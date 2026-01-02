Sở Y tế Lâm Đồng nói về hướng xử lý khoản nợ gần 300 tỷ đồng

Trước khoản công nợ gần 300 tỷ đồng tại khu vực Bình Thuận; Đắk Nông (cũ), lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã báo cáo và xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương.

Ngày 2/1, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về tình trạng công nợ gần 300 tỷ đồng tại các cơ sở y tế thuộc khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, hướng tháo gỡ trong thời gian tới.

Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, thông tin về hướng xử lý khoản công nợ gần 300 tỷ đồng tại các cơ sở y tế.

Theo đó, các khoản nợ chủ yếu phát sinh trong quá trình hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập, bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế. Trong bối cảnh nguồn thu từ khám, chữa bệnh sụt giảm, chi phí vận hành, thuốc, vật tư y tế và tiền lương tiếp tục gia tăng, nhiều đơn vị rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính.

Kết quả rà soát cho thấy, phần lớn nguồn thu của các cơ sở y tế hiện nay phụ thuộc vào Bảo hiểm Y tế, chiếm hơn 95%. Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế, nhiều khoản chi phí khám, chữa bệnh chưa thể quyết toán, khiến dòng tiền của các bệnh viện và trung tâm y tế bị gián đoạn.

Hàng trăm tỷ đồng công nợ tại các cơ sở y tế ở Lâm Đồng.

Bên cạnh yếu tố tài chính, năng lực chuyên môn tại một số cơ sở y tế còn hạn chế do thiếu trang thiết bị và nhân lực chất lượng cao, ảnh hưởng đến khả năng thu hút người dân đến khám, chữa bệnh, qua đó làm giảm nguồn thu.

Trước thực trạng này, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại mức độ tự chủ tài chính của từng đơn vị, trên cơ sở đó cân đối nguồn thu – chi, bảo đảm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh và từng bước xử lý công nợ kéo dài.