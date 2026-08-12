Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Chủ quan ra máu âm đạo, người phụ nữ 43 tuổi mất máu nguy kịch

Từ mệt mỏi, da xanh, niêm mạc nhợt, người bệnh được xác định mất máu nặng sau sảy thai tự nhiên và phải truyền máu.

Thúy Nga

Ra máu nhiều ngày mới đến bệnh viện không ngờ sảy thai

Khoa Cấp cứu - Đơn vị Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận người bệnh nữ 43 tuổi trong tình trạng mệt nhiều, da xanh, niêm mạc nhợt sau nhiều ngày xuất huyết âm đạo.

Theo thông tin từ người nhà, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện ra máu âm đạo số lượng nhiều, có lẫn máu cục. Tuy nhiên, thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, người bệnh tiếp tục theo dõi tại nhà.

Chỉ đến khi tình trạng mệt mỏi tăng lên, da xanh, sức khỏe giảm rõ rệt, người bệnh mới được gia đình đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh bị thiếu máu rất nặng sau sảy thai tự nhiên. Trước tình trạng mất máu, người bệnh được hội chẩn, điều trị và theo dõi sát diễn biến chảy máu.

Các bác sĩ đồng thời chỉ định truyền máu nhằm bù lượng máu đã mất và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Trường hợp này là lời cảnh báo về nguy cơ của tình trạng chảy máu bất thường. Không ít người bệnh có tâm lý chờ đợi, tự theo dõi tại nhà khi mới xuất hiện các triệu chứng như mệt, chóng mặt hoặc da hơi tái. Trong khi đó, nếu tình trạng mất máu tiếp diễn, cơ thể có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy hiểm.

mat-mau.jpg

Mất máu cấp tính có thể diễn tiến nhanh

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, mất máu cấp tính là một tình trạng cấp cứu, có thể diễn tiến từ các biểu hiện ban đầu như mệt mỏi, chóng mặt, tim đập nhanh đến choáng, tụt huyết áp và sốc mất máu.

Khi không được phát hiện, xử trí kịp thời, tình trạng mất máu nghiêm trọng có thể dẫn đến suy giảm tưới máu các cơ quan, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Đáng lưu ý, biểu hiện ban đầu của mất máu có thể không quá rõ ràng. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy mệt, hoa mắt, chóng mặt, da hơi tái hoặc tim đập nhanh. Nếu tiếp tục mất máu, các triệu chứng có thể trở nên rõ rệt hơn.

Đặc biệt, những trường hợp có biểu hiện chảy máu bất thường như ra máu âm đạo nhiều, chảy máu kéo dài hoặc chảy máu kèm các dấu hiệu toàn thân cần được đánh giá y tế sớm để xác định nguyên nhân và mức độ mất máu.

Việc nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường và đi khám kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ biến chứng do mất máu cấp tính.

Dấu hiệu cảnh báo mất máu nặng

- Chóng mặt, hoa mắt, đứng không vững hoặc ngất.

- Da xanh, tái, lạnh, vã mồ hôi.

- Tim đập nhanh, mạch yếu.

- Thở nhanh, khó thở.

- Khát nhiều, bồn chồn hoặc kích thích bất thường.

- Lơ mơ, phản ứng chậm, rối loạn ý thức.

- Tiểu ít.

- Đau bụng, đau ngực hoặc đau tại vùng bị tổn thương kèm các dấu hiệu trên.

- Chảy máu nhiều hoặc chảy máu không cầm được.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: "Siết chặt luật: Đề xuất cấm toàn diện việc đưa lao động đi làm massage tại nước ngoài"

#Nguy cơ biến chứng mất máu sau sảy thai #Dấu hiệu cảnh báo mất máu nặng #Chẩn đoán và xử trí mất máu cấp tính #Tác động của mất máu đến sức khỏe phụ nữ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Gấp rút bay từ Nhật về, cô gái được cấp cứu kíp thời khối chửa ngoài tử cung

Kíp bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã cấp cứu thành công bệnh nhân vỡ chửa ngoài tử cung, thể hiện khả năng y học Việt Nam trong tình huống nguy cấp.

bay.jpg
Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Mới đây, ê-kíp bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã kịp thời phẫu thuật cấp cứu, cứu sống một bệnh nhân nữ bị vỡ khối chửa ngoài tử cung.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chậm kinh 3 ngày, máu tràn ổ bụng, người phụ nữ chửa ngoài tử cung vỡ

Chửa ngoài tử cung là tình trạng sản khoa nguy hiểm, có thể gây mất máu ồ ạt và tử vong nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Mới đây, các bác sĩ Khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Cẩm Khê đã phẫu thuật cấp cứu kịp thời, cứu sống bệnh nhân Đ. (37 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bị chửa ngoài tử cung vỡ - một tình trạng sản khoa nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bệnh nhân có kinh nguyệt đều, lần này chậm kinh 3 ngày, thử que HCG dương tính. Khoảng 5 ngày trước nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau tức vùng hạ vị, âm đạo ra máu màu đen, cơn đau ngày càng tăng và dữ dội nên đã đến Khoa Phụ sản, TTYT khu vực Cẩm Khê để thăm khám.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ra máu âm đạo ồ ạt do bất thường mạch máu tử cung hiếm gặp

Bất thường nối thông động tĩnh mạch trong cơ tử cung rất hiếm gặp, có thể gây ra tình trạng xuất huyết ồ ạt, kéo dài, đe dọa tính mạng người bệnh.

Ca băng huyết hiếm gặp do thông nối động – tĩnh mạch tử cung (AWM) đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương chẩn đoán chính xác giúp bệnh nhân được can thiệp kịp thời, thoát khỏi nguy kịch và bảo tồn tử cung.

Máu chảy ồ ạt ở sản phụ 3 lần mổ lấy thai, 3 lần hút thai

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới