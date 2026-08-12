Houthi tấn công tàu hàng ở eo biển Bab el-Mandeb, 6 người thiệt mạng

Lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công một tàu ở eo biển Bab el-Mandeb, khiến 6 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức Yemen cho biết, vụ tấn công tàu hàng ở eo biển Bab el-Mandeb do lực lượng Houthi tiến hành vào ngày 11/8.

Những trường hợp tử vong đầu tiên

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen, trong số những người thiệt mạng có 4 thành viên thủy thủ đoàn và 2 thành viên của lực lượng đồng minh của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Bộ Giao thông Vận tải Yemen cho biết, lực lượng Houthi đã bắn 3 tên lửa đạn đạo vào tàu thương mại của Yemen.

Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thuyền ngoài khơi Yemen trong đợt giao tranh mới nhất ở quốc gia Ả Rập này.

Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa, sự chú ý lại tập trung vào Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb, vốn là tuyến đường thay thế để Ả Rập Xê Út vận chuyển dầu mỏ.

Eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: Wikipedia/NASA.

Vụ tấn công tàu thuyền gây chết người này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tấn công thành phố cảng Mokha do Chính phủ Yemen kiểm soát trên Biển Đỏ và các khu vực khác của đất nước. Quân đội Yemen cho biết, hàng chục binh sĩ và dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kể từ tuần trước.

Các cuộc tấn công này là một phần trong sự leo thang căng thẳng của lực lượng Houthi nhằm vào lực lượng chính phủ ở Yemen và các cơ sở dầu mỏ ở nước láng giềng Ả Rập Xê Út, quốc gia ủng hộ Chính phủ Yemen, cũng như hoạt động vận chuyển hàng hóa của vương quốc này ở Biển Đỏ.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi khiến dư luận lo ngại có thể làm bùng phát lại cuộc nội chiến ở Yemen sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 và mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến ở Trung Đông.

Mohammed Abdul-Salam, Trưởng đoàn đàm phán kiêm phát ngôn viên của lực lượng Houthi, cáo buộc Ả Rập Xê Út lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để siết chặt lệnh phong tỏa đường không và đường biển mà nước này áp đặt đối với các khu vực mà Houthi kiểm soát tại Yemen vào năm 2015.

Ông Mohammed Abdul-Salam nói rằng lực lượng Houthi sẵn sàng đàm phán nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Mỹ tấn công tàu treo cờ Panama ở Vịnh Oman

Quân đội Mỹ hôm 11/8 cho biết, lực lượng nước này đã nổ súng vào một tàu treo cờ Panama ở Vịnh Oman khi tàu này cố gắng né tránh lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng duy trì áp lực kinh tế lên nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Tàu M/V Vela Nova đã phớt lờ lời cảnh báo dừng lại, dẫn đến việc một trực thăng Mỹ bắn tên lửa vào phòng máy của tàu, vô hiệu hóa con tàu", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố, không nói rõ liệu có thương vong hay không.

Tối 11/8, Tổng thống Trump khẳng định quân đội Mỹ có "quyền kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải trọng yếu, bất chấp việc Iran tiếp tục các cuộc tấn công vào tàu thuyền trong tuyến đường thủy này.

"Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz. Chúng tôi nắm quyền kiểm soát. Không ai khác, chỉ có chúng tôi", ông Trump nhấn mạnh.

Một số tàu chở dầu và tàu chở hàng ở Vịnh Oman trong bức ảnh được chụp ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết họ đã chuyển hướng 55 tàu thương mại cố gắng vượt qua vòng phong tỏa và vô hiệu hóa 3 tàu không tuân thủ. Hải quân Mỹ hiện có hơn 15 tàu chiến, trong đó có 2 tàu sân bay và 1 tàu tấn công đổ bộ, đóng tại vùng biển Ả Rập.

Pakistan tiếp tục nỗ lực hòa giải

Ngày 11/8, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã đến Tehran để gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi và các quan chức khác.

Theo hai quan chức giấu tên, chuyến thăm của ông Naqvi nhằm khuyến khích Iran nối lại đàm phán với Mỹ theo thỏa thuận hòa bình tạm thời do Pakistan làm trung gian hồi tháng Sáu.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đăng tải những bức ảnh từ cuộc gặp với ông Naqvi lên kênh Telegram cá nhân của mình.

Đây là chuyến đi thứ 6 của ông Naqvi tới Iran trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao của Pakistan nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

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