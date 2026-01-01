Tiêu huỷ hơn 300 kg ruốc bông bị mốc, có mùi lạ ở Hà Tĩnh

Hơn 300 kg ruốc bông có dấu hiệu bị mốc, chuyển màu và có mùi lạ đang trên đường đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 1/1/2026, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 300 kg ruốc bông thịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 31/12/2025, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra ô tô mang BKS 38C-197.83 do ông N.V.Đ điều khiển.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Lúc này, đoàn kiểm tra phát hiện ông Đ. đang vận chuyển để tiêu thụ hơn 300 kg ruốc bông thịt, chứa trong 6 bao tải lớn. Trên bao bì không có nhãn hàng hóa, thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ, đã bị mốc, chuyển màu và có mùi lạ.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông N.V.Đ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu kèm theo chứng minh tính hợp pháp của lô hàng trên.

Hiện, Đội Quản lý thị trường số 2 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.Đ 17.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên.