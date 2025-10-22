Hà Nội

Xã hội

“Đạo chích” phá cửa, đột nhập nhà dân trộm tài sản

Lợi dụng sơ hở của người dân, Đ.V.K và N.V.S đã đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 22/10, thông tin Công an phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phá thành công vụ trộm cắp tài sản, bắt 2 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, Công an phường 1 Bảo Lộc tiếp nhận trình báo của một hộ dân ở khu Nam Phương City (phường 1 Bảo Lộc) về việc bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập lấy trộm 30 triệu đồng, 01 sợi dây chuyền, 10 chiếc đồng hồ, 01 Ipad và 01 Macbook, tổng giá trị tài sản khoảng hơn 100.000.000 đồng.

31.jpg
Đối tượng N.V.S trộm cắp tài sản tại khu Nam Phương City.

Ngạy lập tực, cơ quan Công an vào cuộc xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, Công an phường 1 Bảo Lộc xác định 2 đối tượng, gồm: Đ.V.K (SN 1989, thường trú tại Phú An, Bến Cát, TP HCM) và N.V.S (SN 1998, thường trú tại Long Khánh, Đồng Nai) là nghi phạm gây ra vụ trộm nói trên.

32.jpg
Tang vật cơ quan Công an thu giữ được.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, vào khoảng 11h30 ngày 10/07, phát hiện nhà dân trên đường Đào Duy Từ (phường 1 Bảo Lộc) không có ai nên đã cạy cửa, đột nhập lấy trộm 30.000.000 đồng, 01 sợi dây chuyền, 10 chiếc đồng hồ, 01 Ipad và 01 Macbook, rồi bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Trộm cắp #tài sản #Công an #Lâm Đồng #bắt giữ #điều tra

