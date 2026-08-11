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[GALLERY] Toyota Harrier 2027 từ 725 triệu - bỏ bản máy xăng, chỉ còn hybrid

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Harrier 2027 từ 725 triệu - bỏ bản máy xăng, chỉ còn hybrid

Toyota vừa điều chỉnh danh mục phiên bản của Harrier tại Nhật Bản cho đời 2027. Đáng chú ý, hãng loại bỏ cả phiên bản động cơ xăng 2.0L và plug-in hybrid 2.5L.

Nguyễn Anh
Toyota Harrier thế hệ hiện tại được giới thiệu tại Nhật Bản vào năm 2020. Đây cũng là mẫu xe có quan hệ gần gũi với Toyota Venza từng được phân phối tại thị trường Bắc Mỹ trước khi bị khai tử vào năm 2024 để nhường chỗ cho Crown Signia.
Toyota Harrier thế hệ hiện tại được giới thiệu tại Nhật Bản vào năm 2020. Đây cũng là mẫu xe có quan hệ gần gũi với Toyota Venza từng được phân phối tại thị trường Bắc Mỹ trước khi bị khai tử vào năm 2024 để nhường chỗ cho Crown Signia.
Trong vòng đời sản phẩm, Harrier không trải qua nhiều thay đổi lớn về thiết kế. Năm 2022, Toyota bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV), trong khi đợt nâng cấp năm 2025 tập trung vào việc tăng trang bị tiêu chuẩn, cải thiện các công nghệ hỗ trợ lái ADAS và giới thiệu phiên bản Night Shade với phong cách ngoại thất tối màu.
Trong vòng đời sản phẩm, Harrier không trải qua nhiều thay đổi lớn về thiết kế. Năm 2022, Toyota bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV), trong khi đợt nâng cấp năm 2025 tập trung vào việc tăng trang bị tiêu chuẩn, cải thiện các công nghệ hỗ trợ lái ADAS và giới thiệu phiên bản Night Shade với phong cách ngoại thất tối màu.
Bước sang đời 2027, thay đổi lớn nhất nằm ở hệ truyền động. Toyota đã loại bỏ động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên và phiên bản PHEV sử dụng động cơ 2.5L. Điều này đồng nghĩa Harrier hiện chỉ còn lựa chọn hybrid tự sạc (HEV) 2.5L tại Nhật Bản.
Bước sang đời 2027, thay đổi lớn nhất nằm ở hệ truyền động. Toyota đã loại bỏ động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên và phiên bản PHEV sử dụng động cơ 2.5L. Điều này đồng nghĩa Harrier hiện chỉ còn lựa chọn hybrid tự sạc (HEV) 2.5L tại Nhật Bản.
Hệ truyền động của Harrier 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L mã A25A-FXS, sản sinh công suất 178 PS và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Trên phiên bản dẫn động cầu trước, động cơ xăng kết hợp với mô-tơ điện công suất 120 PS, mô-men xoắn 202 Nm và hộp số E-CVT. Tổng công suất hệ thống đạt 218 PS.
Hệ truyền động của Harrier 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L mã A25A-FXS, sản sinh công suất 178 PS và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Trên phiên bản dẫn động cầu trước, động cơ xăng kết hợp với mô-tơ điện công suất 120 PS, mô-men xoắn 202 Nm và hộp số E-CVT. Tổng công suất hệ thống đạt 218 PS.
Phiên bản dẫn động bốn bánh E-Four được trang bị thêm mô-tơ điện phía sau có công suất 54 PS và mô-men xoắn 121 Nm. Cấu hình này nâng tổng công suất lên 222 PS. Hệ thống E-Four có khả năng phân bổ lực kéo giữa cầu trước và cầu sau theo tỷ lệ từ 100:0 đến 20:80 tùy điều kiện vận hành.
Phiên bản dẫn động bốn bánh E-Four được trang bị thêm mô-tơ điện phía sau có công suất 54 PS và mô-men xoắn 121 Nm. Cấu hình này nâng tổng công suất lên 222 PS. Hệ thống E-Four có khả năng phân bổ lực kéo giữa cầu trước và cầu sau theo tỷ lệ từ 100:0 đến 20:80 tùy điều kiện vận hành.
