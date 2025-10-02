Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phá đường dây ma tuý 'khủng' của ông trùm chuyên sử dụng "hàng nóng"

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý khủng, bắt 1 đối tượng, thu giữ 14kg ma túy, 02 khẩu súng quân dụng và 03 viên đạn.

Hạo Nhiên

Ngày 2/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt 02 đối tượng và thu giữ khoảng 14kg ma túy các loại, 02 khẩu súng quân dụng, 03 viên đạn.

Trước đó, đêm 19/9 rạng sáng 20/9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an xã Ninh Châu, Công an xã Trường Ninh đã bắt quả tang Trần Văn Huy (SN 1983, trú tại thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), là đối tượng cầm đầu trong chuyên án.

bmt1.jpg
Đối tượng Trần Văn Huy cùng tang vật bị bắt giữ.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 01 vali màu đen bên trong chứa 12 túi nilon, trong 11 túi nilon có chứa các cục màu trắng nghi là ma túy, 01 túi nilon còn lại chứa nhiều hạt dạng hạt cà phê.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, lực lượng phá án thu giữ thêm khoảng 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 718 viên nén hình tròn màu xanh; 02 bánh heroin; 02kg ma túy loại ketamine; 100 gói nước vui; 954 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc; 300g ma túy dạng đá.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 02 khẩu súng quân dụng, 03 viên đạn, 02 cân tiểu ly, 01 máy dập, đóng gói bao bì và 02 điện thoại di động.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Ma tuý #hàng nóng #Công an Quảng Trị #triệt xoá #đường dây

Bài liên quan

Xã hội

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới

Đang vận chuyển 14 kg ma túy từ Lào về Việt Nam, Lê Văn Lợi đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30/9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, bắt 1 đối tượng, thu giữ 14 kg ma túy.

Trước đó, vào khoảng 14h40 ngày 25/9, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) bắt quả tang đối tượng Lê Văn Lợi (SN 1993, thường trú ở thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển gần 200 viên ma tuý ở Quảng Trị

Đang vận chuyển gần 200 viên ma tuý đi tiêu thụ, Phan Anh Tú đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Bố Trạch và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

z7048470339828-ced180a0498422296e3f2679c7a8e3a9-20250925135942-1.jpg
Đối tượng Phan Anh Tú cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Xã hội

Công an cảnh báo ma tuý 'Tobacco' tẩm ướp tinh vi trong thực vật khô

“Tobacco” được tẩm các chất ma túy tổng hợp như MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA vào vụn thực vật, khi sử dụng được cuốn như thuốc lá.

Trước sự xuất hiện của loại ma túy tổng hợp mới có tên “Tobacco” – được tẩm ướp tinh vi vào thực vật khô và quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội nhằm lôi kéo giới trẻ, Công an đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

ae0d66bf06a08cfed5b1.jpg
Đối tượng Nguyễn Hải Sơn cùng tang vật thu giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới