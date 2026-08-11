[GALLERY] Mitsubishi ASX VR-e lộ diện, hatchback điện mạnh tới 400 mã lực

Mitsubishi mở rộng danh mục xe điện tại Australia với ASX VR-e, mẫu hatchback điện được phát triển dựa trên Foxtron Bria. Xe dự kiến bán ra từ quý IV/2026.
Mẫu xe tay ga Lambretta J200 2026 mới vừa chính thức tái xuất với phong cách hoài cổ ấn tượng, hồi sinh dòng J-Series huyền thoại thập niên 60.
Mẫu xe tay ga Lambretta J200 2026 mới vừa chính thức tái xuất với phong cách hoài cổ ấn tượng, hồi sinh dòng J-Series huyền thoại thập niên 60.
Quân đội Nga đang tấn công dồn dập vào thị trấn Orekhiv, điểm xuất phát cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Toyota vừa điều chỉnh danh mục phiên bản của Harrier tại Nhật Bản cho đời 2027. Đáng chú ý, hãng loại bỏ cả phiên bản động cơ xăng 2.0L và plug-in hybrid 2.5L.
Website chính thức của SAIC vừa bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) cho mẫu sedan cao cấp MG 07. sau khi ra mắt phiên bản thuần điện của mẫu xe này.
Mẫu SUV Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 được thiết kế lại vẫn giữ nguyên động cơ 4 xi-lanh tăng áp nhưng đã có nội thất và ngoại thất được tái thiết kế.
Honda HR-V Mugen 2026 vừa ra mắt tại Indonesia với loạt phụ kiện thể thao đến từ Mugen. Xe được phát triển từ HR-V RS e:HEV, giữ nguyên hệ truyền động hybrid
Việc thu nhận mẫu ADN không chỉ tạo cơ sở khoa học cho công tác xác định danh tính liệt sĩ, mà còn mở ra cơ hội đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.
Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, MG đang lên kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với loạt xe mới, đáng chú ý nhất chính là MG RX9.
Sáng 10/8 (theo giờ địa phương), tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính phối hợp với trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam-Australia 2026.
Mẫu siêu xe Mistral không đơn thuần chỉ là chiếc hypercar mui trần của nhà Bugatti, mà nó còn được xem là dòng xe cuối cùng sở hữu động cơ W16 huyền thoại.
Volkswagen ID. Era 5X là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của dòng xe ID. Era, sau ID. Era 9X và ID. Era 5S. Xe sẽ cạnh tranh với Toyota RAV4 và Honda CR-V.
Để đối phó với các đội phòng không cơ động và UAV đánh chặn của Ukraine với UAV tấn công Geran, Nga đã tìm ra giải pháp đối phó.
Hà Nội bố trí 220 bãi đỗ xe và 10 điểm trung chuyển dọc Vành đai 1, tạo tiền đề kiểm soát ô nhiễm và thúc đẩy giao thông xanh.
Mẫu xe Honda City 2026 mới đã lộ diện hình ảnh đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, xe dự kiến sẽ có máy hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản hiện tại.
Sau nhiều năm vắng bóng, cái tên Freelander đã chính thức được “hồi sinh” dưới một thương hiệu độc lập do liên doanh Chery Jaguar Land Rover (CJLR) phát triển.
Vietnam Scooters Fest 2026 là sự kiện do cộng đồng những người yêu scooter tại Việt Nam khởi xướng dành cho những tín đồ đam mê diễn ra từ ngày 8 đến 9/8/2026.
Dự án nâng cấp đường 25B, 25C Đồng Nai đang đạt tiến độ 65%, nhằm rút ngắn hành trình tới sân bay Long Thành, dự kiến hoạt động cuối 2026.
Mới đây, những hình ảnh mẫu bán tải VinFast VF Wild bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện nội bộ. Theo một số nguồn tin, xe có thể ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay.
Maextro V800 được định vị là mẫu xe dành cho chủ nhân có tài xế riêng, khách sạn cao cấp, hàng không, công ty điện ảnh, tổ chức thể thao và các tập đoàn lớn.
Hyundai vừa trưng bày mẫu xe MPV Stargazer X 2026 phiên bản nâng cấp tại thị trường Đông Nam Á, trước khi dòng Stargazer chính thức được mở bán vào quý IV/2026.