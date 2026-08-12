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Số hóa - Xe

Đối thủ của Google Play quay trở lại trên chính Google Play

Sau hơn mười năm vắng bóng, Aptoide đã đưa cửa hàng của mình trở lại Google Play, khi lệnh tòa án mở đường cho các kho ứng dụng cạnh tranh trên Android.

Tuệ Minh

Các kho ứng dụng Android cạnh tranh hiện đã quay trở lại Google Play tại Mỹ, và Aptoide là đơn vị đầu tiên tận dụng lựa chọn mới này.

Vào thứ Hai, nhà phân phối ứng dụng có trụ sở tại Bồ Đào Nha đã đưa kho trò chơi của mình trở lại Google Play sau hơn một thập kỷ, nhờ việc nới lỏng các hạn chế từng bị chỉ trích là mang tính độc quyền.

Kho ứng dụng của bên thứ ba nhiễm nhiên cạnh tranh vói Google Play trên Android.
Kho ứng dụng của bên thứ ba nhiễm nhiên cạnh tranh vói Google Play trên Android.

Kho ứng dụng độc lập của Aptoide là một trong những chợ ứng dụng Android lớn nhất ngoài Google Play, cung cấp hơn 40.000 ứng dụng Android cho khoảng 25 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Mỹ là thị trường lớn nhất của Aptoide cho đến nay, nhưng trước đây, người dùng phải cài đặt kho ứng dụng này bằng phương pháp sideload trên thiết bị Android, điều này đã hạn chế phạm vi tiếp cận của họ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, người dùng tại Mỹ sẽ có thể cài đặt một kho ứng dụng Android cạnh tranh trực tiếp từ Google Play, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng thị trường ứng dụng cho nhiều đối thủ hơn.

Điều này đã thay đổi sau phán quyết của Thẩm phán James Donato thuộc Tòa án Quận Hoa Kỳ trong vụ kiện của Epic Games, trong đó, ngoài các nội dung khác, yêu cầu Google phải cho phép cài đặt ứng dụng bên thứ ba từ ngoài Play Store.

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Đây là thành tựu từ vụ kiện lịch sử của Epic Games chống lại sự độc quyền.

Kể từ ngày 22/6/2026, Google bắt đầu cho phép các kho ứng dụng bên thứ ba truy cập vào danh mục ứng dụng của Google Play thông qua Chương trình Truy cập Danh mục Play (Play Catalog Access Program). Điều này cho phép các đối thủ tiếp cận hạ tầng của Google Play, bao gồm cả danh mục ứng dụng có thể cung cấp cho người dùng, trong khi vẫn duy trì tính độc lập của kho ứng dụng.

Epic Games lần đầu kiện Google vào năm 2020, cáo buộc Google lạm dụng vị thế độc quyền trong hệ sinh thái ứng dụng Android. Một phiên tòa có bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết có lợi cho Epic vào năm 2023.

Google đã kháng cáo nhưng thất bại. Đầu năm nay, công ty cho biết sẽ bỏ hoa hồng trên Play Store và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dùng Android cài đặt các kho ứng dụng thay thế.

Google đối mặt vụ kiện chống độc quyền từ Bộ Tư pháp Mỹ.
Techcrunch/Aptoide
#quyết định mở cửa kho ứng dụng bên thứ ba #vai trò của Epic Games trong chống độc quyền #tác động của phán quyết tòa án Mỹ #vai trò của Google Play trong thị trường Android #cuộc cạnh tranh kho ứng dụng Android

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