Khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên

Theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ 0h ngày 1/1/2026, người đi bộ, xe máy và xe thô sơ được phép lưu thông trở lại trên phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ như trạng thái trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu Long Biên.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn, điều chỉnh tổ chức giao thông để tránh ùn tắc; Ủy ban nhân dân các phường Bồ Đề và Hoàn Kiếm tổ chức tuyên truyền, thông báo tới người dân và chỉ đạo lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện; Phòng Kiểm tra giao thông vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện theo thông báo; Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông giám sát việc thu hồi biển báo và tuân thủ các quy định an toàn giao thông.

Việc khôi phục tổ chức giao thông nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời đưa hoạt động giao thông trên cầu Long Biên trở lại trạng thái bình thường như trước thời điểm điều chỉnh phục vụ thi công. Sau khi khôi phục, các phương tiện xe máy, xe thô sơ cùng người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên theo hướng từ Bồ Đề sang Hoàn Kiếm.

Cụ thể, người đi bộ, xe máy và các phương tiện thô sơ sẽ lưu thông trên phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy và đường thô sơ theo đúng phương án tổ chức giao thông đã được áp dụng trước khi triển khai thi công sửa chữa cầu.

Việc hoàn thành sửa chữa đúng tiến độ và khôi phục tổ chức giao thông trên cầu Long Biên góp phần giảm áp lực cho các tuyến cầu lân cận, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong dịp đầu năm mới 2026.

Trước đó, để phục vụ thi công công trình sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật tại Km2+215 tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức điều chỉnh, cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ theo hướng từ Bồ Đề đi Hoàn Kiếm trên cầu Long Biên. Thời gian thi công kéo dài 61 ngày, từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2025.