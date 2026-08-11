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[GALLERY] Mitsubishi ASX VR-e lộ diện, hatchback điện mạnh tới 400 mã lực

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mitsubishi ASX VR-e lộ diện, hatchback điện mạnh tới 400 mã lực

Mitsubishi mở rộng danh mục xe điện tại Australia với ASX VR-e, mẫu hatchback điện được phát triển dựa trên Foxtron Bria. Xe dự kiến bán ra từ quý IV/2026.

Nguyễn Anh
Mitsubishi ASX VR-e 2027 mới về ngoại hình gần như giữ nguyên thiết kế của Foxtron Bria, ngoại trừ các chi tiết nhận diện thương hiệu. Thay đổi dễ nhận thấy nhất là logo Mitsubishi ở đầu xe và tên thương hiệu cỡ lớn thay cho dòng chữ Foxtron.
Mitsubishi ASX VR-e 2027 mới về ngoại hình gần như giữ nguyên thiết kế của Foxtron Bria, ngoại trừ các chi tiết nhận diện thương hiệu. Thay đổi dễ nhận thấy nhất là logo Mitsubishi ở đầu xe và tên thương hiệu cỡ lớn thay cho dòng chữ Foxtron.
Kiểu dáng nguyên bản của Bria được thực hiện bởi hãng thiết kế Italy Pininfarina. Phần đầu ASX VR-e sử dụng dải LED chạy ngang toàn chiều rộng, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp hơn. Cản trước nổi bật với mảng trang trí màu đen kích thước lớn.
Kiểu dáng nguyên bản của Bria được thực hiện bởi hãng thiết kế Italy Pininfarina. Phần đầu ASX VR-e sử dụng dải LED chạy ngang toàn chiều rộng, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp hơn. Cản trước nổi bật với mảng trang trí màu đen kích thước lớn.
Một khe dẫn khí được bố trí phía dưới dải đèn và kéo dài về phía nắp ca-pô nhằm hỗ trợ hiệu quả khí động học. Mitsubishi hiện chưa công bố hình ảnh phía sau, nhưng thiết kế nhiều khả năng tiếp tục bám sát Foxtron Bria.
Một khe dẫn khí được bố trí phía dưới dải đèn và kéo dài về phía nắp ca-pô nhằm hỗ trợ hiệu quả khí động học. Mitsubishi hiện chưa công bố hình ảnh phía sau, nhưng thiết kế nhiều khả năng tiếp tục bám sát Foxtron Bria.
Khoang lái ASX VR-e cũng được kế thừa gần như toàn bộ từ mẫu xe của Foxtron. Khác biệt đáng chú ý là phiên bản dành cho Australia được chuyển sang cấu hình tay lái bên phải. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình thông tin giải trí cỡ lớn dạng nổi, phía dưới bố trí một hàng phím tắt. Xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số và vô-lăng bốn chấu.
Khoang lái ASX VR-e cũng được kế thừa gần như toàn bộ từ mẫu xe của Foxtron. Khác biệt đáng chú ý là phiên bản dành cho Australia được chuyển sang cấu hình tay lái bên phải. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình thông tin giải trí cỡ lớn dạng nổi, phía dưới bố trí một hàng phím tắt. Xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số và vô-lăng bốn chấu.
Cách tạo hình bảng táp-lô với nhiều đường cong khiến nội thất ASX VR-e có phong cách khá khác biệt so với những sản phẩm Mitsubishi đang bán trên thị trường. Mitsubishi chưa công bố đầy đủ thông số của từng phiên bản ASX VR-e nhưng xác nhận mẫu xe sẽ sử dụng hệ truyền động tương tự Foxtron Bria.
Cách tạo hình bảng táp-lô với nhiều đường cong khiến nội thất ASX VR-e có phong cách khá khác biệt so với những sản phẩm Mitsubishi đang bán trên thị trường. Mitsubishi chưa công bố đầy đủ thông số của từng phiên bản ASX VR-e nhưng xác nhận mẫu xe sẽ sử dụng hệ truyền động tương tự Foxtron Bria.
Bria được trang bị pin LFP dung lượng 57,5 kWh với hai cấu hình truyền động. Phiên bản một mô-tơ dẫn động cầu sau sản sinh 229 mã lực, trong khi bản hai mô-tơ dẫn động bốn bánh đạt công suất lên tới 400 mã lực. Các mức công suất này nhiều khả năng được giữ nguyên trên ASX VR-e.
Bria được trang bị pin LFP dung lượng 57,5 kWh với hai cấu hình truyền động. Phiên bản một mô-tơ dẫn động cầu sau sản sinh 229 mã lực, trong khi bản hai mô-tơ dẫn động bốn bánh đạt công suất lên tới 400 mã lực. Các mức công suất này nhiều khả năng được giữ nguyên trên ASX VR-e.
Ông Shunichi Kihara, Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors Australia, đánh giá ASX VR-e là cột mốc quan trọng trong quá trình làm mới danh mục sản phẩm của hãng, đồng thời là mẫu BEV đầu tiên của Mitsubishi tại Australia kể từ i-MiEV. Theo đại diện Mitsubishi, mẫu xe mới sẽ tập trung vào hệ thống thông tin giải trí, thiết kế và khả năng vận hành điện.
Ông Shunichi Kihara, Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors Australia, đánh giá ASX VR-e là cột mốc quan trọng trong quá trình làm mới danh mục sản phẩm của hãng, đồng thời là mẫu BEV đầu tiên của Mitsubishi tại Australia kể từ i-MiEV. Theo đại diện Mitsubishi, mẫu xe mới sẽ tập trung vào hệ thống thông tin giải trí, thiết kế và khả năng vận hành điện.
Sự xuất hiện của ASX VR-e cũng cho thấy một hướng tiếp cận mới của Mitsubishi trong quá trình mở rộng danh mục xe điện. Thay vì tự phát triển sản phẩm từ đầu, hãng tận dụng một mẫu xe có sẵn từ Foxtron, đồng thời sử dụng thiết kế do Pininfarina thực hiện và đưa sản phẩm ra thị trường dưới thương hiệu Mitsubishi. Giá bán xe hiện vẫn là ẩn số.
Sự xuất hiện của ASX VR-e cũng cho thấy một hướng tiếp cận mới của Mitsubishi trong quá trình mở rộng danh mục xe điện. Thay vì tự phát triển sản phẩm từ đầu, hãng tận dụng một mẫu xe có sẵn từ Foxtron, đồng thời sử dụng thiết kế do Pininfarina thực hiện và đưa sản phẩm ra thị trường dưới thương hiệu Mitsubishi. Giá bán xe hiện vẫn là ẩn số.
Video: Mitsubishi ASX VR-e - hatchback điện mạnh tới 400 mã lực.
Nguyễn Anh
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