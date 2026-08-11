Bến cảng trái phép ở Trung Giã im lìm sau cưỡng chế

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Hà Nội yêu cầu xử lý phản ánh vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn
Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND TP Hà Nội, Đảng ủy Công an và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh.
Ngày 7/8, Thành ủy Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng nhiều villa, homestay, bungalow và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, bất chấp việc trước đó nhiều nguyên cán bộ địa phương đã bị xử lý hình sự do để xảy ra tình trạng đất rừng bị "xẻ thịt".
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