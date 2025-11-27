Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bão số 15 diễn biến bất ngờ, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

Bão số 15 có diễn biến bất ngờ khi mạnh mạnh cấp 12, giật cấp 15 trong gần một ngày, theo dự báo bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hồi 7h ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

dbqg-xtnd-20251127-0800.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo trong ngày và đêm nay, bão chuyển hướng tây tây nam, di chuyển chậm, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh. Đến 4h sáng 28/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía tây bắc với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Dự báo đây cũng là khoảng thời gian bão mạnh nhất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, do sự chi phối của nhiều yếu tố, bão liên tục đổi hướng trong những ngày tới với diễn biến rất khó lường, có sự phân tán cao giữa các mô hình dự báo quốc tế.

Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, bão liên tục đổi hướng tây tây nam, tây tây bắc sau đó là bắc tây bắc, cường độ bắt đầu suy yếu dần. Đến 4h sáng 1/12, bão đổi hướng tây, có thể hướng về đất liền khu vực Nam Trung Bộ với cường độ suy yếu. Với kịch bản này, bão ít gây gió mạnh trên đất liền nhưng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng từ khoảng 30/11 đến 3/12.

Ngoài ra, không loại trừ kịch bản, bão di chuyển ổn định hơn theo hướng tây, tiến về đất liền Gia Lai (Bình Định cũ) và Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) gây gió khoảng cấp 8, giật cấp 10 trên đất liền, đồng thời cũng gây mưa lớn diện rộng. Thời gian mưa có thể sớm hơn, từ 29/11 đến 1/12.

Trước mắt do ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Biển Đông đang trải qua một mùa bão với tần suất dày đặc. Tính đến nay, đã có 20 cơn bão, ATNĐ trên biển Đông (15 cơn bão và 5 ATNĐ), ngang bằng kỷ lục năm 2017. Trong đó các cơn bão số 5, số 9, số 10, số 11 và số 13 di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật khi đầu mùa đổ bộ vào Trung Bộ (bão số 3, bão số 5) và những tháng cuối năm vẫn đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ (bão số 9, bão số 11). Trong số đó có 3 cơn bão rất mạnh đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung là bão số 5, bão số 10 và bão số 13, gây thiệt hại rất nặng nề.

#bão #bão số 15 #gió mạnh #mưa lớn #thời tiết #dự báo

Bài liên quan

Xã hội

Biên phòng Lâm Đồng triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó bão số 15

Trước diễn biến bão số 15, lực lượng Biên phòng Lâm Đồng triển khai đồng bộ biện pháp hỗ trợ ngư dân, kiểm soát tàu thuyền và chuẩn bị phương tiện cứu nạn.

Ngày 26/11, Đồn Biên phòng Tân Thắng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ để chủ động phòng, tránh bão số 15.

kto-br_10.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thắng hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ sáng 26/11.
Xem chi tiết

Xã hội

Phó Thủ tướng chỉ đạo duy trì kịch bản ứng phó với rủi ro bão số 15

Bão số 15 Koto, đã đi vào Biển Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Sáng 26/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về ứng phó cơn bão số 15 (bão Koto), đã đi vào Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

cats-1532.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia - chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về ứng phó cơn bão số 15. (Ảnh: VGP)
Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 15 sắp mạnh lên, có thể giật cấp 14

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 15 có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 11, giật cấp 14 trong 48 giờ tới.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, hồi 4 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, vào 4 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão số 15 ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc. Cường độ bão số 15 có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới