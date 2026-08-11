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Xã hội

Bến cảng trái phép ở Trung Giã im lìm sau cưỡng chế

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã cưỡng chế các bến bãi, cảng vật liệu trái phép, siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Mạnh Hưng
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Sáng 11/8, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Bá Hoàng - Chủ tịch UBND xã Trung Giã (TP Hà Nội), cho biết đến thời điểm hiện tại, các bến bãi, cảng vật liệu trái phép gây ô nhiễm môi trường và bồi lấp dòng sông trên địa bàn xã cơ bản đã bị cưỡng chế.
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Trước đó các bến bãi, cảng tập kết vật liệu xây dựng hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xả thải bùn đất trực tiếp xuống sông, gây bồi lắng, biến dạng dòng chảy… đã tồn tại nhiều năm tại xã Trung Giã, khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc.
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Trước thực trạng, xã Trung Giã đã ban hành kế hoạch, ra quân cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã từ đầu tháng 6/2026. Đợt ra quân tập trung xử lý các vi phạm ở thôn An Lạc và thôn Hòa Bình, đặc biệt đối với 7 bến bãi có diện tích vi phạm lớn. Kế hoạch cưỡng chế chi tiết được xây dựng với mục tiêu xử lý dứt điểm các trường hợp trong quý II/2026. (Ảnh: Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội).
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Đến nay các bến bãi, cảng tập kết vật liệu xây dựng hoạt động trái phép đã bị xã Trung Giã cưỡng chế, phá dỡ.
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Chiếc thùng container làm nhà tạm vi phạm tại khu Múc Bé, thôn Hòa Bình (xã Trung Giã) bị cưỡng chế, đập bỏ vẫn chưa được di chuyển ra khỏi hiện trường.
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Hàng loạt công trình tạm bợ, nền bê tông đã bị chính quyền phá dỡ, cưỡng chế nhằm trả lại hiện trạng ban đầu của đất.
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Cảnh ngổn ngang tại bến bãi, cảng vật liệu trái phép ở Trung Giã sau khi bị cưỡng chế.
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Toàn bộ khu vực vi phạm đã bị chính quyền cắt điện vĩnh viễn, máy móc không còn hoạt động.
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Chiến dịch cưỡng chế của UBND xã Trung Giã là hành động cụ thể nhằm lập lại kỷ cương, siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương trong giai đoạn phát triển mới.
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Khu bến bãi, cảng vật liệu trái phép im lìm, không còn hoạt động sau cưỡng chế.
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Sau khi cưỡng chế, chính quyền địa phương đã ép hàng cọc bê tông, dùng thùng phi đổ mố nhằm ngăn phương tiện trọng tải lớn di chuyển vào bến bãi, cảng trái phép.
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Mố bê tông ngăn phương tiện ra vào bến bãi trái phép ven sông Cầu.
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Ông Nguyễn Bá Hoàng - Chủ tịch UBND xã Trung Giã (TP Hà Nội), thông tin thêm về bãi của Công ty Thăng Long, do có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngừng thi hành quyết định hành chính, nên xã sẽ triển khai cưỡng chế sau khi có ý kiến của Tòa án khu vực 7 Hà Nội.
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Trước đó, để chấn chỉnh tình trạng vi phạm đê điều, các bến bãi trên địa bàn TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo các xã, phường xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều và khu vực bãi sông; tập trung giải tỏa, thanh thải vật cản, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm bãi sông, lòng sông…

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Khu nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp ở Phương Liễu, Bắc Ninh.

#UBND xã Trung Giã #bến bãi #cảng vật liệu trái phép #Hà Nội #Trung Giã #cưỡng chế

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