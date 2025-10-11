Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng xăm trổ đầy mình “bay lắc” trong nhà nghỉ

Đang say sưa "bay lắc" trong nhà nghỉ, một nhóm thanh niên bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 11/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC04) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện trên địa bàn xã có nhóm thanh niên lạ mặt gồm 1 cô gái và 7 nam thanh niên đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

68e9a943eb196-1760151990086650719861-111-0-736-1000-crop-1760152111909751696200.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Các đối tượng, gồm: Ngô Quang D. (SN 2001), Hoàng Đăng H. (SN 2001), Lê Đức A. (SN 2004), Võ Nam P. (SN 2005), đều trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trần Gia Đ. (SN 2004, trú tại phường Đội Cung, tỉnh Nghệ An), Phạm Long N. (SN 2004, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), Trần Mạnh C. (SN 2005, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) và Đặng Khánh L. (SN 2005, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy Ketamine, 1 đĩa sứ, 2 ống hút bằng tiền Polime và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Bay lắc #ma tuý #Công an #Hà Tĩnh #bắt giữ #khởi tố

