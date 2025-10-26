Thuê người cung cấp sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng ở Quảng Ninh

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số giao dịch lên đến 256 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1997), Phạm Văn Vinh (SN 1987), Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Từ trái qua phải, 4 đối tượng: Tùng, Trường, Vinh, Sơn tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định: Vào khoảng tháng 9/2024, các đối tượng Nguyễn Quang Trương, Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987), quen biết nhau khi làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại đường Xuân Đỉnh, tổ dân phố 3, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội). Thời điểm này, Quân, Trương làm công việc nhận và chuyển khoản tiền có được do lừa đảo của các bị hại theo chỉ đạo của Tiến qua ứng dụng chuyển khoản ngân hàng trên điện thoại di động.

Do các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền trên 10 triệu đồng nên Tiến chỉ đạo Quân, Trương về Việt Nam thuê nhiều người mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Sau đó thuê địa điểm để cả nhóm ăn, ở tập trung và thực hiện việc quét sinh trắc học ngay khi có yêu cầu chuyển khoản tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng.

Về Việt Nam, Quân và Trương đã móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh (phường Quang Hanh). Cùng với đó, Linh và Nguyễn Quang Trương, Nguyễn Đức Quân thuê nhiều người mở tài khoản, quét sinh trắc học để chuyển tiền, trong đó có Dương Văn Tùng, Đoàn Văn Trường, Phạm Văn Vinh, Nguyễn Thanh Sơn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận bản thân được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng, với nhiệm vụ là mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu của Quân và Trương không kể ngày đêm. Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số giao dịch lên đến 256 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố 17 đối tượng. Trong đó, Nguyễn Đức Tiến bỏ trốn và bị truy nã. Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi đối tượng này nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị, người dân khi phát hiện có thông tin về người bị truy nã, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (liên hệ: điều tra viên Dương Doãn Tùng - SĐT: 0766.437.733). Mọi hành vi bao che, chứa chấp, giúp đỡ người bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

