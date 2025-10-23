Bắt kẻ gọi điện giả 'chú Nam' mượn tiền, lừa đảo một tài xế 100 triệu đồng

Nguyễn Văn Cường có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị bắt khi tiếp tục sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu của một tài xế.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành củng cố hồ sơ, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Cường tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 19/10, Công an phường Hồng Châu tiếp nhận đơn trình báo của anh C.V.L (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) về việc sáng 28/9, anh L. nhận chở khách từ xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến khu vực Khách sạn Sơn Nam Plaza, thuộc phường Hồng Châu.

Trong lúc đợi khách tại trước cổng khách sạn, anh L. có nhận được một cuộc điện thoại số lạ là 0879567174 gọi đến và tự xưng tên là “chú Nam”.

Do anh L. cũng có người quen tên Nam và nghe giọng giống người đó nên khi được hỏi vay tiền anh L. đã không nghi ngờ, chuyển luôn số tiền 100.000.000 đồng vào số tài khoản 0936902177 mang tên Bùi Quý Thành.

Không thấy người xưng là “chú Nam” hồi âm, anh L. sinh nghi, sau đó phát hiện mình bị lừa nên đã đến Công an phường Hồng Châu để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an phường Hồng Châu đã tập trung lực lượng, tiến hành xác minh, điều tra.

Công an phường đã xác định Nguyễn Văn Cường là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh L.

Do đối tượng cư trú và hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng công nghệ cao, che giấu tung tích nên quá trình xác minh, điều tra gặp nhiều khó khăn.

Trực tiếp Trưởng Công an phường Hồng Châu cùng lực lượng phòng chống tội phạm Công an phường đã đến các tỉnh, thành phố như Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ sử dụng nhiều biện pháp để xác minh, truy xét đối tượng.

Biết không thể trốn chạy, Nguyễn Văn Cường đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Cường từng có 3 tiền án đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Hồng Châu đề nghị, người dân nếu bị đối tượng sử dụng số điện thoại 0879567174 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức tương tự, liên hệ với Công an phường (Thiếu tá, Điều tra viên Nguyễn Việt Hùng – Số điện thoại 0356.291.190) để được phối hợp xác minh, giải quyết.

Đồng thời, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc gọi qua mạng xã hội, đặc biệt là các số điện thoại lạ, tránh để các đối tượng lợi dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

