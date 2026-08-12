Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] BYD Fang Cheng Bao Ti 9 lộ diện, "đối thủ" mới của Lynk & Co 900

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Fang Cheng Bao Ti 9 lộ diện, "đối thủ" mới của Lynk & Co 900

Mẫu SUV cỡ lớn BYD Fang Cheng Bao Ti 9 2026 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc với thiết kế 6 chỗ ngồi, mô tơ kép 200kW và lăn bánh tới 310km bằng điện.

Nam Nguyễn
Thương hiệu Fang Cheng Bao của BYD đã chính thức ra mắt Ti 9 , một mẫu SUV hybrid cắm điện cỡ lớn 6 chỗ ngồi. Fang Cheng Bao cho biết khách hàng muốn mua Ti 9 “sẽ không phải chờ đợi quá lâu ”, nhưng chưa cung cấp lịch trình giao hàng cụ thể.
Thương hiệu Fang Cheng Bao của BYD đã chính thức ra mắt Ti 9 , một mẫu SUV hybrid cắm điện cỡ lớn 6 chỗ ngồi. Fang Cheng Bao cho biết khách hàng muốn mua Ti 9 “sẽ không phải chờ đợi quá lâu ”, nhưng chưa cung cấp lịch trình giao hàng cụ thể.
BYD Fang Cheng Bao Ti 9 2-26 là mẫu SUV đầu bảng trong dòng sản phẩm Ti của Fang Cheng Bao, bao gồm cả mẫu crossover Ti 3 BEV và mẫu SUV Ti 7 với các tùy chọn hệ thống truyền động hybrid PHEV và xe điện chạy pin BEV.
BYD Fang Cheng Bao Ti 9 2-26 là mẫu SUV đầu bảng trong dòng sản phẩm Ti của Fang Cheng Bao, bao gồm cả mẫu crossover Ti 3 BEV và mẫu SUV Ti 7 với các tùy chọn hệ thống truyền động hybrid PHEV và xe điện chạy pin BEV.
Kích thước xe dài 5.270mm, rộng 1.999mm và cao 1.850 hoặc 1.880mm, tùy thuộc vào phiên bản. Chiều dài cơ sở 3.130mm hỗ trợ bố trí 6 chỗ ngồi 2+2+2. Trọng lượng không tải 2.865kg hoặc 2.965kg, trong khi trọng lượng toàn tải là 3.495kg. Xe có góc tiếp cận và góc thoát lần lượt là 19 và 22 độ, và có sẵn với bánh xe 21 hoặc 22 inch. Tốc độ tối đa được ghi nhận là 220km/h.
Kích thước xe dài 5.270mm, rộng 1.999mm và cao 1.850 hoặc 1.880mm, tùy thuộc vào phiên bản. Chiều dài cơ sở 3.130mm hỗ trợ bố trí 6 chỗ ngồi 2+2+2. Trọng lượng không tải 2.865kg hoặc 2.965kg, trong khi trọng lượng toàn tải là 3.495kg. Xe có góc tiếp cận và góc thoát lần lượt là 19 và 22 độ, và có sẵn với bánh xe 21 hoặc 22 inch. Tốc độ tối đa được ghi nhận là 220km/h.
Hệ thống hybrid cắm điện kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5 lít với các động cơ điện phía trước và phía sau. Động cơ có công suất thô 115kW (154 mã lực) và công suất thực tối đa 110kW (148 mã lực). Cả hai động cơ điện đều có công suất cực đại 200kW (268 mã lực). Công suất định mức của chúng là 90kW (121 mã lực) đối với động cơ phía trước và 70kW (94 mã lực) đối với động cơ phía sau.
Hệ thống hybrid cắm điện kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5 lít với các động cơ điện phía trước và phía sau. Động cơ có công suất thô 115kW (154 mã lực) và công suất thực tối đa 110kW (148 mã lực). Cả hai động cơ điện đều có công suất cực đại 200kW (268 mã lực). Công suất định mức của chúng là 90kW (121 mã lực) đối với động cơ phía trước và 70kW (94 mã lực) đối với động cơ phía sau.
