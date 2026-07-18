Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Apple giảm quà tặng Back to School, điều gì đang xảy ra?

Apple mở chương trình Back to School 2026 tại Việt Nam nhưng cắt giảm đáng kể quà tặng cho sinh viên, giữa lúc chi phí linh kiện và chip nhớ tăng mạnh vì AI.

Thiên Trang (TH)

Apple vừa khởi động chương trình Back to School 2026 tại Việt Nam cùng nhiều thị trường châu Á, song ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên năm nay đã thay đổi đáng kể. Nếu những mùa tựu trường trước, người mua Mac hoặc iPad thường được tặng miễn phí AirPods hay Apple Pencil Pro, thì năm nay quà tặng mặc định chỉ còn là bộ bốn AirTag. Những phụ kiện giá trị cao vẫn xuất hiện trong chương trình nhưng người dùng phải trả thêm khoản chênh lệch để nâng cấp. Cụ thể, khách mua iPad muốn đổi sang Apple Pencil Pro cần bù thêm 178.000 đồng, trong khi người mua Mac phải chi thêm từ 809.000 đồng để nhận AirPods 4 hoặc hơn 2 triệu đồng nếu chọn phiên bản hỗ trợ chống ồn chủ động. Chương trình kéo dài đến ngày 27/8 và áp dụng cho một số mẫu MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air và iPad Pro thông qua Apple Education Store sau khi xác thực tài khoản UNiDAYS.

Chương trình Apple Back to School 2026 tại Việt Nam chỉ còn tặng AirTag mặc định thay vì AirPods hoặc Apple Pencil như trước.

Sự thay đổi này tạo nên sự tương phản rõ rệt với chương trình năm 2025. Khi đó, Apple tặng miễn phí Apple Pencil Pro cho người mua iPad Air hoặc iPad Pro, đồng thời tặng AirPods 4 ANC cho khách hàng chọn MacBook Air, MacBook Pro hay iMac mà không yêu cầu trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Xét theo giá bán lẻ, giá trị quà tặng năm ngoái cao hơn đáng kể so với AirTag - phụ kiện định vị vốn có mức giá thấp hơn nhiều. Không chỉ Việt Nam, nhiều thị trường châu Á khác cũng ghi nhận xu hướng thu hẹp ưu đãi. Tại Malaysia, Philippines, Thái Lan hay Đài Loan, Apple chuyển sang tặng thẻ quà tặng thay vì phụ kiện, còn tại Ấn Độ, khách hàng được lựa chọn giữa AirTag, AirPods 4 hoặc Apple Pencil Pro tùy từng dòng sản phẩm. Điều này cho thấy chiến lược khuyến mại của Apple đang thay đổi trên phạm vi toàn cầu.

Theo giới phân tích, nguyên nhân lớn nhất đến từ áp lực chi phí sản xuất trong bối cảnh ngành công nghệ bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về AI. Cuối tháng 6 vừa qua, Apple đã thực hiện đợt tăng giá Mac, iPad, Vision Pro và nhiều thiết bị khác trên phạm vi toàn cầu. Đây được xem là một trong những lần điều chỉnh giá mạnh nhất của hãng trong nhiều năm trở lại đây. Giá MacBook Air và MacBook Pro đều tăng thêm hàng trăm USD, trong khi tại Việt Nam, nhiều sản phẩm được điều chỉnh tăng trung bình khoảng 20%. Apple cho biết chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, đã tăng nhanh chưa từng có khi các nhà sản xuất bán dẫn ưu tiên nguồn lực cho thị trường AI. Điều này khiến hãng buộc phải cân đối lại giá bán cũng như các chương trình ưu đãi nhằm giảm áp lực lên biên lợi nhuận.

Giá linh kiện tăng mạnh vì AI được cho là nguyên nhân khiến Apple điều chỉnh giá bán và cắt giảm ưu đãi dành cho sinh viên.

Nguồn gốc của bài toán nằm ở thị trường chip nhớ toàn cầu. Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI khiến nhu cầu đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng mạnh. Ba nhà sản xuất lớn gồm Samsung, SK Hynix và Micron đã chuyển đáng kể công suất sang dòng chip phục vụ AI, kéo theo nguồn cung DRAM phổ thông trở nên khan hiếm. Nhiều báo cáo thị trường cho thấy giá DRAM đã tăng gần gấp đôi chỉ trong quý đầu năm 2026 và tiếp tục duy trì xu hướng leo thang. Không riêng Apple, hàng loạt hãng công nghệ như HP, Microsoft hay Valve cũng phải điều chỉnh giá sản phẩm vì chi phí linh kiện tăng cao. Giới nghiên cứu dự báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể còn kéo dài thêm vài năm, đồng nghĩa các hãng khó có thể quay trở lại những chương trình khuyến mại hào phóng như trước.

