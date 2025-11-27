Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão lũ

Ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký Quyết định số 2792/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ.

Hà Ngọc Chính

Bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, diện rộng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau bão số 13 đổ bộ, hiện địa phương đã khẩn trương huy động toàn bộ hệ thống tổ chức công tác khắc phục sau bão; đánh giá tình hình nghiêm trọng, UBND tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 do bão số 13 tại 65 xã, phường.

thien-tai.jpg
Mưa lớn khiến khu vực Nam Trung bộ ngập lụt. Ảnh N.B

Tuy nhiên, từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to, có nơi mưa hơn 900 mm. Chỉ riêng trong 2 ngày (18 - 19/11), lượng mưa trung bình là 215 mm, phổ biến từ 200 – 500 mm, cá biệt có nơi trên 500 mm như: Hồ Quang Hiển (xã Vân Canh) 846 mm, Canh Hòa (xã Vân Canh) 817 mm, hồ Long Mỹ (Quy Nhơn Tây) 791 mm, Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) 640 mm, cầu sông Đinh (xã An Lão) 593 mm, An Toàn (xã An Toàn) 560 mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại về người, tài sản, công trình giao thông, đê điều và hoạt động sản xuất tại các địa phương khu vực phía Đông và một số xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

Mưa lớn trên diện rộng, làm mực nước sông Ba, sông Kôn, sông Hà Thanh tăng nhanh, xuất hiện lũ trên các sông dao động ở mức trên dưới báo động 3.

dv.jpg
Sạt lở núi cuốn sập nhà khiến đời sống người dân lâm vào cảnh khó khăn

Công tác khắc phục do bão số 13 chưa hoàn thành, tiếp đến là đợt mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng đã khiến nhiều nhà dân (đã bị hư hại trong bão 13) sập đổ, tốc mái, sập tường, nhiều công trình như trường học, trạm y tế, đường giao thông và hệ thống điện bị hư hỏng nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Thiệt hại do thiên tai gây ra tính đến 15h ngày 26/11: 5 người chết, 11 người bị thương (trong đó, 02 người chết, 08 người bị thương do bão số 13, 03 người chết, 03 người bị thương trong đợt mưa lũ); hơn 100.000 nhà dân bị hỏng, ngập nước; 560 tàu bị hư hại; hơn 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại; 254 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi,... bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ, hư hỏng hàng loạt, rất nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng ước tính thiệt hại hơn 11.636 tỷ đồng (do bão số 13 hơn 10.132 tỷ đồng; do đợt mưa lũ hơn 1.503 tỷ đồng). Các địa phương vẫn đang thống kê, xác mình về thiệt hại.

Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường; tập trung mọi nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả sau thiên tai; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Văn phòng thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh để tổng hợp báo cáo.

tin sản xuất
#công bố tình huống khẩn cấp #Gia Lai #về thiên tai #tại 77 xã #phường

Bài liên quan

Xã hội

Nước sông dâng cao, Gia Lai ban hành công điện khẩn ứng phó thiên tai

Ngày 24/ 11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND yêu cầu các lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng để ứng phó với thiên tai 

Trước diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, vì vậy để khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ, chuẩn bị ứng phó với thiên tai trong thời gian đến, thực hiện Công điện số 227/TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

ngap.jpg
Mưa lớn trong đêm, nhiều khu vực ở Gia Lai lại ngập lụt trở lại
Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lớn trong đêm, nhiều khu phố ở Gia Lai lại ngập lụt

Sáng 24/11, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết, đêm qua và rạng sáng nay xuất hiện mưa lớn, một số khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập cục bộ.

Mưa lớn đêm 23 rạng 24/11 đã khiến nhiều khu vực ở phía đông tỉnh ngập trở lại, nhất là hạ lưu sông Hà Thanh và các khu dân cư phường Quy Nhơn Bắc.

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm 23/11, mây đối lưu tồn tại và phát triển trên hơn 40 xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai, gây mưa rào và dông diện rộng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân Gia Lai chịu thiệt hại do bão lũ

Ngày 24 và 25/11, lực lượng Công an tỉnh và doanh nhân Gia Lai đã huy động hơn 3,3 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngày 25/11, Công an phường An Khê phối hợp cùng Công an xã Uar trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã.

Nguồn kinh phí chương trình được huy động từ cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị cũng như các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn phường An Khê.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới