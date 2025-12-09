Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản ở Hà Nội

Ngày 9/12, Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Đỗ Xuân Thành (SN 1970; trú tại phường Tây Hồ) về tội Cướp tài sản.

Gia Đạt
capture-7841.png
Đối tượng truy nã Đỗ Xuân Thành.

Theo hồ sơ, ngày 12/8/2025, Đỗ Xuân Thành bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quá trình bỏ trốn đối tượng đã lưu trú tại nhiều tỉnh, thành và thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Nội Bài phát hiện đối tượng xuất hiện trên địa bàn Hà Nội. Ngày 04/12/2025, Tổ công tác của Công an xã Nội Bài đã bắt giữ Thành tại khu vực phường Láng.

Hiện Công an xã Nội Bài đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#truy nã #cướp tài sản #Hà Nội #Đỗ Xuân Thành #công an

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi gần 500 tỷ

Quang làm nhân viên tại công ty cho vay lãi nặng qua ứng dụng CashVN. Nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.

Ngày 8/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã Trần Ngọc Quang (SN 1992; hộ khẩu tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (cũ); nay là phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

8.jpg
Đối tượng Trần Ngọc Quang và quyết định truy nã.
Xem chi tiết

Xã hội

Đối tượng bị truy nã đặc biệt sa lưới sau 4 tháng lẩn trốn

Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.

Ngày 06/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Hiểu (SN: 1980, ngụ ấp 1, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp), bị truy nã về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7/2023, Hiểu điều khiển xe mô tô BKS: 54S1-9156 trên tuyến Quốc lộ 54, đoạn qua ấp Định Thành (xã Phong Hòa) đã va chạm với ông N.V.S. đang đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến ông S. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Xem chi tiết

Xã hội

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài (SN 1969, Hưng Yên) và Lê Trung Khoa (SN 1971, Thanh Hóa) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

truy-na.jpg
Lê Trung Khoa (ảnh phải) và Nguyễn Văn Đài
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới