iPhone báo đầy bộ nhớ, đây là cách xử lý hiệu quả

Tình trạng iPhone liên tục cảnh báo bộ nhớ sắp đầy thường xuất hiện sau một thời gian dài sử dụng, đặc biệt trên những thiết bị có dung lượng lưu trữ hạn chế. Tuy nhiên, việc đầu tiên người dùng nên làm không phải là xóa ngay ứng dụng hay những tệp đang có trên máy, mà cần tìm chính xác nguyên nhân khiến bộ nhớ bị chiếm dụng. Trên iPhone, người dùng có thể truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone để xem dung lượng còn trống cũng như danh sách các ứng dụng và loại dữ liệu đang sử dụng nhiều bộ nhớ nhất. Tùy tình trạng thiết bị, hệ thống cũng có thể đưa ra một số đề xuất giúp giải phóng dung lượng. Đây là bước quan trọng bởi nó giúp người dùng biết nên xử lý nhóm dữ liệu nào thay vì xóa một cách thiếu chọn lọc và có nguy cơ làm mất những tệp quan trọng.

Mục Dung lượng iPhone cho phép người dùng xác định ứng dụng và dữ liệu đang chiếm nhiều bộ nhớ nhất.

Trong số các nhóm dữ liệu thường chiếm nhiều dung lượng, ảnh và video là những nội dung đáng được kiểm tra đầu tiên. Những người có thói quen chụp ảnh, quay video thường xuyên có thể nhanh chóng lấp đầy bộ nhớ mà không nhận ra. Người dùng nên rà soát thư viện và loại bỏ những ảnh chụp màn hình, ảnh trùng lặp, hình ảnh không còn giá trị hoặc video đã sử dụng xong. Sau khi xóa, cần kiểm tra thêm album Đã xóa gần đây nếu muốn giải phóng hoàn toàn phần dung lượng tương ứng. Với người dùng sử dụng iCloud Photos, Apple còn cung cấp tùy chọn Tối ưu hóa dung lượng iPhone. Khi kích hoạt, bản gốc ảnh và video ở độ phân giải đầy đủ được lưu trên iCloud, còn thiết bị giữ những phiên bản tiết kiệm dung lượng hơn khi cần. Tuy nhiên, phương án này phụ thuộc vào dung lượng iCloud mà người dùng đang có.

Bên cạnh thư viện ảnh, ứng dụng và dữ liệu ứng dụng cũng có thể âm thầm chiếm bộ nhớ theo thời gian. Từ mục Dung lượng iPhone, người dùng có thể kiểm tra từng ứng dụng để xác định phần mềm nào đang sử dụng nhiều dung lượng nhất. Các ứng dụng nhắn tin, xem video, nghe nhạc hoặc chỉnh sửa ảnh đặc biệt đáng chú ý bởi chúng có thể lưu lại lượng lớn dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng. Với ứng dụng nhắn tin, ảnh, video và tài liệu trong các cuộc trò chuyện có thể khiến bộ nhớ tăng nhanh, vì vậy người dùng nên kiểm tra công cụ quản lý dữ liệu riêng của từng ứng dụng nếu có. Trong trường hợp lâu ngày không sử dụng một ứng dụng, tính năng Gỡ bỏ ứng dụng không dùng cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Tính năng này loại bỏ phần ứng dụng nhưng giữ lại tài liệu và dữ liệu liên quan để người dùng có thể cài đặt lại khi cần. Nếu chắc chắn không còn nhu cầu, xóa hoàn toàn ứng dụng sẽ giúp giải phóng thêm dung lượng.

Xóa ảnh, video, ứng dụng không dùng và các nội dung tải xuống là những cách đơn giản để giải phóng bộ nhớ iPhone.

Một khu vực khác dễ bị bỏ quên là các tệp đã tải xuống. Người dùng có thể mở ứng dụng Tệp và kiểm tra những thư mục như Tải về hoặc Trên iPhone để tìm tài liệu, video, file nén và các dữ liệu không còn cần thiết. Tương tự, những nội dung được tải về để xem hoặc nghe ngoại tuyến cũng có thể tiếp tục nằm trên thiết bị sau khi đã sử dụng xong. Phim, chương trình truyền hình, nhạc hay podcast vì thế cũng nên được kiểm tra định kỳ. Thay vì chỉ nhìn vào dung lượng của ứng dụng, người dùng nên mở những dịch vụ thường xuyên sử dụng và rà soát danh sách nội dung ngoại tuyến. Chỉ cần xóa những dữ liệu đã hoàn thành mục đích sử dụng, một lượng đáng kể bộ nhớ có thể được trả lại mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng cần thiết.

Điều quan trọng là không nên chờ đến khi iPhone gần hết sạch dung lượng mới bắt đầu dọn dẹp. Theo nội dung được cung cấp, Apple khuyến nghị duy trì ít nhất 1 GB dung lượng trống để hạn chế nguy cơ thiết bị hoạt động chậm. Khi bộ nhớ xuống quá thấp, người dùng cũng có thể gặp khó khăn trong việc chụp ảnh, quay video, cài ứng dụng mới hoặc cập nhật phần mềm. Vì vậy, kiểm tra dung lượng định kỳ sẽ giúp tránh tình trạng phải xử lý một lượng dữ liệu lớn trong thời gian ngắn. Trong phần lớn trường hợp, giải phóng bộ nhớ iPhone không nhất thiết đồng nghĩa với việc xóa ứng dụng hàng loạt. Một quy trình hợp lý là kiểm tra Dung lượng iPhone, xác định nhóm chiếm nhiều nhất rồi lần lượt xử lý ảnh, video, dữ liệu ứng dụng, tệp tải xuống và nội dung ngoại tuyến. Cách này vừa giúp tối ưu bộ nhớ, vừa giảm nguy cơ xóa nhầm những dữ liệu quan trọng.