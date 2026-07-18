Apple giảm quà tặng Back to School, điều gì đang xảy ra?

Apple vừa khởi động chương trình Back to School 2026 tại Việt Nam cùng nhiều thị trường châu Á, song ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên năm nay đã thay đổi đáng kể. Nếu những mùa tựu trường trước, người mua Mac hoặc iPad thường được tặng miễn phí AirPods hay Apple Pencil Pro, thì năm nay quà tặng mặc định chỉ còn là bộ bốn AirTag. Những phụ kiện giá trị cao vẫn xuất hiện trong chương trình nhưng người dùng phải trả thêm khoản chênh lệch để nâng cấp. Cụ thể, khách mua iPad muốn đổi sang Apple Pencil Pro cần bù thêm 178.000 đồng, trong khi người mua Mac phải chi thêm từ 809.000 đồng để nhận AirPods 4 hoặc hơn 2 triệu đồng nếu chọn phiên bản hỗ trợ chống ồn chủ động. Chương trình kéo dài đến ngày 27/8 và áp dụng cho một số mẫu MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air và iPad Pro thông qua Apple Education Store sau khi xác thực tài khoản UNiDAYS.

Chương trình Apple Back to School 2026 tại Việt Nam chỉ còn tặng AirTag mặc định thay vì AirPods hoặc Apple Pencil như trước.

Sự thay đổi này tạo nên sự tương phản rõ rệt với chương trình năm 2025. Khi đó, Apple tặng miễn phí Apple Pencil Pro cho người mua iPad Air hoặc iPad Pro, đồng thời tặng AirPods 4 ANC cho khách hàng chọn MacBook Air, MacBook Pro hay iMac mà không yêu cầu trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Xét theo giá bán lẻ, giá trị quà tặng năm ngoái cao hơn đáng kể so với AirTag - phụ kiện định vị vốn có mức giá thấp hơn nhiều. Không chỉ Việt Nam, nhiều thị trường châu Á khác cũng ghi nhận xu hướng thu hẹp ưu đãi. Tại Malaysia, Philippines, Thái Lan hay Đài Loan, Apple chuyển sang tặng thẻ quà tặng thay vì phụ kiện, còn tại Ấn Độ, khách hàng được lựa chọn giữa AirTag, AirPods 4 hoặc Apple Pencil Pro tùy từng dòng sản phẩm. Điều này cho thấy chiến lược khuyến mại của Apple đang thay đổi trên phạm vi toàn cầu.

Theo giới phân tích, nguyên nhân lớn nhất đến từ áp lực chi phí sản xuất trong bối cảnh ngành công nghệ bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về AI. Cuối tháng 6 vừa qua, Apple đã thực hiện đợt tăng giá Mac, iPad, Vision Pro và nhiều thiết bị khác trên phạm vi toàn cầu. Đây được xem là một trong những lần điều chỉnh giá mạnh nhất của hãng trong nhiều năm trở lại đây. Giá MacBook Air và MacBook Pro đều tăng thêm hàng trăm USD, trong khi tại Việt Nam, nhiều sản phẩm được điều chỉnh tăng trung bình khoảng 20%. Apple cho biết chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, đã tăng nhanh chưa từng có khi các nhà sản xuất bán dẫn ưu tiên nguồn lực cho thị trường AI. Điều này khiến hãng buộc phải cân đối lại giá bán cũng như các chương trình ưu đãi nhằm giảm áp lực lên biên lợi nhuận.

Giá linh kiện tăng mạnh vì AI được cho là nguyên nhân khiến Apple điều chỉnh giá bán và cắt giảm ưu đãi dành cho sinh viên.

Nguồn gốc của bài toán nằm ở thị trường chip nhớ toàn cầu. Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI khiến nhu cầu đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng mạnh. Ba nhà sản xuất lớn gồm Samsung, SK Hynix và Micron đã chuyển đáng kể công suất sang dòng chip phục vụ AI, kéo theo nguồn cung DRAM phổ thông trở nên khan hiếm. Nhiều báo cáo thị trường cho thấy giá DRAM đã tăng gần gấp đôi chỉ trong quý đầu năm 2026 và tiếp tục duy trì xu hướng leo thang. Không riêng Apple, hàng loạt hãng công nghệ như HP, Microsoft hay Valve cũng phải điều chỉnh giá sản phẩm vì chi phí linh kiện tăng cao. Giới nghiên cứu dự báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể còn kéo dài thêm vài năm, đồng nghĩa các hãng khó có thể quay trở lại những chương trình khuyến mại hào phóng như trước.

Đối với sinh viên và giáo viên tại Việt Nam, Back to School 2026 vẫn là cơ hội giúp tiết kiệm chi phí khi mua Mac hoặc iPad nhờ mức giá giáo dục cùng quà tặng đi kèm. Tuy nhiên, nếu so sánh với các mùa tựu trường trước, giá trị ưu đãi đã giảm đáng kể. Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn và đẩy chi phí phần cứng lên mức cao, việc Apple thu hẹp quà tặng có thể chỉ là một phần trong xu hướng chung của ngành công nghệ. Điều đó cũng phản ánh thực tế rằng cuộc đua AI không chỉ tác động đến các trung tâm dữ liệu hay chip xử lý, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán và chính sách ưu đãi của những thiết bị quen thuộc với người dùng.