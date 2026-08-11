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[GALLERY] MG 07 PHEV chạy điện 245 km, chạy full 1.745 km rục rịch ra mắt

Số hóa - Xe

[GALLERY] MG 07 PHEV chạy điện 245 km, chạy full 1.745 km rục rịch ra mắt

Website chính thức của SAIC vừa bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) cho mẫu sedan cao cấp MG 07. sau khi ra mắt phiên bản thuần điện của mẫu xe này.

Nguyễn Chung
Theo đó, MG 07 PHEV 2026 mới được phân phối với hai tùy chọn cấu hình bao gồm bản 245 Comfort Edition và bản 245 LiDAR Edition. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.886 x 1.900 x 1.478 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.858 mm. Mức giá xe hiện vẫn chưa được công bố.
Theo đó, MG 07 PHEV 2026 mới được phân phối với hai tùy chọn cấu hình bao gồm bản 245 Comfort Edition và bản 245 LiDAR Edition. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.886 x 1.900 x 1.478 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.858 mm. Mức giá xe hiện vẫn chưa được công bố.
Các thông số này hoàn toàn tương đồng với bản MG 07 thuần điện đã ra mắt trước đó. Hãng xe cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn màu sắc ngoại thất như Tím Morello, Hồng Milia, Trắng Salt Lake, Xanh Oxford, Xám Nottingham và Xanh California.
Các thông số này hoàn toàn tương đồng với bản MG 07 thuần điện đã ra mắt trước đó. Hãng xe cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn màu sắc ngoại thất như Tím Morello, Hồng Milia, Trắng Salt Lake, Xanh Oxford, Xám Nottingham và Xanh California.
Về vận hành, xe sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid với sự kết hợp giữa mô-tơ điện DMH và động cơ xăng dung tích 1.5L. Đi kèm với hệ thống này là bộ pin lithium iron phosphate (LFP) do CATL cung cấp. Xe sở hữu khả năng di chuyển thuần điện đạt 245 km và tổng quãng đường hoạt động kết hợp lên tới 1.745 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Về vận hành, xe sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid với sự kết hợp giữa mô-tơ điện DMH và động cơ xăng dung tích 1.5L. Đi kèm với hệ thống này là bộ pin lithium iron phosphate (LFP) do CATL cung cấp. Xe sở hữu khả năng di chuyển thuần điện đạt 245 km và tổng quãng đường hoạt động kết hợp lên tới 1.745 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Mô-tơ điện của xe sản sinh công suất tối đa 204 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 302 Nm. Trong khi đó, khối động cơ xăng đi kèm cung cấp công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Khoang cabin MG 07 PHEV được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh có khả năng chống nắng với kết cấu hai lớp phủ bạc.
Mô-tơ điện của xe sản sinh công suất tối đa 204 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 302 Nm. Trong khi đó, khối động cơ xăng đi kèm cung cấp công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Khoang cabin MG 07 PHEV được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh có khả năng chống nắng với kết cấu hai lớp phủ bạc.
Hàng ghế trước hỗ trợ sưởi và thông gió, trong khi hệ thống đèn nội thất có thể thay đổi qua 256 màu. Ngoài ra, xe còn có cửa cốp đóng mở điện thông minh, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 8,88 inch cùng màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch.
Hàng ghế trước hỗ trợ sưởi và thông gió, trong khi hệ thống đèn nội thất có thể thay đổi qua 256 màu. Ngoài ra, xe còn có cửa cốp đóng mở điện thông minh, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 8,88 inch cùng màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch.
Về ngoại hình, MG 07 PHEV không thay đổi so với bản thuần điện, xe mang ngôn ngữ thiết kế dạng fastback đặc trưng với phần mui dốc mượt mà kết nối trực tiếp xuống kính chắn gió phía sau và hệ thống nóc kính toàn cảnh kéo dài. Đầu xe gây ấn tượng bằng cụm đèn định vị hình chữ C tích hợp các mô-đun chiếu sáng đa tiêu cự.
Về ngoại hình, MG 07 PHEV không thay đổi so với bản thuần điện, xe mang ngôn ngữ thiết kế dạng fastback đặc trưng với phần mui dốc mượt mà kết nối trực tiếp xuống kính chắn gió phía sau và hệ thống nóc kính toàn cảnh kéo dài. Đầu xe gây ấn tượng bằng cụm đèn định vị hình chữ C tích hợp các mô-đun chiếu sáng đa tiêu cự.
Ngay bên dưới là hốc gió trung tâm có kích thước lớn, sở hữu tính năng đóng/mở chủ động nhằm tối ưu hóa tính khí động học khi xe vận hành ở tốc độ cao. Kiểu dáng thể thao của mẫu sedan này được hoàn thiện bởi các chi tiết như nắp ca-pô liền khối, hệ thống cửa kính không viền, tay nắm cửa dạng ẩn phẳng với thân xe và hốc gió khí động học đặt tại chắn bùn phía trước.
Ngay bên dưới là hốc gió trung tâm có kích thước lớn, sở hữu tính năng đóng/mở chủ động nhằm tối ưu hóa tính khí động học khi xe vận hành ở tốc độ cao. Kiểu dáng thể thao của mẫu sedan này được hoàn thiện bởi các chi tiết như nắp ca-pô liền khối, hệ thống cửa kính không viền, tay nắm cửa dạng ẩn phẳng với thân xe và hốc gió khí động học đặt tại chắn bùn phía trước.
Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ mâm hợp kim hai tông màu kết hợp với cùm phanh sơn màu nổi bật, đi kèm màu sơn ngoại thất tím Morello Purple được phát triển độc quyền cho dòng xe này. Đáng chú ý, trên nóc xe được trang bị cảm biến LiDAR chuyên dụng, phục vụ cho hệ thống lái thông minh Momenta R7 và bộ vi xử lý X7 để tính toán dữ liệu giao thông theo thời gian thực.
Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ mâm hợp kim hai tông màu kết hợp với cùm phanh sơn màu nổi bật, đi kèm màu sơn ngoại thất tím Morello Purple được phát triển độc quyền cho dòng xe này. Đáng chú ý, trên nóc xe được trang bị cảm biến LiDAR chuyên dụng, phục vụ cho hệ thống lái thông minh Momenta R7 và bộ vi xử lý X7 để tính toán dữ liệu giao thông theo thời gian thực.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan cao cấp MG 07 2026.
Nguyễn Chung
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