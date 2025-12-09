Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản ở Hà Nội

Ngày 9/12, Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Đỗ Xuân Thành (SN 1970; trú tại phường Tây Hồ) về tội Cướp tài sản.

Đối tượng truy nã Đỗ Xuân Thành.

Theo hồ sơ, ngày 12/8/2025, Đỗ Xuân Thành bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quá trình bỏ trốn đối tượng đã lưu trú tại nhiều tỉnh, thành và thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Nội Bài phát hiện đối tượng xuất hiện trên địa bàn Hà Nội. Ngày 04/12/2025, Tổ công tác của Công an xã Nội Bài đã bắt giữ Thành tại khu vực phường Láng.

Hiện Công an xã Nội Bài đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện