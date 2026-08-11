[GALLERY] MG HS 2027 sắp về Việt Nam có gì "đấu" Mazda CX-5 và Honda CR-V?

Theo các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, mẫu MG HS 2027 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, cùng người anh em ZS.