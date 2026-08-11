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[GALLERY] MG HS 2027 sắp về Việt Nam có gì "đấu" Mazda CX-5 và Honda CR-V?

Số hóa - Xe

[GALLERY] MG HS 2027 sắp về Việt Nam có gì "đấu" Mazda CX-5 và Honda CR-V?

Theo các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, mẫu MG HS 2027 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, cùng người anh em ZS.

Phạm Minh Tuấn
MG HS thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 7/2024. Sau hơn 2 năm, mẫu SUV cỡ C này mới rục rịch ra mắt thị trường Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, HS là một trong những mẫu xe MG mới chuẩn bị được bán tại Việt Nam vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 tới, bên cạnh RX9 và ZS.
MG HS thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 7/2024. Sau hơn 2 năm, mẫu SUV cỡ C này mới rục rịch ra mắt thị trường Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, HS là một trong những mẫu xe MG mới chuẩn bị được bán tại Việt Nam vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 tới, bên cạnh RX9 và ZS.
Tương tự ZS, MG HS 2027 cũng đã được cải tiến cả về thiết kế, trang bị và động cơ. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là động cơ mới nằm bên dưới nắp ca-pô. Hiện chưa rõ xe ở Việt Nam dùng động cơ nào. Trong khi đó, tại một số thị trường Đông Nam Á, xe có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid thông thường và hybrid sạc điện (PHEV).
Tương tự ZS, MG HS 2027 cũng đã được cải tiến cả về thiết kế, trang bị và động cơ. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là động cơ mới nằm bên dưới nắp ca-pô. Hiện chưa rõ xe ở Việt Nam dùng động cơ nào. Trong khi đó, tại một số thị trường Đông Nam Á, xe có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid thông thường và hybrid sạc điện (PHEV).
Thay đổi trên mẫu xe SUV MG HS 2027 thế hệ mới là kích thước. Theo đó, mẫu xe này sở hữu chiều dài dao động từ 4.655 - 4.670 mm, tùy phiên bản, chiều rộng 1.890 mm và chiều dài cơ sở 2.765 mm. So với phiên bản cũ, chiều dài cơ sở của xe đã tăng 45 mm.
Thay đổi trên mẫu xe SUV MG HS 2027 thế hệ mới là kích thước. Theo đó, mẫu xe này sở hữu chiều dài dao động từ 4.655 - 4.670 mm, tùy phiên bản, chiều rộng 1.890 mm và chiều dài cơ sở 2.765 mm. So với phiên bản cũ, chiều dài cơ sở của xe đã tăng 45 mm.
Thiết kế ngoại thất của MG HS 2027 được cải tiến ở những khu vực như lưới tản nhiệt, cản trước/sau, đèn pha/đèn hậu, khe gió và vành la-zăng. Ở thị trường nước ngoài, mẫu xe này dùng mâm 19 inch với thiết kế 5 chấu kép phối 2 màu thể thao.
Thiết kế ngoại thất của MG HS 2027 được cải tiến ở những khu vực như lưới tản nhiệt, cản trước/sau, đèn pha/đèn hậu, khe gió và vành la-zăng. Ở thị trường nước ngoài, mẫu xe này dùng mâm 19 inch với thiết kế 5 chấu kép phối 2 màu thể thao.
Bước vào bên trong MG HS 2027, người dùng sẽ bắt gặp nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi rộng hơn nhờ chiều dài cơ sở tăng lên. Khoang hành lý của xe có thể tích tiêu chuẩn 507 lít. Thêm vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch được đặt nổi trên mặt táp-lô.
Bước vào bên trong MG HS 2027, người dùng sẽ bắt gặp nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi rộng hơn nhờ chiều dài cơ sở tăng lên. Khoang hành lý của xe có thể tích tiêu chuẩn 507 lít. Thêm vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch được đặt nổi trên mặt táp-lô.
Tùy theo phiên bản, xe sẽ có những trang bị tiêu chuẩn như kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cửa cốp chỉnh điện, đèn viền nội thất LED, camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động MG Pilot ADAS.
Tùy theo phiên bản, xe sẽ có những trang bị tiêu chuẩn như kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cửa cốp chỉnh điện, đèn viền nội thất LED, camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động MG Pilot ADAS.
Ở phiên bản hybrid, MG HS 2027 dùng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, đi kèm mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 221 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Bên cạnh đó là pin 1,83 kWh và hộp số tự động 2 cấp dành riêng cho xe hybrid. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trên đường hỗn hợp của MG HS Hybrid 2027 là 4,6 lít/100 km.
Ở phiên bản hybrid, MG HS 2027 dùng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, đi kèm mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 221 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Bên cạnh đó là pin 1,83 kWh và hộp số tự động 2 cấp dành riêng cho xe hybrid. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trên đường hỗn hợp của MG HS Hybrid 2027 là 4,6 lít/100 km.
Trong khi đó, MG HS PHEV 2027 được trang bị máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 141 mã lực. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 207 mã lực, mang đến tổng công suất 322 mã lực và mô-men xoắn cực đại 570 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,8 giây.
Trong khi đó, MG HS PHEV 2027 được trang bị máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 141 mã lực. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 207 mã lực, mang đến tổng công suất 322 mã lực và mô-men xoắn cực đại 570 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,8 giây.
Ngoài ra, mẫu SUV cỡ C này còn được trang bị pin 24,7 kWh, cho phép xe chạy 121 km mà không tốn 1 giọt xăng. Khi kết hợp cả động cơ xăng và pin, xe có thể chạy hết quãng đường 1.065 km. Pin của xe có thể sạc bằng động cơ hoặc bằng bộ sạc chậm AC 7 kW với thời gian sạc đầy pin trong 4,5 giờ. Hiện chưa rõ giá bán của MG HS 2027 ở Việt Nam.
Ngoài ra, mẫu SUV cỡ C này còn được trang bị pin 24,7 kWh, cho phép xe chạy 121 km mà không tốn 1 giọt xăng. Khi kết hợp cả động cơ xăng và pin, xe có thể chạy hết quãng đường 1.065 km. Pin của xe có thể sạc bằng động cơ hoặc bằng bộ sạc chậm AC 7 kW với thời gian sạc đầy pin trong 4,5 giờ. Hiện chưa rõ giá bán của MG HS 2027 ở Việt Nam.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV MG HS thế hệ mới.
Phạm Minh Tuấn
#MG HS 2027 sắp về Việt Nam #đối thủ Mazda CX-5 và Honda CR-V #MG HS 2027 sắp ra mắt #MG HS 2027 #Việt Nam #SUV

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