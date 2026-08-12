Motorola nhận bằng sáng chế smartwatch biến hình thành điện thoại

Hãy cùng tìm hiểu cách thiết bị này hoạt động, đối tượng người dùng tiềm năng và những yếu tố có thể cản trở sản phẩm này xuất hiện trên thị trường.

Motorola đã được cấp bằng sáng chế cho một mẫu đồng hồ thông minh có khả năng biến hình thành điện thoại trong tương lai. Một thiết bị có thể sẽ không cần nằm trong túi quần khi không sử dụng.

Thiết bị này có thể quấn quanh cổ tay người dùng và biến hình thành một màn hình cầm tay khi cần thiết.

Motorola tích cực theo đuổi các thiết bị biến hình.

Bằng sáng chế của Motorola vừa được cấp tại Mỹ mô tả một thiết bị đeo linh hoạt có thể chuyển đổi giữa chế độ đồng hồ thông minh và điện thoại thông minh.

Hồ sơ đăng ký cho thấy các phần màn hình tạo thành một vòng đeo tay trước khi xoay chuyển thành một thiết bị hình chữ nhật rộng hơn để sử dụng bằng tay.

Các bản vẽ trong bằng sáng chế giải thích cách thiết bị có thể thay đổi hình dạng. Việc sử dụng thực tế hàng ngày sẽ quyết định liệu thiết kế này có xứng đáng bước ra khỏi phòng thí nghiệm hay không.

Cách đồng hồ thông minh biến thành điện thoại

Các phần màn hình linh hoạt sẽ tạo thành dây đeo, để lại giao diện đồng hồ nhỏ gọn hiển thị phía trên.

Khi tháo ra, một nửa màn hình sẽ xoay cạnh bên nửa còn lại để tạo thành một hình chữ nhật rộng hơn. Hệ thống khớp nối sẽ giữ hai bên gắn kết với nhau khi sử dụng ở chế độ cầm tay.

Các cảm biến vị trí sẽ nhận diện từng trạng thái và tự động sắp xếp lại nội dung hiển thị trên màn hình. Diện tích màn hình vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi hình dạng để phù hợp với từng chế độ sử dụng.

Bằng sáng chế thiết bị đeo biến hình của Motorola.

Hồ sơ của Motorola xác định hai chế độ: đồng hồ thông minh và điện thoại thông minh, nhưng chưa chốt kích thước và thông số kỹ thuật cuối cùng.

Trước đây, Motorola từng thử nghiệm một loại màn hình linh hoạt. Vì vậy, màn hình thay đổi hình dạng không phải là lĩnh vực xa lạ với nhà sản xuất di động này.

Ý tưởng Adaptive Display của Motorola từng sử dụng một tấm pOLED 6,9 inch có thể đặt phẳng, dựng đứng hoặc quấn quanh cổ tay. Khác với bằng sáng chế mới, toàn bộ tấm màn hình này uốn cong để thay đổi hình dạng.

Adaptive Display từng được Motorola trình bày trước đây.

Motorola cũng từng nghiên cứu màn hình đeo dạng cuộn và trình diễn một mẫu điện thoại có màn hình cuộn mở rộng từ thân máy nhỏ gọn. Những dự án này cho thấy nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tích hợp màn hình lớn vào các thiết bị vẫn đảm bảo tính di động hoặc có thể đeo được.

Thông báo gần đây về mẫu Razr Fold là một ví dụ khác cho thấy Motorola tiếp tục đưa màn hình lớn vào thiết bị di động nhỏ gọn. Liệu đồng hồ thông minh như thế này có thể thay thế điện thoại?

Motorola Rizr Rollable với màn hình cuộn.

Những người thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài hiện trường và người dùng đồng hồ thông minh LTE có thể là nhóm khách hàng tiềm năng nhất cho thiết bị đồng hồ-điện thoại này.

Họ vốn đã sử dụng thiết bị di động để tra cứu chỉ đường, vé lên máy bay, nhắn tin và xác thực đăng nhập khi di chuyển, nên việc chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ đeo tay và cầm tay có thể giúp các tác vụ này thuận tiện hơn mà không cần thêm thiết bị khác.

Tuy nhiên, nhu cầu chụp ảnh và soạn thảo văn bản dài có lẽ vẫn khiến điện thoại truyền thống giữ vai trò quan trọng. Để phục vụ tốt nhóm người dùng này, các ứng dụng cần chuyển đổi mượt mà giữa các bố cục màn hình.

Các nhà phát triển phải đảm bảo các nút điều khiển dễ nhìn và giữ nguyên vị trí thao tác của người dùng khi chuyển đổi chế độ.

Thời lượng pin cũng là một thách thức lớn. Công nghệ pin mới trên các mẫu điện thoại mỏng của Motorola cho thấy hãng đang tìm cách tăng dung lượng mà không làm thiết bị dày hơn. Người mua cũng sẽ quan tâm đến khả năng chống nước, chi phí sửa chữa và cảm giác đeo sau nhiều giờ sử dụng.

Motorola chưa công bố thiết bị thương mại hay lịch trình ra mắt. Cho đến khi có sản phẩm thực tế, người dùng nên xem đồng hồ-điện thoại này như một khả năng thay vì một lựa chọn mua sắm sắp tới.