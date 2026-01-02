Hà Nội

Rau càng cua bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng ăn được

Sống Khỏe

Rau càng cua giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, tốt cho tiêu hóa, xương khớp. Tuy nhiên, 4 nhóm người nên hạn chế ăn để tránh tác dụng phụ.

Vân Giang (Tổng hợp)
Rau càng cua là loại rau dân dã, dễ tìm, thường xuất hiện trong các món gỏi, canh thanh mát hoặc ăn sống kèm thịt bò. Với vị chua nhẹ, giòn mát và giàu dưỡng chất, rau càng cua được nhiều người ưa chuộng như một thực phẩm vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại rau này thường xuyên, thậm chí có nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn để không gây tác dụng ngược. Ảnh minh họa
Rau càng cua (Peperomia pellucida) là cây thân thảo, mọng nước, thường mọc hoang ở những nơi ẩm thấp, ven tường, gốc cây hoặc vườn nhà, đặc biệt phát triển mạnh vào mùa mưa. Cây có thân mềm, giòn, lá hình tim nhỏ, màu xanh đậm, dễ thu hái và chế biến. Không chỉ phổ biến trong ẩm thực, rau càng cua còn được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng. Ảnh minh họa
Loại rau này chứa nhiều vitamin C, beta-carotene, kali, sắt cùng các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Vitamin C giúp tăng cường đề kháng và hỗ trợ làm đẹp da; beta-carotene tốt cho thị lực; kali có vai trò điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch; trong khi sắt góp phần phòng ngừa thiếu máu. Ngoài ra, các flavonoid trong rau càng cua còn giúp làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Ảnh minh họa
Theo một số nghiên cứu, rau càng cua còn được cho là có khả năng hỗ trợ kiểm soát bệnh gout. Các hoạt chất trong rau có thể ức chế enzyme xanthine oxidase – yếu tố tham gia vào quá trình hình thành acid uric trong cơ thể, nhờ đó góp phần giảm nồng độ acid uric máu và làm dịu các cơn đau gout. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, rau càng cua có tính mát, thường được dùng để thanh nhiệt, giải độc cơ thể, đặc biệt phù hợp trong những ngày nắng nóng. Hàm lượng chất xơ giúp kích thích tiêu hóa, tăng nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón. Các khoáng chất như canxi, magie trong rau cũng góp phần duy trì mật độ xương, giúp xương chắc khỏe và hạn chế nguy cơ loãng xương khi tuổi cao. Ảnh minh họa
Dù mang lại nhiều lợi ích, rau càng cua không phải là thực phẩm “ăn càng nhiều càng tốt”. Những người có cơ địa hàn, hệ tiêu hóa kém nên hạn chế ăn, đặc biệt là ăn sống, bởi tính lạnh của rau có thể khiến các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi trở nên trầm trọng hơn. Phụ nữ mang thai vẫn có thể dùng rau càng cua nhưng cần kiểm soát lượng dùng, tránh ăn quá nhiều để không gây lạnh bụng, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Ảnh minh họa
Người mắc bệnh thận hoặc có tiền sử sỏi thận cũng nên thận trọng vì rau chứa axit oxalic, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi nếu tiêu thụ nhiều. Ngoài ra, những người đang dùng thuốc điều trị dài ngày cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên, bởi một số hoạt chất trong rau có thể tương tác và làm thay đổi tác dụng thuốc. Ảnh minh họa
Để tận dụng lợi ích mà không gây hại cho sức khỏe, rau càng cua nên được ăn với lượng vừa phải, kết hợp đa dạng với các loại rau khác. Ảnh minh họa
Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ưu tiên nấu chín thay vì ăn sống, đồng thời lựa chọn rau sạch, rửa kỹ và sơ chế đúng cách để đảm bảo an toàn thực phẩm. Rau càng cua là món ăn dân dã, bổ dưỡng, nhưng chỉ thực sự tốt khi được sử dụng đúng cách và phù hợp với thể trạng từng người. Ảnh minh họa
#rau càng cua #lợi ích của rau càng cua #chăm sóc sức khỏe #thực phẩm

