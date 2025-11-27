Bão số 15 diễn biến bất ngờ, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

Bão số 15 có diễn biến bất ngờ khi mạnh mạnh cấp 12, giật cấp 15 trong gần một ngày, theo dự báo bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hồi 7h ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo trong ngày và đêm nay, bão chuyển hướng tây tây nam, di chuyển chậm, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh. Đến 4h sáng 28/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía tây bắc với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Dự báo đây cũng là khoảng thời gian bão mạnh nhất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, do sự chi phối của nhiều yếu tố, bão liên tục đổi hướng trong những ngày tới với diễn biến rất khó lường, có sự phân tán cao giữa các mô hình dự báo quốc tế.

Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, bão liên tục đổi hướng tây tây nam, tây tây bắc sau đó là bắc tây bắc, cường độ bắt đầu suy yếu dần. Đến 4h sáng 1/12, bão đổi hướng tây, có thể hướng về đất liền khu vực Nam Trung Bộ với cường độ suy yếu. Với kịch bản này, bão ít gây gió mạnh trên đất liền nhưng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng từ khoảng 30/11 đến 3/12.

Ngoài ra, không loại trừ kịch bản, bão di chuyển ổn định hơn theo hướng tây, tiến về đất liền Gia Lai (Bình Định cũ) và Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) gây gió khoảng cấp 8, giật cấp 10 trên đất liền, đồng thời cũng gây mưa lớn diện rộng. Thời gian mưa có thể sớm hơn, từ 29/11 đến 1/12.

Trước mắt do ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Biển Đông đang trải qua một mùa bão với tần suất dày đặc. Tính đến nay, đã có 20 cơn bão, ATNĐ trên biển Đông (15 cơn bão và 5 ATNĐ), ngang bằng kỷ lục năm 2017. Trong đó các cơn bão số 5, số 9, số 10, số 11 và số 13 di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật khi đầu mùa đổ bộ vào Trung Bộ (bão số 3, bão số 5) và những tháng cuối năm vẫn đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ (bão số 9, bão số 11). Trong số đó có 3 cơn bão rất mạnh đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung là bão số 5, bão số 10 và bão số 13, gây thiệt hại rất nặng nề.