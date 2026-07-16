Các mẫu Apple Pencil mới có thể sẽ trang bị pin rời

Apple đang phát triển một loạt phụ kiện bút cảm ứng Apple Pencil mới Apple Pencil (USB-C) và Apple Pencil Pro sạc không dây dự kiến sẽ ra mắt vào năm tới.

Apple đang phát triển một dòng phụ kiện bút cảm ứng Apple Pencil mới, dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau cùng với các mẫu iPad Pro mới vào mùa xuân năm 2027.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có các thế hệ bút cảm ứng mới này có thể được trang bị hệ thống pin mới, cho phép người dùng dễ dàng thay thế pin hơn nhằm tuân thủ quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) sắp có hiệu lực.

Những chiếc bút cảm ứng mới của Apple cũng phải trang bị pin rời vì Apple bán riêng chứ không phải như một phụ kiện đi kèm.

Hiện tại, các mẫu Apple Pencil gần như không thể thay thế pin bởi người dùng. Pin được sạc lại thông qua cổng USB-C hoặc bằng cách gắn nam châm bút vào cạnh iPad để sạc không dây. Tuy nhiên, nếu pin bên trong bị chai, việc thay thế linh kiện này gần như không khả thi.

Các mẫu Apple Pencil hiện nay được sản xuất với nhiều lớp keo dán bên trong, gắn kết các bộ phận lại với nhau và không được thiết kế để tháo rời hoặc lắp lại.

Quy định của EU đề cập là Điều 11 trong Quy định về Pin, đã có hiệu lực từ năm 2023 nhưng sẽ chỉ được áp dụng về mặt pháp lý từ tháng 2 năm 2027.

Luật mới yêu cầu các loại pin di động phải có khả năng tháo rời và thay thế dễ dàng bởi người dùng trong suốt vòng đời sản phẩm.

Quy định của EU nhiều lần buộc Apple phải thay đổi sản phẩm của mình.

Rõ ràng, đối tượng chính mà luật này nhắm tới là điện thoại thông minh (Apple có thể đã tuân thủ nhờ chương trình Tự sửa chữa của hãng).

Tuy nhiên, quy định này còn áp dụng rộng rãi hơn, bao gồm cả các phụ kiện như bút cảm ứng sạc lại, bàn phím, chuột, tai nghe và nhiều thiết bị khác.

Apple gần như phải tuân thủ quy định này trên Apple Pencil bởi chúng được bán riêng chứ không phải là phụ kiện đi kèm.

Vẫn còn phải chờ xem Apple sẽ phải thay đổi những gì trên các sản phẩm của mình để đáp ứng quy định mới.

AirPods là một ví dụ đặc biệt khó, khi hiện chưa rõ Apple sẽ sản xuất tai nghe không dây siêu nhỏ như thế nào để người dùng có thể dễ dàng thay pin. So với đó, việc thiết kế Apple Pencil với pin có thể thay thế dường như khả thi hơn nhiều.