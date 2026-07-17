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Số hóa - Xe

MacBook Neo lao đao vì AI, Apple có thể hụt 40% máy

Cơn sốt AI đang khiến TSMC ưu tiên năng lực sản xuất chip cho trung tâm dữ liệu, đẩy Apple vào nguy cơ thiếu chip A18 Pro và giảm mạnh sản lượng MacBook Neo.

Thiên Trang (th)

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những tác động dây chuyền trên toàn ngành bán dẫn, và Apple được cho là một trong những "nạn nhân" mới nhất. Dù MacBook Neo nhận được sự quan tâm lớn ngay từ khi ra mắt, hãng vẫn có nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường vì thiếu chip A18 Pro. Theo dự báo từ DigiTimes Intelligence, lượng máy xuất xưởng trong năm có thể chỉ đạt khoảng 6-7 triệu chiếc, thấp hơn tới 40% so với mục tiêu ban đầu khoảng 10 triệu máy. Điều đáng chú ý là rào cản không nằm ở sức mua, mà ở khả năng đảm bảo nguồn cung vi xử lý từ TSMC.

Nguồn gốc của vấn đề đến từ cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt đối với năng lực sản xuất chip tiên tiến. Trong bối cảnh AI bùng nổ, các bộ xử lý phục vụ trung tâm dữ liệu đang tiêu thụ lượng lớn công suất trên các dây chuyền sản xuất hiện đại của TSMC. Nhiều nguồn tin cho biết NVIDIA đã vượt Apple để trở thành khách hàng lớn nhất của hãng gia công chip Đài Loan, khi nhu cầu GPU AI tăng mạnh trên toàn cầu. Điều này khiến những dòng chip dành cho thiết bị tiêu dùng như A18 Pro chịu áp lực về nguồn cung, bất chấp việc TSMC đã mở rộng công suất tiến trình 3nm lên khoảng 175.000 tấm wafer mỗi tháng. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ để đáp ứng đồng thời nhu cầu từ cả ngành AI lẫn các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng.

Cơn sốt AI đang tạo áp lực lớn lên năng lực sản xuất chip tiên tiến của TSMC, ảnh hưởng đến nhiều hãng công nghệ, trong đó có Apple.

Áp lực thiếu chip còn khiến Apple đối mặt với bài toán chi phí. Trước đó, hãng được cho là đã phải đặt thêm các lô chip A18 Pro với mức giá cao hơn nhằm đảm bảo nguồn cung cho MacBook Neo. Không chỉ vậy, giá bộ nhớ DRAM cũng tăng trong thời gian gần đây, kéo theo chi phí sản xuất leo thang. Đây là thách thức không nhỏ khi MacBook Neo được định vị là mẫu laptop có giá dễ tiếp cận nhất trong hệ sinh thái Mac. Nếu tiếp tục tăng giá bán để bù đắp chi phí linh kiện, Apple có thể làm giảm sức hấp dẫn của sản phẩm ở phân khúc phổ thông. Ngược lại, nếu giữ nguyên giá, biên lợi nhuận của hãng sẽ chịu nhiều sức ép hơn.

Trong dài hạn, việc chuyển sang các thế hệ chip mới như A20 Pro trên tiến trình 2nm được xem là một hướng đi tiềm năng để giảm phụ thuộc vào nguồn cung 3nm. Tuy nhiên, đây chưa phải lời giải hoàn hảo. Chi phí sản xuất wafer 2nm trong giai đoạn đầu được dự báo sẽ cao hơn đáng kể so với 3nm, khiến việc đưa dòng chip này lên MacBook Neo trở nên kém khả thi nếu Apple vẫn muốn duy trì mức giá cạnh tranh. Bên cạnh đó, công nghệ mới cũng sẽ tiếp tục phải chia sẻ công suất với các bộ xử lý AI và nhiều khách hàng lớn khác, đồng nghĩa nguy cơ thiếu nguồn cung vẫn chưa thể biến mất trong một sớm một chiều.

MacBook Neo được cho là có nhu cầu thị trường cao, nhưng sản lượng có thể giảm mạnh do thiếu chip A18 Pro.

Nếu các dự báo trở thành hiện thực, MacBook Neo sẽ là minh chứng rõ nét cho một nghịch lý mới của ngành công nghệ. Trong quá khứ, doanh số thấp thường xuất phát từ nhu cầu yếu hoặc giá bán quá cao. Hiện nay, nhiều sản phẩm lại rơi vào tình trạng có khách hàng sẵn sàng mua nhưng nhà sản xuất không đủ linh kiện để đáp ứng. Cơn sốt AI không chỉ làm thay đổi cuộc đua giữa các hãng phần mềm hay trung tâm dữ liệu, mà còn tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng phần cứng toàn cầu. Với Apple, bài toán lớn nhất lúc này có lẽ không phải làm sao bán được nhiều MacBook Neo hơn, mà là làm sao có đủ chip để sản xuất số lượng máy mà thị trường đang chờ đợi.

#MacBook Neo #Apple #chip A18 Pro #TSMC #AI #sản xuất

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