Đối với sinh viên và giáo viên tại Việt Nam, Back to School 2026 vẫn là cơ hội giúp tiết kiệm chi phí khi mua Mac hoặc iPad nhờ mức giá giáo dục cùng quà tặng đi kèm. Tuy nhiên, nếu so sánh với các mùa tựu trường trước, giá trị ưu đãi đã giảm đáng kể. Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn và đẩy chi phí phần cứng lên mức cao, việc Apple thu hẹp quà tặng có thể chỉ là một phần trong xu hướng chung của ngành công nghệ. Điều đó cũng phản ánh thực tế rằng cuộc đua AI không chỉ tác động đến các trung tâm dữ liệu hay chip xử lý, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán và chính sách ưu đãi của những thiết bị quen thuộc với người dùng.

#Apple #Back to School #chi phí linh kiện #AI #quà tặng #iPad

Bài liên quan

Số hóa - Xe

MacBook Neo lao đao vì AI, Apple có thể hụt 40% máy

Cơn sốt AI đang khiến TSMC ưu tiên năng lực sản xuất chip cho trung tâm dữ liệu, đẩy Apple vào nguy cơ thiếu chip A18 Pro và giảm mạnh sản lượng MacBook Neo.

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những tác động dây chuyền trên toàn ngành bán dẫn, và Apple được cho là một trong những "nạn nhân" mới nhất. Dù MacBook Neo nhận được sự quan tâm lớn ngay từ khi ra mắt, hãng vẫn có nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường vì thiếu chip A18 Pro. Theo dự báo từ DigiTimes Intelligence, lượng máy xuất xưởng trong năm có thể chỉ đạt khoảng 6-7 triệu chiếc, thấp hơn tới 40% so với mục tiêu ban đầu khoảng 10 triệu máy. Điều đáng chú ý là rào cản không nằm ở sức mua, mà ở khả năng đảm bảo nguồn cung vi xử lý từ TSMC.

Nguồn gốc của vấn đề đến từ cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt đối với năng lực sản xuất chip tiên tiến. Trong bối cảnh AI bùng nổ, các bộ xử lý phục vụ trung tâm dữ liệu đang tiêu thụ lượng lớn công suất trên các dây chuyền sản xuất hiện đại của TSMC. Nhiều nguồn tin cho biết NVIDIA đã vượt Apple để trở thành khách hàng lớn nhất của hãng gia công chip Đài Loan, khi nhu cầu GPU AI tăng mạnh trên toàn cầu. Điều này khiến những dòng chip dành cho thiết bị tiêu dùng như A18 Pro chịu áp lực về nguồn cung, bất chấp việc TSMC đã mở rộng công suất tiến trình 3nm lên khoảng 175.000 tấm wafer mỗi tháng. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ để đáp ứng đồng thời nhu cầu từ cả ngành AI lẫn các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

CEO mới của Apple và ván cược 4.000 tỷ USD

Apple chọn một CEO gần như "vô hình" trên mạng xã hội để kế nhiệm Tim Cook, đặt cược vào năng lực điều hành thay vì sức ảnh hưởng trực tuyến.

Apple đang tạo nên một quyết định gây chú ý trong giới công nghệ khi lựa chọn John Ternus, Giám đốc phần cứng lâu năm của hãng, làm CEO kế nhiệm Tim Cook từ ngày 1/9/2026. Điều khiến quyết định này trở nên đặc biệt không chỉ là việc chuyển giao quyền lực tại công ty có giá trị vốn hóa gần 4.000 tỷ USD, mà còn bởi Ternus gần như không hiện diện trên mạng xã hội. Trong bối cảnh ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng hình ảnh như những "influencer", Apple lại chọn một người gần như chỉ được biết đến qua các sản phẩm ông góp phần phát triển.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Các mẫu Apple Pencil mới có thể sẽ trang bị pin rời

Apple đang phát triển một loạt phụ kiện bút cảm ứng Apple Pencil mới Apple Pencil (USB-C) và Apple Pencil Pro sạc không dây dự kiến sẽ ra mắt vào năm tới.

Apple đang phát triển một dòng phụ kiện bút cảm ứng Apple Pencil mới, dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau cùng với các mẫu iPad Pro mới vào mùa xuân năm 2027.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có các thế hệ bút cảm ứng mới này có thể được trang bị hệ thống pin mới, cho phép người dùng dễ dàng thay thế pin hơn nhằm tuân thủ quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) sắp có hiệu lực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới