Phá đường dây ma tuý 'khủng' của ông trùm chuyên sử dụng "hàng nóng"

Ngày 2/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt 02 đối tượng và thu giữ khoảng 14kg ma túy các loại, 02 khẩu súng quân dụng, 03 viên đạn.

Trước đó, đêm 19/9 rạng sáng 20/9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an xã Ninh Châu, Công an xã Trường Ninh đã bắt quả tang Trần Văn Huy (SN 1983, trú tại thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), là đối tượng cầm đầu trong chuyên án.

Đối tượng Trần Văn Huy cùng tang vật bị bắt giữ.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 01 vali màu đen bên trong chứa 12 túi nilon, trong 11 túi nilon có chứa các cục màu trắng nghi là ma túy, 01 túi nilon còn lại chứa nhiều hạt dạng hạt cà phê.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, lực lượng phá án thu giữ thêm khoảng 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 718 viên nén hình tròn màu xanh; 02 bánh heroin; 02kg ma túy loại ketamine; 100 gói nước vui; 954 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc; 300g ma túy dạng đá.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 02 khẩu súng quân dụng, 03 viên đạn, 02 cân tiểu ly, 01 máy dập, đóng gói bao bì và 02 điện thoại di động.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.