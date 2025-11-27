Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão lũ

Ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký Quyết định số 2792/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ.

Bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, diện rộng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau bão số 13 đổ bộ, hiện địa phương đã khẩn trương huy động toàn bộ hệ thống tổ chức công tác khắc phục sau bão; đánh giá tình hình nghiêm trọng, UBND tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 do bão số 13 tại 65 xã, phường.

Mưa lớn khiến khu vực Nam Trung bộ ngập lụt. Ảnh N.B

Tuy nhiên, từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to, có nơi mưa hơn 900 mm. Chỉ riêng trong 2 ngày (18 - 19/11), lượng mưa trung bình là 215 mm, phổ biến từ 200 – 500 mm, cá biệt có nơi trên 500 mm như: Hồ Quang Hiển (xã Vân Canh) 846 mm, Canh Hòa (xã Vân Canh) 817 mm, hồ Long Mỹ (Quy Nhơn Tây) 791 mm, Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) 640 mm, cầu sông Đinh (xã An Lão) 593 mm, An Toàn (xã An Toàn) 560 mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại về người, tài sản, công trình giao thông, đê điều và hoạt động sản xuất tại các địa phương khu vực phía Đông và một số xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

Mưa lớn trên diện rộng, làm mực nước sông Ba, sông Kôn, sông Hà Thanh tăng nhanh, xuất hiện lũ trên các sông dao động ở mức trên dưới báo động 3.

Sạt lở núi cuốn sập nhà khiến đời sống người dân lâm vào cảnh khó khăn

Công tác khắc phục do bão số 13 chưa hoàn thành, tiếp đến là đợt mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng đã khiến nhiều nhà dân (đã bị hư hại trong bão 13) sập đổ, tốc mái, sập tường, nhiều công trình như trường học, trạm y tế, đường giao thông và hệ thống điện bị hư hỏng nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Thiệt hại do thiên tai gây ra tính đến 15h ngày 26/11: 5 người chết, 11 người bị thương (trong đó, 02 người chết, 08 người bị thương do bão số 13, 03 người chết, 03 người bị thương trong đợt mưa lũ); hơn 100.000 nhà dân bị hỏng, ngập nước; 560 tàu bị hư hại; hơn 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại; 254 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi,... bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ, hư hỏng hàng loạt, rất nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng ước tính thiệt hại hơn 11.636 tỷ đồng (do bão số 13 hơn 10.132 tỷ đồng; do đợt mưa lũ hơn 1.503 tỷ đồng). Các địa phương vẫn đang thống kê, xác mình về thiệt hại.

Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường; tập trung mọi nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả sau thiên tai; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Văn phòng thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh để tổng hợp báo cáo.