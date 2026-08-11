Bến cảng trái phép ở Trung Giã im lìm sau cưỡng chế

Ngày 7/8, Thành ủy Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng nhiều villa, homestay, bungalow và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, bất chấp việc trước đó nhiều nguyên cán bộ địa phương đã bị xử lý hình sự do để xảy ra tình trạng đất rừng bị "xẻ thịt".

Một khu nghỉ dưỡng ven hồ Đồng Đò (Hà Nội) trong rừng phòng hộ với nhiều bugalow bên trên cùng bể bơi. Ảnh: Dân Việt.