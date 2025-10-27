Hà Nội

Xã hội

'Báo động' từ 12 vụ tai nạn ngành than, làm chết 13 người ở Quảng Ninh

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 12 vụ TNLĐ nghiêm trọng và rất nghiêm trọng tại 10 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn TKV Việt Nam.

Thiên Tuấn

Ngày 27/10, UBND tỉnh Quảng Ninh phát đi yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh.

anh-chup-man-hinh-2025-10-27-luc-141313.png

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2025 đến nay đã xảy ra 12 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và rất nghiêm trọng tại 10 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), làm chết 13 người, bị thương 1 người và tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của một bộ phận cán bộ, công nhân viên, người lao động trong ngành than, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, để chủ động phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý nhằm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh than; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; cương quyết dừng sản xuất, thi công khi phát hiện vi phạm về an toàn lao động.

Các doanh nghiệp, đơn vị khai thác, chế biến than chấn chỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các phòng, ban chức năng trong công tác thẩm định, phê duyệt: thiết kế, biện pháp kỹ thuật thi công; kế hoạch thông gió mỏ; kế hoạch ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn; phương án xử lý sự cố, khôi phục các đường lò; phương án khai thác trong khu vực có nguy cơ cao về áp lực, khí bụi nổ, bục nước, sạt lở... đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn có liên quan.

Kiểm tra, rà soát công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đảm bảo về nội dung, phương pháp huấn luyện và trình độ, kỹ năng của người huấn luyện. Đặc biệt chú trọng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng là cán bộ chỉ huy, điều hành sản xuất, người lao động tại công trường, phân xưởng; đối tượng là cán bộ thực hiện việc kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc của người lao động.

Đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc, rộng rãi về các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong khai thác than đã xảy ra trong thời gian qua. Trên cơ sở đó tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm, xử lý theo quy định.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc xử lý nghiêm vi phạm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc để xảy ra tai nạn lao động có tính chất nghiêm trọng...

