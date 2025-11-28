Hà Nội

Xã hội

Bão số 15 sức gió đang giật cấp 14, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5km/h.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5km/h.

dbqg-xtnd-20251128-0500.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo đến 16h ngày 28/11, bão trên vùng biển phía tây của giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía tây bắc, sức gió cấp 11, giật cấp 14. Bão chuyển hướng tây tây nam với tốc độ 3-5 km/h. Đến 16h ngày 29/11, bão vùng biển phía tây của giữa Biển Đông, sức gió còn cấp 10, giật cấp 13 và tiếp tục chuyển hướng bắc tây bắc. Đến 16h ngày 30/11, bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, sức gió cấp 10, giật cấp 13.

Đến chiều 30/11, bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Giữa Biển Đông, sức gió cấp 10, giật cấp 11, bão di chuyển hướng bắc tây bắc. Do ảnh hưởng của bão, giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-9 m. Từ gần sáng mai, vùng biển ngoài khơi Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Tối 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh chủ động ứng phó ở mức cao nhất, theo dõi sát diễn biến và hành động từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại. Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả ứng phó.

Chủ động rà soát hoàn thiện phương án, kịch bản ứng phó của địa phương, căn cứ diễn biến cụ thể của bão và tình hình cụ thể tại địa phương để quyết định triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, nhất là trên các đảo, khu vực ven biển. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập, đê điều, trụ sở, trường học, công trình cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Rà soát kỹ các phương án, kịp thời tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nếu dự báo có thể xảy ra gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn. Các địa phương từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk đã chủ động lên phương án phòng chống cơn bão số 15.

Xã hội

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão lũ

Ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký Quyết định số 2792/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ.

Bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, diện rộng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau bão số 13 đổ bộ, hiện địa phương đã khẩn trương huy động toàn bộ hệ thống tổ chức công tác khắc phục sau bão; đánh giá tình hình nghiêm trọng, UBND tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 do bão số 13 tại 65 xã, phường.

thien-tai.jpg
Mưa lớn khiến khu vực Nam Trung bộ ngập lụt. Ảnh N.B
Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 15 diễn biến bất ngờ, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

Bão số 15 có diễn biến bất ngờ khi mạnh mạnh cấp 12, giật cấp 15 trong gần một ngày, theo dự báo bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hồi 7h ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

dbqg-xtnd-20251127-0800.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xem chi tiết

Xã hội

Biên phòng Lâm Đồng triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó bão số 15

Trước diễn biến bão số 15, lực lượng Biên phòng Lâm Đồng triển khai đồng bộ biện pháp hỗ trợ ngư dân, kiểm soát tàu thuyền và chuẩn bị phương tiện cứu nạn.

Ngày 26/11, Đồn Biên phòng Tân Thắng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ để chủ động phòng, tránh bão số 15.

kto-br_10.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thắng hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ sáng 26/11.
Xem chi tiết

