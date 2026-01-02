Tuần văn hóa - du lịch Măng Đen 2026 lấy chủ đề "Sắc hồng giữa đại ngàn" với các hoạt động văn hóa, du lịch sinh thái, thu hút du khách và khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu.

Tối ngày 01/01/2026, tỉnh Quảng Ngãi đã khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026 với chủ đề “Sắc hồng giữa đại ngàn”. Chương trình thu hút đông đảo Nhân dân và du khách gần xa tham dự.

Tuần văn hóa du lịch "Măng Đen - Sắc hồng giữa đại ngàn" khai mạc trong đêm 1/1/2026.

Thời tiết mát mẻ, trong lành càng làm nổi bật sắc hoa anh đào khoe nở, hòa quyện cùng ánh đèn sân khấu, tạo nên không gian lễ hội ấm áp, giàu cảm xúc ngay từ những phút đầu chương trình.

Năm 2025, Măng Đen tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam khi đón gần 2 triệu lượt khách, trong tổng số khoảng 5 triệu lượt khách đến Quảng Ngãi, đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu du lịch hơn 3.700 tỷ đồng của toàn tỉnh.

Hoa đào hòa sắc cùng màn pháo hoa rực rỡ.

Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen 2026, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Tổ chức Tuần lễ cho biết, tỉnh Quảng Ngãi cam kết hoàn thiện, cải thiện môi trường đầu tư du lịch; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm xây dựng Măng Đen trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp, phát triển bền vững, xứng tầm là viên ngọc quý của khu vực và quốc tế:

“Măng Đen hôm nay không còn là một điểm đến đơn lẻ mà đã trở thành nơi kết nối, hội tụ trong chuỗi liên kết Rừng – Biển của tỉnh Quảng Ngãi mới. Kết nối cái se lạnh của đại ngàn Măng Đen với gió mặn nồng của biển đảo Lý Sơn, Mỹ Khê; kết nối không gian văn hóa cồng chiêng huyền thoại với những di sản văn hóa Sa Huỳnh”.

Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, chia thành ba chương: “Nơi trời đất giao hòa”, “Hương sắc đại ngàn” và “Lưu luyến miền mơ”. Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc như: Truyền thuyết Măng Đen, Sắc đào Măng Đen, Tình ca Măng Đen, Đêm hội cồng chiêng, Ngọn lửa cao nguyên… đã tái hiện sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Măng Đen, mang đến cho khán giả một hành trình cảm xúc đậm chất đại ngàn.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc âm hưởng Tây Nguyên.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn pháo hoa rực rỡ cuối chương trình, hòa cùng nhịp chiêng, nhịp xoang ngân vang giữa núi rừng, khép lại đêm hội trong không khí hân hoan, ấm áp, mở ra một năm mới đầy niềm tin và hy vọng.

Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 4/1/2026 với nhiều hoạt động phong phú như: Lễ hội khinh khí cầu, chương trình nghệ thuật “Măng Đen ngày mới”, hội chợ ẩm thực OCOP, phiên chợ nông sản và dược liệu, các hoạt động thể thao – trải nghiệm và tour du lịch sinh thái, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc, khó quên tại vùng đất cao nguyên Măng Đen.