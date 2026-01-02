Sở Y tế Lâm Đồng nói về hướng xử lý khoản nợ gần 300 tỷ đồng

Ngày 2/1, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về tình trạng công nợ gần 300 tỷ đồng tại các cơ sở y tế thuộc khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, hướng tháo gỡ trong thời gian tới.
Theo đó, các khoản nợ chủ yếu phát sinh trong quá trình hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập, bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế. Trong bối cảnh nguồn thu từ khám, chữa bệnh sụt giảm, chi phí vận hành, thuốc, vật tư y tế và tiền lương tiếp tục gia tăng, nhiều đơn vị rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính.
Kết quả rà soát cho thấy, phần lớn nguồn thu của các cơ sở y tế hiện nay phụ thuộc vào Bảo hiểm Y tế, chiếm hơn 95%. Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế, nhiều khoản chi phí khám, chữa bệnh chưa thể quyết toán, khiến dòng tiền của các bệnh viện và trung tâm y tế bị gián đoạn.
Bên cạnh yếu tố tài chính, năng lực chuyên môn tại một số cơ sở y tế còn hạn chế do thiếu trang thiết bị và nhân lực chất lượng cao, ảnh hưởng đến khả năng thu hút người dân đến khám, chữa bệnh, qua đó làm giảm nguồn thu.
Trước thực trạng này, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại mức độ tự chủ tài chính của từng đơn vị, trên cơ sở đó cân đối nguồn thu – chi, bảo đảm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh và từng bước xử lý công nợ kéo dài.
Trước đó, như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, tổng công nợ của các cơ sở y tế tại khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) phát sinh trước thời điểm sáp nhập, tính đến ngày 30/6/2025, là 299,3 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị đã xử lý được gần 13,2 tỷ đồng, đưa tổng số nợ còn lại xuống hơn 286,1 tỷ đồng; trong đó khu vực Bình Thuận (cũ) chiếm khoảng 257 tỷ đồng, còn khu vực Đắk Nông (cũ) hơn 28,1 tỷ đồng.