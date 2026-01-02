Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đối tượng dùng ô tô lừa chở người phụ nữ rồi cướp tài sản

Lợi dụng lòng tin của người đi đường, một đối tượng ở Thanh Hóa đã mời lên xe, sau đó đưa nạn nhân vào khu vực vắng người và cướp tiền, vàng.

Thanh Hà

Ngày 2/1, thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Thanh Hóa chặn bắt một đối tượng điều khiển ô tô liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Quang Huy (SN 1982, trú tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), điều khiển xe ô tô mang BKS 36A-534.92.

anh-chup-man-hinh-2026-01-02-luc-101101-1767327448566866749579.png
Lực lượng chức năng chặn bắt đối tượng Lê Quang Huy điều khiển xe ô tô mang biển số 36A-534.92 để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 31/12/2025, bà Lê Thị Sơn (SN 1959, trú tại khu phố 1, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) đi bộ từ nhà ra bến xe buýt dọc Quốc lộ 1A để bắt xe về nhà con rể ở thôn Đồng Mực, xã Biện Thượng (huyện Vĩnh Lộc cũ). Khi đi, bà Sơn mang theo 12 triệu đồng tiền mặt.

Trong lúc chờ xe buýt, bà Sơn được Lê Quang Huy điều khiển xe ô tô 5 chỗ tiếp cận, làm quen và mời lên xe chở về Vĩnh Lộc với lý do cùng tuyến đường. Tin tưởng, bà Sơn đã lên xe.

Khi đến địa phận thôn Đồng Mực, Huy bất ngờ rẽ vào khu vực bãi khai thác đá vắng người rồi dừng xe, dùng dây rút nhựa trói tay bà Sơn, chiếm đoạt số tiền mặt và một đôi khuyên tai bằng vàng tây, sau đó bỏ nạn nhân lại hiện trường và rời đi.

Sau khi tự giải thoát, bà Sơn đã hô hoán và trình báo cơ quan công an.

Đến 21h45 ngày 1/1, tại Km 290+930 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Quang Trung, lực lượng CSGT Trạm Quảng Xương phối hợp với Phòng PC02 đã phát hiện, chặn bắt Lê Quang Huy khi đối tượng đang điều khiển xe ô tô nói trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

