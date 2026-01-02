Thủ đoạn của cai thầu trả lương cho công nhân bằng ma túy

Nhóm công nhân này hàng ngày gặp Khơ lấy heroin để sử dụng. Cai thầu Hiệu trực tiếp trả công thợ, ghi sổ tiền ma túy, cuối tháng trừ toàn bộ vào lương.

Ngày 2/1, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ hình sự cai thầu Vũ Văn Hiệu về hành vi trả lương cho công nhân bằng ma túy, bóc lột sức lao động của họ.

Đối tượng Vũ Văn Hiệu.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự cai thầu Vũ Văn Hiệu (SN 1993, thường trú tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình) về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy cùng 20 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 23/12/2025, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Hà Nội phối hợp Công an xã Ô Diên kiểm tra khu lán, xưởng cho công nhân xây dựng thuê trên địa bàn xã Ô Diên phát hiện 32 đối tượng dương tính với heroin. Đa phần các đối tượng bị bắt giữ đều là công nhân đến từ các tỉnh miền núi Tây Bắc.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định các nhóm công nhân này hàng ngày gặp đối tượng Lò Văn Khơ (SN 1995, thường trú tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) lấy heroin để sử dụng. Cai thầu Vũ Văn Hiệu trực tiếp trả công thợ, ghi sổ tiền ma túy, cuối tháng trừ toàn bộ vào lương. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Hiệu về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; 20 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Cao Đức Hưng, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Hà Nội cho biết, thời gian qua, trên địa bàn TP.Hà Nội liên tiếp xảy ra một số vụ việc cai thầu trả công cho công nhân bằng ma túy. Đây là thủ đoạn “chăn dắt” mới của tội phạm ma túy. Không ít lao động dần rơi vào tình trạng lệ thuộc vào ma túy, tiền công bị trừ sạch để thỏa mãn cơn nghiện, cuối cùng không còn đồng nào mang về cho gia đình, thậm chí lạc lối và vướng vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng còn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người nghiện để biến họ thành công cụ, vừa tiêu thụ ma túy, vừa bị bóc lột sức lao động. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, làm suy giảm sức khỏe, phá hoại tương lai của nhiều gia đình ở vùng cao, đồng thời tạo ra môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại các công trình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hiệu theo quy định của pháp luật.

