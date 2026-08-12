Mẫu xe Kia Morning phiên bản MT trong tháng 8/2026 giảm giá chạm đáy chỉ còn từ 279 triệu đồng tại đại lý, mức giá bán này rẻ hơn cả 2 chiếc Honda SH 350i.

Video: Trải nghiệm cung đường gồ ghề với Kia Morning số sàn.

Mới đây, một đại lý tại Hà Nội vừa tung ra chương trình ưu đãi độc quyền có một không hai, đưa giá mẫu hatchback hạng A Kia Morning phiên bản số sàn (MT) xuống mức 279 triệu đồng. Mức giảm lên tới 46 triệu đồng so với giá niêm yết (325 triệu đồng) đã chính thức lập đỉnh giảm giá mới, đưa giá trị một chiếc ô tô 4 bánh mới cứng về ngưỡng rẻ hơn hai chiếc xe tay ga cao cấp Honda SH 350i.

Giá xe Kia Morning tháng 8/2026 giảm sốc chỉ còn từ 279 triệu.

Động thái xả kho quyết liệt này không chỉ gây sốc cho người tiêu dùng đang tìm kiếm giải pháp di chuyển giá rẻ mà còn gián tiếp tạo ra sức ép nghẹt thở lên thị trường xe ô tô cũ lướt cùng phân khúc.

Theo ghi nhận thực tế, chiếc Kia Morning MT màu trắng mang số VIN 2025 đang được showroom ở Hà Nội chào bán với mức giá kịch sàn 279 triệu đồng. Đây là chương trình kích cầu riêng do đại lý tự cắt máu lợi nhuận nhằm giải phóng lượng xe tồn kho.

Kia Morning MT màu trắng mang số VIN 2025 đang được showroom ở Hà Nội chào bán với mức giá kịch sàn 279 triệu đồng.

Cần lưu ý rằng số lượng xe VIN 2025 áp dụng mức giá 279 triệu đồng là rất giới hạn. Đối với các chương trình khuyến mãi chuẩn từ nhà phân phối THACO AUTO, bản Kia Morning MT chỉ nhận mức giảm phổ thông khoảng 16 triệu đồng, đưa giá xe về mức 309 triệu đồng.

Sự xuất hiện của mức giá 279 triệu đồng đã làm đảo lộn nhiều quy chuẩn định giá phương tiện tại Việt Nam. Mẫu Kia Morning MT được giảm giá sâu đợt này vẫn giữ nguyên phom dáng thiết kế thế hệ cũ (thế hệ thứ 3 nâng cấp). Tuy nhiên, xe vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản của người sử dụng.

Mẫu Kia Morning MT được giảm giá sâu đợt này vẫn giữ nguyên phom dáng thiết kế thế hệ cũ (thế hệ thứ 3 nâng cấp).

Xe sử dụng khối động cơ xăng Kappa 1.25L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Đi kèm với đó là hộp số sàn 5 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Khối động cơ này nổi tiếng bởi độ lành tính, chi phí bảo dưỡng rẻ như xe máy, phụ tùng thay thế sẵn có và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội khi di chuyển trong đô thị.

Bảng tính chi phí lăn bánh cho chiếc Kia Morning MT khi được mua với giá ưu đãi.