Mô-tơ phía sau của mẫu xe Toyota Harrier 2027 cũng hỗ trợ tăng lực kéo khi xe khởi hành và di chuyển ở tốc độ thấp. Bên cạnh việc tinh giản hệ truyền động, Toyota bổ sung một số trang bị nhằm tăng tính thực dụng cho Harrier.
Mô-tơ phía sau của mẫu xe Toyota Harrier 2027 cũng hỗ trợ tăng lực kéo khi xe khởi hành và di chuyển ở tốc độ thấp. Bên cạnh việc tinh giản hệ truyền động, Toyota bổ sung một số trang bị nhằm tăng tính thực dụng cho Harrier.
Tất cả phiên bản đời 2027 được trang bị tiêu chuẩn ổ cắm AC 100V với công suất tối đa 1.500 W, cho phép sử dụng xe như một nguồn cấp điện trong những tình huống cần thiết. Khu vực khoang hành lý cũng được bố trí thiết bị kết nối để cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài.
Tất cả phiên bản đời 2027 được trang bị tiêu chuẩn ổ cắm AC 100V với công suất tối đa 1.500 W, cho phép sử dụng xe như một nguồn cấp điện trong những tình huống cần thiết. Khu vực khoang hành lý cũng được bố trí thiết bị kết nối để cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài.
Tuy nhiên, trang bị này không thể kết hợp với tùy chọn bánh xe dự phòng do hạn chế về không gian lắp đặt.Ngoại hình và thiết kế khoang cabin của Harrier 2027 về cơ bản được giữ nguyên. Thay đổi tập trung vào các phiên bản Z Night Shade và Z Leather Package Night Shade, với nhiều chi tiết ngoại thất màu đen hơn trước.
Tuy nhiên, trang bị này không thể kết hợp với tùy chọn bánh xe dự phòng do hạn chế về không gian lắp đặt.Ngoại hình và thiết kế khoang cabin của Harrier 2027 về cơ bản được giữ nguyên. Thay đổi tập trung vào các phiên bản Z Night Shade và Z Leather Package Night Shade, với nhiều chi tiết ngoại thất màu đen hơn trước.
Cụ thể, xe có nẹp trang trí cản trước và sau bằng chrome đen, lưới tản nhiệt đen bóng, đầu ống xả chrome đen, cùng đai ốc bánh xe, khung cửa kính và ốp gương chiếu hậu màu đen. Cụm đèn hậu cũng được xử lý theo tông tối màu, trong khi tay nắm cửa chuyển sang sơn đồng màu thân xe.
Cụ thể, xe có nẹp trang trí cản trước và sau bằng chrome đen, lưới tản nhiệt đen bóng, đầu ống xả chrome đen, cùng đai ốc bánh xe, khung cửa kính và ốp gương chiếu hậu màu đen. Cụm đèn hậu cũng được xử lý theo tông tối màu, trong khi tay nắm cửa chuyển sang sơn đồng màu thân xe.
Toyota Harrier 2027 hiện đã được mở bán tại Nhật Bản. Sau khi phiên bản động cơ xăng bị loại bỏ và giá các biến thể hybrid được điều chỉnh, mức giá khởi điểm của dòng xe cũng tăng lên.Phiên bản Harrier HEV G 2WD có giá từ 4.396.700 Yên, (khoảng 725 triệu đồng). Cao nhất là Z Leather Package Night Shade E-Four, có giá 5.561.600 yen (tương đương 920 triệu đồng).
Toyota Harrier 2027 hiện đã được mở bán tại Nhật Bản. Sau khi phiên bản động cơ xăng bị loại bỏ và giá các biến thể hybrid được điều chỉnh, mức giá khởi điểm của dòng xe cũng tăng lên.Phiên bản Harrier HEV G 2WD có giá từ 4.396.700 Yên, (khoảng 725 triệu đồng). Cao nhất là Z Leather Package Night Shade E-Four, có giá 5.561.600 yen (tương đương 920 triệu đồng).
Video: Xem chi tiết mẫu xe Toyota Harrier 2027 thế hệ mới.
Nguyễn Anh
#Toyota Harrier 2027 từ 725 triệu #Toyota Harrier 2027 bỏ máy xăng #Toyota Harrier 2027 động cơ Hybrid

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