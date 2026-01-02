Nguyên nhân vụ người phụ nữ định tự tử tại cầu Nhật Tân

Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến người phụ nữ có hành vi bột phát được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Ngày 2/1, Công an TP Hà Nội cho biết, tối ngày 30/12/2025, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Hồng Hà ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho một người phụ nữ có biểu hiện định tự tử tại khu vực Cầu Nhật Tân.

Lực lượng chức năng tiếp cận, trấn an, kịp thời ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho người phụ nữ.

Trước đó, hồi 20h45 ngày 30/12/2025, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo về việc tại khu vực Cầu Nhật Tân có một người phụ nữ có biểu hiện định tự tử.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã khẩn trương điều động lực lượng thuộc Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Hồng Hà tổ chức tiếp cận, trấn an, kịp thời ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho người phụ nữ.

Người phụ nữ được xác định là V.T.T.H. (sinh năm 1984, HKTT: phường Tây Hồ, Hà Nội). Nguyên nhân dẫn đến hành vi bột phát được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Sau đó, tổ công tác đã đưa chị H. về trụ sở Công an phường Hồng Hà để ổn định tinh thần và bàn giao cho Công an phường tiếp tục giải quyết theo quy định.

