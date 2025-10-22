Đối tượng truy nã 'sa lưới' sau 31 năm lẩn trốn

Trong thời gian bị tạm giam chờ thi hành án, Lê Chí Quyền (Lâm Đồng) đã bỏ trốn và bị truy nã từ đó.

Ngày 22/10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Lê Chí Quyền, sau 31 năm lẩn trốn.

Trước đó, qua công tác rà soát, thu thập thông tin, trinh sát phát hiện đối tượng Lê Chí Quyền (SN 1967, thường trú tại xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) bị truy nã về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” theo Quyết định truy nã số 04/QĐTN ngày 18/9/1994 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jut (tỉnh Đắk Lắk cũ) đang lẩn trốn tại tỉnh An Giang.

Nhận thấy đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn suốt 31 năm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các trinh sát lập kế hoạch truy bắt.

Đối tượng Lê Chí Quyền (bên trái) bị cơ quan Công an bắt giữ.

Được biết, đối tượng Quyền thường xuyên di chuyển qua nhiều tỉnh, thành như Khánh Hòa, TP HCM, An Giang… nhằm che giấu lai lịch. Trong thời gian lẩn trốn, Quyền đã đổi tên thành Lê Thanh Tâm (SN 1967) thường trú tại thôn Bình Hưng, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Sau nhiều ngày truy tìm, thu thập thông tin, đến ngày 14/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang bắt giữ thành công đối tượng Lê Chí Quyền khi y đang lẩn trốn tại khu phố 6, phường An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 01/1994, Lê Chí Quyền cùng 03 đối tượng khác là Nguyễn Văn Vũ, Trương Văn Tiến và Bùi Văn Bình đã dùng hung khí đánh gây thương tích cho người khác và hủy hoại tài sản.

Sau khi bị khởi tố, ngày 16/8/1994, Tòa án nhân dân huyện Cư Jut đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Lê Chí Quyền 24 tháng tù giam. Trong thời gian bị tạm giam chờ thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cư Jut, Quyền đã bỏ trốn và bị truy nã từ đó.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

