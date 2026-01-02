Tóm gọn đối tượng trốn truy nã ở Khánh Hoà

Sau gần 6 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã Nguyễn Thành Trung (An Giang) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà phát hiện, bắt giữ.

Ngày 02/01, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1977, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) cho Công an tỉnh An Giang để di lý về địa phương tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/9/2024, Nguyễn Thành Trung bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) khởi tố bị can về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thành Trung.

Được biết, Trung đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay tổng cộng 1,8 tỷ đồng của 2 bị hại, với lãi suất theo thỏa thuận, nhưng sau đó không trả nợ và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 25/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ban hành quyết định truy nã đối với Trung.

Sau gần 6 tháng lẩn trốn, Nguyễn Thành Trung di chuyển đến phường Nam Nha Trang và thuê trọ tại một khu nhà trọ trên đường Võ Thị Sáu.

Chiều 01/01/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Nam Nha Trang đã nhanh chóng phát hiện và tiến hành vây bắt thành công Nguyễn Thành Trung, bàn giao cho Công an tỉnh Khánh Hoà.

Hiện, đối tượng Nguyễn Thành Trung đã được di lý về tỉnh An Giang để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

