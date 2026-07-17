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Số hóa - Xe

CEO mới của Apple và ván cược 4.000 tỷ USD

Apple chọn một CEO gần như "vô hình" trên mạng xã hội để kế nhiệm Tim Cook, đặt cược vào năng lực điều hành thay vì sức ảnh hưởng trực tuyến.

Thiên Trang (th)

Apple đang tạo nên một quyết định gây chú ý trong giới công nghệ khi lựa chọn John Ternus, Giám đốc phần cứng lâu năm của hãng, làm CEO kế nhiệm Tim Cook từ ngày 1/9/2026. Điều khiến quyết định này trở nên đặc biệt không chỉ là việc chuyển giao quyền lực tại công ty có giá trị vốn hóa gần 4.000 tỷ USD, mà còn bởi Ternus gần như không hiện diện trên mạng xã hội. Trong bối cảnh ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng hình ảnh như những "influencer", Apple lại chọn một người gần như chỉ được biết đến qua các sản phẩm ông góp phần phát triển.

John Ternus sẽ tiếp quản vị trí CEO Apple từ ngày 1/9/2026, kế nhiệm Tim Cook.

Xu hướng CEO trở thành gương mặt đại diện trên các nền tảng số đã phát triển mạnh trong vài năm qua. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên chia sẻ quan điểm, cập nhật hoạt động công ty và tương tác với cộng đồng nhằm xây dựng thương hiệu cá nhân. Các khảo sát gần đây cũng cho thấy phần lớn CEO của các tập đoàn hàng đầu nước Mỹ đều duy trì ít nhất một tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, Apple dường như đang đi theo hướng ngược lại khi đặt niềm tin vào một nhà lãnh đạo nổi tiếng với chuyên môn kỹ thuật thay vì khả năng thu hút sự chú ý trên Internet.

Theo nhiều chuyên gia, sự hiện diện dày đặc trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích. Trong thời đại AI có thể hỗ trợ tạo nội dung chỉ trong vài giây, công chúng ngày càng dễ nhận ra những bài đăng thiếu tính cá nhân hoặc mang màu sắc quảng bá. Không ít trường hợp CEO phải đối mặt với làn sóng chỉ trích vì những phát ngôn hoặc hình ảnh gây tranh cãi, khiến uy tín doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, việc Apple lựa chọn một CEO kín tiếng được xem là thông điệp rằng năng lực điều hành và chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố cốt lõi quyết định thành công của doanh nghiệp.

Apple đặt cược vào năng lực quản trị và phát triển sản phẩm thay vì sức ảnh hưởng của CEO trên mạng xã hội.

Quyết định của Apple cũng mang đến nhiều bài học cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh xu hướng xây dựng thương hiệu cá nhân của CEO ngày càng phổ biến, không phải mọi lãnh đạo đều cần trở thành người sáng tạo nội dung hay xuất hiện liên tục trước công chúng. Mỗi lần phát ngôn đều đi kèm rủi ro về danh tiếng, trong khi sự im lặng có chủ đích đôi khi lại là lựa chọn hiệu quả nếu doanh nghiệp vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực. Với Apple, việc trao quyền cho John Ternus có thể là phép thử lớn về một mô hình lãnh đạo mới: tập trung vào sản phẩm, công nghệ và khả năng vận hành, thay vì cạnh tranh bằng sức hút trên mạng xã hội. Liệu chiến lược này có tiếp tục giúp "Táo khuyết" giữ vững vị thế trong kỷ nguyên AI hay không sẽ là câu hỏi được giới công nghệ theo dõi sát trong những năm tới.

#Apple #CEO #John Ternus #Tim Cook #công nghệ #lãnh đạo

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