Thông số kỹ thuật được cung cấp không công bố công suất hoặc mô-men xoắn tổng hợp của hệ thống. Pin được sử dụng trên xe có công nghệ lithium sắt photphat (LFP) 66,48kWh và cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện được công bố là 310km, chưa rõ đo theo quy trình nào. Ti 9 cũng có khả năng kéo 2.000kg khi xe được trang bị thêm móc kéo điện có thể thu vào tùy chọn.
Thông số kỹ thuật được cung cấp không công bố công suất hoặc mô-men xoắn tổng hợp của hệ thống. Pin được sử dụng trên xe có công nghệ lithium sắt photphat (LFP) 66,48kWh và cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện được công bố là 310km, chưa rõ đo theo quy trình nào. Ti 9 cũng có khả năng kéo 2.000kg khi xe được trang bị thêm móc kéo điện có thể thu vào tùy chọn.
Fang Cheng Bao đã trang bị cho Ti 9 hệ thống hỗ trợ lái xe DiPilot 300 (hay còn gọi là God's Eye B tại Trung Quốc) và cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe. Đây là hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2 dựa trên LiDAR, hỗ trợ chức năng Điều hướng Tự động (NOA) trên đường phố và đường cao tốc trong đô thị.
Fang Cheng Bao đã trang bị cho Ti 9 hệ thống hỗ trợ lái xe DiPilot 300 (hay còn gọi là God's Eye B tại Trung Quốc) và cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe. Đây là hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2 dựa trên LiDAR, hỗ trợ chức năng Điều hướng Tự động (NOA) trên đường phố và đường cao tốc trong đô thị.
Ngoại thất xe có hình dáng vuông vức với dải đèn LED phía trước liền mạch bao quanh logo Fang Cheng Bao, lưới tản nhiệt hút gió chủ động và tấm chắn gầm màu bạc. Ở phía sau, chiếc SUV có cửa hậu chia đôi được gọi là cửa Tiandi, đèn phanh gắn cao tích hợp vào cánh gió và cần gạt nước phía sau được giấu kín.
Ngoại thất xe có hình dáng vuông vức với dải đèn LED phía trước liền mạch bao quanh logo Fang Cheng Bao, lưới tản nhiệt hút gió chủ động và tấm chắn gầm màu bạc. Ở phía sau, chiếc SUV có cửa hậu chia đôi được gọi là cửa Tiandi, đèn phanh gắn cao tích hợp vào cánh gió và cần gạt nước phía sau được giấu kín.
Khi được bán ra, BYD Fang Cheng Bao Ti 9 sẽ gia nhập phân khúc SUV PHEV và EREV cỡ lớn đang sôi động tại thị trường Trung Quốc cũng như Đông Nam Á với các cái tên như Denza N9, Lynk &amp; Co 900, Aito M9, Zeekr 9X...
Khi được bán ra, BYD Fang Cheng Bao Ti 9 sẽ gia nhập phân khúc SUV PHEV và EREV cỡ lớn đang sôi động tại thị trường Trung Quốc cũng như Đông Nam Á với các cái tên như Denza N9, Lynk & Co 900, Aito M9, Zeekr 9X...
VIdeo: Giới thiệu mẫu xe SUV BYD Fang Cheng Bao tại Trung Quốc.
Nam Nguyễn
#BYD Fang Cheng Bao Ti 9 lộ diện #SUV cỡ lớn BYD Fang Cheng Bao Ti 9 #BYD Fang Cheng Bao Ti 9 2026 ra mắt #BYD Fang Cheng Bao Ti 9 2026 mới #SUV cỡ lớn BYD Fang Cheng Bao Ti 9 #giá xe BYD Fang Cheng Bao Ti 9 2026

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT