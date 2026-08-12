Giá xe Kia Morning tháng 8/2026 giảm sốc chỉ còn từ 279 triệu.

Mới đây, một đại lý tại Hà Nội vừa tung ra chương trình ưu đãi độc quyền có một không hai, đưa giá mẫu hatchback hạng A Kia Morning phiên bản số sàn (MT) xuống mức 279 triệu đồng. Mức giảm lên tới 46 triệu đồng so với giá niêm yết (325 triệu đồng) đã chính thức lập đỉnh giảm giá mới, đưa giá trị một chiếc ô tô 4 bánh mới cứng về ngưỡng rẻ hơn hai chiếc xe tay ga cao cấp Honda SH 350i.
Động thái xả kho quyết liệt này không chỉ gây sốc cho người tiêu dùng đang tìm kiếm giải pháp di chuyển giá rẻ mà còn gián tiếp tạo ra sức ép nghẹt thở lên thị trường xe ô tô cũ lướt cùng phân khúc.
Theo ghi nhận thực tế, chiếc Kia Morning MT màu trắng mang số VIN 2025 đang được showroom ở Hà Nội chào bán với mức giá kịch sàn 279 triệu đồng. Đây là chương trình kích cầu riêng do đại lý tự cắt máu lợi nhuận nhằm giải phóng lượng xe tồn kho.
Cần lưu ý rằng số lượng xe VIN 2025 áp dụng mức giá 279 triệu đồng là rất giới hạn. Đối với các chương trình khuyến mãi chuẩn từ nhà phân phối THACO AUTO, bản Kia Morning MT chỉ nhận mức giảm phổ thông khoảng 16 triệu đồng, đưa giá xe về mức 309 triệu đồng.
Sự xuất hiện của mức giá 279 triệu đồng đã làm đảo lộn nhiều quy chuẩn định giá phương tiện tại Việt Nam. Mẫu Kia Morning MT được giảm giá sâu đợt này vẫn giữ nguyên phom dáng thiết kế thế hệ cũ (thế hệ thứ 3 nâng cấp). Tuy nhiên, xe vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản của người sử dụng.
Xe sử dụng khối động cơ xăng Kappa 1.25L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Đi kèm với đó là hộp số sàn 5 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Khối động cơ này nổi tiếng bởi độ lành tính, chi phí bảo dưỡng rẻ như xe máy, phụ tùng thay thế sẵn có và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội khi di chuyển trong đô thị.
Với mức giá giảm chạm đáy 279 triệu đồng, Kia Morning MT hiện đang là chiếc ô tô 4 bánh động cơ xăng rẻ nhất thị trường Việt Nam. Đây là thời điểm có một không hai dành cho:
- Khách hàng đang muốn mua xe chạy dịch vụ công nghệ (Grab, Be, Taxi) với vốn đầu tư ban đầu thấp, khả năng thu hồi vốn cực nhanh.
- Các gia đình trẻ cần một chiếc ôtô đô thị nhỏ gọn, chi phí nuôi xe rẻ để đi lại an toàn hàng ngày thay cho xe máy.