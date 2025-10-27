Hà Nội

Xã hội

Ô tô tải va chạm xe máy, một người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hà Huy Tập (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), khiến người đàn ông tử vong.

Hoạ Nhiên

Khoảng 23h ngày 26/10, trên tuyến đường Hà Huy Tập (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), xe máy mang BKS 38B1 – 107.xx do anh L.Q.K. (SN 1994, trú xã Hương Bình) điều khiển đã xảy ra va chạm với ô tô tải mang BKS 38C – 114.xx do tài xế N.V.A. (SN 1995, trú xã Cẩm Bình) cầm lái.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến anh K. ngã ra đường, bị chấn thương nặng và được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sáng 17/9:

Tin mới