Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên

Hà Nội khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên sau khi hoàn thành công trình sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật Km2+215.

Thiên Tuấn

Theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ 0h ngày 1/1/2026, người đi bộ, xe máy và xe thô sơ được phép lưu thông trở lại trên phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ như trạng thái trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu Long Biên.

dji0514-16563157267041477897989-1671241657005.jpg

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn, điều chỉnh tổ chức giao thông để tránh ùn tắc; Ủy ban nhân dân các phường Bồ Đề và Hoàn Kiếm tổ chức tuyên truyền, thông báo tới người dân và chỉ đạo lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện; Phòng Kiểm tra giao thông vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện theo thông báo; Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông giám sát việc thu hồi biển báo và tuân thủ các quy định an toàn giao thông.

Việc khôi phục tổ chức giao thông nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời đưa hoạt động giao thông trên cầu Long Biên trở lại trạng thái bình thường như trước thời điểm điều chỉnh phục vụ thi công. Sau khi khôi phục, các phương tiện xe máy, xe thô sơ cùng người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên theo hướng từ Bồ Đề sang Hoàn Kiếm.

Cụ thể, người đi bộ, xe máy và các phương tiện thô sơ sẽ lưu thông trên phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy và đường thô sơ theo đúng phương án tổ chức giao thông đã được áp dụng trước khi triển khai thi công sửa chữa cầu.

Việc hoàn thành sửa chữa đúng tiến độ và khôi phục tổ chức giao thông trên cầu Long Biên góp phần giảm áp lực cho các tuyến cầu lân cận, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong dịp đầu năm mới 2026.

Trước đó, để phục vụ thi công công trình sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật tại Km2+215 tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức điều chỉnh, cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ theo hướng từ Bồ Đề đi Hoàn Kiếm trên cầu Long Biên. Thời gian thi công kéo dài 61 ngày, từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2025.

#cầu long biên #giao thông #phân luồng #di chuyển #tắc đường #hà nội

Bài liên quan

Xã hội

Nữ TikToker lái xe tải bị phạt vì dừng giữa đường tranh luận

Nữ TikToker điều khiển xe tải có hành vi dừng xe giữa đường để tranh luận với một tài xế ô tô đi chiều ngược lại đã bị xử lý.

Sáng 1/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt với N.T.M.H. (27 tuổi, trú tại Thái Nguyên) do có hành vi điều khiển ô tô tải dừng xe không sát mép lề đường bên phải, theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

Với vi phạm này, nữ tài xế sẽ bị xử phạt 700.000 đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Những điều luật giao thông mới có hiệu lực từ 2026

Từ năm 2026, nhiều điều luật giao thông mới chính thức có hiệu lực, tập trung siết chặt quản lý phương tiện, khí thải, an toàn người tham gia giao thông.

Từ năm 2026, hàng loạt quy định mới liên quan đến giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nhóm chính: quy định an toàn cho trẻ em trên ô tô, kiểm định khí thải xe ô tô, quản lý thời gian làm việc của tài xế kinh doanh vận tải và điều chỉnh chính sách, thủ tục trong lĩnh vực vận tải. Các quy định này được đánh giá là bước tiến nhằm tiệm cận thông lệ quốc tế và nâng cao an toàn giao thông.

BẮT BUỘC SỬ DỤNG THIẾT BỊ AN TOÀN TRẺ EM ĐỐI VỚI XE GIA ĐÌNH

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới