Sau khi rút khỏi thị trường Trung Quốc, những chiếc xe Chevrolet sẽ tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy tại đây nhưng chỉ phục vụ thị trường xuất khẩu.

Video: Nhà máy SAIC General Motors Wuling tại Trung Quốc

Tập đoàn General Motors (GM) đã xác nhận thương hiệu Chevrolet sẽ ngừng bán xe mới tại thị trường Trung Quốc. Thương hiệu hơn 100 năm tuổi này đã chính thức chấm dứt hoạt động bán lẻ tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới sau gần 21 năm.

Trong tuyên bố gửi National Business Daily vào ngày 10/8/2026 vừa qua, GM Trung Quốc xác nhận liên doanh của hãng sẽ tiếp tục duy trì việc sản xuất các mẫu xe Chevrolet tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hãng sẽ chuyển trọng tâm chiến lược sang xuất khẩu sang các thị trường quốc tế ngoài Mỹ. Công ty cho biết danh mục sản phẩm Chevrolet hiện phù hợp hơn với nhu cầu của các thị trường xuất khẩu. Theo dữ liệu của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), lượng ô tô Chevrolet xuất khẩu từ Trung Quốc đạt 6.930 chiếc trong nửa đầu năm nay, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chevrolet chính thức rút chân khỏi thị trường Trung Quốc sau 21 năm.

Quyết định này phù hợp với cam kết hợp tác dài hạn giữa GM và SAIC. Hai công ty gần đây đã ký thỏa thuận gia hạn chiến lược, kéo dài liên doanh SAIC-GM thêm 20 năm, đến năm 2047. Đây là một trong những thời hạn gia hạn dài nhất trong số các liên doanh lớn tại khu vực. Đồng thời, hai bên cũng công bố kế hoạch ra mắt ít nhất 30 mẫu xe năng lượng mới (NEV) vào năm 2030, với trọng tâm chính là điện hóa các thương hiệu Cadillac và Buick.

Ông John Roth, Phó Chủ tịch điều hành GM toàn cầu kiêm Chủ tịch GM Trung Quốc, nhấn mạnh thế mạnh của hoạt động sản xuất tại quốc gia tỷ dân này. “Chúng tôi nhìn thấy những cơ hội rất lớn để vượt ra ngoài Trung Quốc và hướng ra thế giới”, ông Roth cho biết. Ông nói thêm rằng năng lực nội địa vững mạnh của SAIC-GM trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất và chất lượng có thể được tận dụng để thâm nhập các thị trường Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, Mexico cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, GM sẽ hỗ trợ với mạng lưới bán hàng và hậu mãi toàn cầu rộng lớn.

GM nhấn mạnh hãng sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ dịch vụ hậu mãi cho hơn 7,5 triệu chủ xe Chevrolet tại Trung Quốc.

Trước những lo ngại của khách hàng hiện hữu, GM nhấn mạnh hãng sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ dịch vụ hậu mãi cho hơn 7,5 triệu chủ xe Chevrolet tại Trung Quốc. Công ty cam kết mạng lưới đại lý vẫn sẽ hoạt động và nguồn cung phụ tùng cùng dịch vụ bảo dưỡng sẽ không bị ảnh hưởng.

Hành trình của Chevrolet tại Trung Quốc đã trải qua nhiều biến động kể từ khi chính thức được giới thiệu vào năm 2005. Thương hiệu này đạt đỉnh lịch sử vào năm 2014 với doanh số bán lẻ khoảng 767.000 xe nhờ các mẫu ô tô ăn khách như Cruze. Tuy nhiên, Chevrolet bắt đầu suy giảm mạnh từ khoảng năm 2018, được cho là do việc áp dụng động cơ 3 xi-lanh gây tranh cãi, sự trỗi dậy nhanh chóng của các thương hiệu nội địa Trung Quốc và tốc độ phổ cập ngày càng cao của xe năng lượng mới. Đến năm 2025, doanh số hàng năm của Chevrolet tại thị trường Trung Quốc đã giảm xuống dưới 9.000 xe.

Trước Trung Quốc, Chevrolet cũng từng rút khỏi một số thị trường quốc tế như Thái Lan và Việt Nam. Tại Việt Nam, Chevrolet ngừng phân phối xe chính hãng vào năm 2020. Hệ thống đại lý và nhà máy của Chevrolet sau đó đã thuộc sở hữu của VinFast.