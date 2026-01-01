18 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Tết Dương lịch

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông làm 18 người chết, 41 người bị thương.

Chiều 1/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết và 41 người bị thương.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 24 vụ (32,88%), giảm 23 người chết (56,10%), giảm 2 người bị thương (4,65%). Toàn bộ số vụ tai nạn giao thông trên xảy ra trên đường bộ.

Ảnh minh hoạ.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường bộ, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 10.493 trường hợp vi phạm; tạm giữ 53 xe ô tô, 2.408 xe mô tô, 155 phương tiện khác; tước 344 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.742 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn có 2.056 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.020 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 93 trường hợp; quá khổ giới hạn 37 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 02 trường hợp; chở quá số người quy định 48 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 8 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 87 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 4 trường hợp.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng Công an đã kiểm soát 7.541 phương tiện (1.184 xe khách, 1.420 xe tải, 1.085 xe con, 301 xe container, 3.407 mô tô, 144 phương tiện khác), phát hiện, lập biên bản xử lý 1.281 trường hợp vi phạm (183 xe khách, 200 xe tải, 155 xe con, 17 xe container, 702 mô tô, 24 phương tiện khác); trừ điểm, tước giấy phép lái xe 358 trường hợp, tạm giữ 257 phương tiện. Một số hành vi tập trung xử lý như: vi phạm nồng độ cồn (229 trường hợp); vi phạm ma túy (1 trường hợp); vi phạm tốc độ (419 trường hợp); đi không đúng phần đường, làn đường (32 trường hợp); tránh, vượt không đúng quy định (3 trường hợp); dừng, đỗ sai quy định (95 trường hợp); cơi nới thành thùng xe (3 trường hợp); vi phạm tải trọng (19 trường hợp); vi phạm quá khổ (8 trường hợp); chở quá số người quy định (10 trường hợp); chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (70 trường hợp); giao xe cho người không đủ điều kiện (24 trường hợp); vi phạm khác 548 trường hợp…

