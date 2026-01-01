Hà Nội

Xã hội

Vì sao 'hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố?

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng 40 người liên quan trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Thiên Tuấn

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tội phạm cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người, tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; khởi tố 41 đối tượng, trong đó có Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải).

anh-chup-man-hinh-2026-01-01-luc-174914.png

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM về việc đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội tại các bến xe trên địa bàn thành phố và tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp, tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản; tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP HCM phát hiện đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Các đối tượng tại Campuchia chủ động liên hệ, dẫn dụ người Việt Nam sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo.

Khi có người đồng ý, nhóm này chuyển thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại, địa điểm đón cho đầu mối tại Việt Nam để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Tại Việt Nam, đối tượng Lê Văn Thành giữ vai trò cầm đầu, lập nhóm trên mạng xã hội với nhiều tài xế ô tô.

Các tài xế nhận chở người từ TP HCM và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc khách sạn làm điểm trung chuyển. Để che giấu hoạt động, nhóm được lập mới theo mỗi tháng, thu phí thành viên. Sau khi tập kết tại điểm hẹn, các đối tượng sử dụng xe ôm, đường mòn, lối mở, tiểu ngạch biên giới để đưa người sang Campuchia.

Phía Campuchia tiếp nhận và đưa người vào các khu, công ty do các tổ chức lừa đảo quản lý. Bước đầu, cảnh sát xác định, chỉ tính từ tháng 10/2024 cho đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Nhận định đây là đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, Công an TP HCM tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan, qua đó đã phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu.

Hải đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Chuyên án còn phát hiện, bắt giữ một đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa “hiệp sĩ” chuyên cứu người, đó là Huỳnh Cao Cường.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng, giải cứu được 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam. Cảnh sát đang tiếp tục truy bắt, mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1971, là một trong những “hiệp sĩ đường phố” nổi bật, từng tham gia phong trào đội xung kích phòng chống tội phạm tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một cũ.

Sau nhiều năm hoạt động, Hải xin nghỉ CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa nhưng vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục công tác theo cách riêng. Sau đó, ông tiếp tục công việc bắt cướp và tham gia "giải cứu" người bị lừa sang Campuchia.

Xã hội

Cơ quan nào của Việt Nam được yêu cầu dẫn độ?

Luật bổ sung cơ quan của Việt Nam có thẩm quyền lập yêu cầu dẫn độ bao gồm: Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự.

Chiều 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các Luật, Pháp lệnh đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV thông qua. Trong đó, có Luật Dẫn độ.

Tại đây, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết những nội dung mới của Luật Dẫn độ số 100/2025/QH15.

Xã hội

Bắt 'đạo chích' trộm hơn tỷ, dùng 500 triệu mua quà tặng bạn gái

Sau khi trộm cắp hơn tỷ đồng trong cốp xe tại một bệnh viện, Được lấy số tiền khoảng hơn 500 triệu đồng cùng bạn gái tiêu xài và mua quà tặng.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Được (SN 1986, trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đỗ Tấn Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma” hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Xã hội

Mạng xã hội bị cấm nghe trộm cuộc gọi, đọc trộm tin nhắn

Luật quy định, các tổ chức, doanh nghiệp khi xử lý dữ liệu nhạy cảm phải áp dụng biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, hạn chế tối đa việc chia sẻ, chuyển giao...

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân đã trở thành một loại “tài sản đặc biệt”, gắn liền với đời sống, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người dân. Việc thông tin cá nhân bị thu thập, mua bán, khai thác trái phép không chỉ gây phiền toái mà còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, xâm phạm quyền con người. Trước yêu cầu cấp thiết đó, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 có hiệu lực từ 1/1/2026 sẽ tạo hành lang pháp lý bảo vệ người dân trong không gian số.

KHẲNG ĐỊNH QUYỀN LÀM CHỦ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÂN

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

