Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nguyên nhân vụ người phụ nữ định tự tử tại cầu Nhật Tân

Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến người phụ nữ có hành vi bột phát được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Gia Đạt

Ngày 2/1, Công an TP Hà Nội cho biết, tối ngày 30/12/2025, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Hồng Hà ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho một người phụ nữ có biểu hiện định tự tử tại khu vực Cầu Nhật Tân.

capture-3761.png
Lực lượng chức năng tiếp cận, trấn an, kịp thời ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho người phụ nữ.

Trước đó, hồi 20h45 ngày 30/12/2025, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo về việc tại khu vực Cầu Nhật Tân có một người phụ nữ có biểu hiện định tự tử.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã khẩn trương điều động lực lượng thuộc Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Hồng Hà tổ chức tiếp cận, trấn an, kịp thời ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho người phụ nữ.

Người phụ nữ được xác định là V.T.T.H. (sinh năm 1984, HKTT: phường Tây Hồ, Hà Nội). Nguyên nhân dẫn đến hành vi bột phát được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Sau đó, tổ công tác đã đưa chị H. về trụ sở Công an phường Hồng Hà để ổn định tinh thần và bàn giao cho Công an phường tiếp tục giải quyết theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#tự tử #cầu Nhật Tân #Hà Nội #gia đình #mâu thuẫn

Bài liên quan

Xã hội

Nguyên nhân người đàn ông chém vợ, cháu tử vong, sau đó nhảy lầu tự tử

Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn, Dương Văn Khánh đã mang dao chém khiến 2 người tử vong gồm vợ và cháu, sau đó đối tượng nhảy lầu tự tử.

Chiều ngày 30/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 7h ngày 30/12/2025, tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

777766.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc tại nhà chị Đ.T.N thuộc Tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xác cô gái trẻ với 99 bông hồng và lời nhắn rùng rợn của kẻ cuồng yêu

Chỉ vì bị từ chối trong tình yêu, gã trai trẻ đã mua thuốc chuột cho bạn gái uống rồi tìm mọi cách tự tử, nhưng bất thành.

1-1.jpg
Theo hồ sơ vụ án, trưa 1/4/2008, trên địa bàn TP Hà Đông (tỉnh Hà Tây cũ) xảy ra vụ giết người. Hiện trường là một nhà nghỉ nằm trên đường Nguyễn Trãi. Tại đây, công an phát hiện nạn nhân nữ đã chết trên giường, xung quanh có tới 99 bông hoa hồng đỏ rực được xếp thành những chữ cái biểu thị tên người. Trong phòng nghỉ loang lổ các vết máu. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
10-2.jpg
Theo trình báo của chủ nhà nghỉ, vào tối hôm trước có đôi nam nữ đến thuê phòng. Trưa hôm sau, người con trai đột ngột chạy xuống lễ tân kêu cứu, trên người có vết thương rỉ máu. Sau khi đưa nam thanh niên này tới bệnh viện, những người có mặt đã kiểm tra và phát hiện cô bạn gái đi cùng người này đã chết từ bao giờ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam sinh nghi nhảy đập Quán Trăn

Chiều 22/12, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi lực lượng tìm kiếm một nam sinh nghi nhảy cầu tự tử tại đập Quán Trăn trong khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Chiều 22/12, tại tuyến đường nội khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), hàng chục người tập trung theo dõi lực lượng tìm kiếm người nghi tự tử tại đập Quán Trăn.

img-1508.jpg
Khu vực nghi thanh niên làm điều dại dột. Ảnh: Thạch Liên
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới