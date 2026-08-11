Một vụ kiện tụng pháp lý mới đây đã được nộp lên Tòa án Liên bang Mỹ tại khu vực phía Tây bang California, trực tiếp vào thương hiệu xe sang Mercedes-Benz.

Video: Mercedes-Benz E300 AMG 2025 tại Việt Nam có những gì?

Theo đơn khiếu nại từ hai chủ sở hữu xe Mercedes-AMG, phần logo kim loại trang trí trên ghế lái có thể tích nhiệt tới mức gây bỏng và để lại dấu vết hằn rõ rệt trên cơ thể người ngồi.

Hai nguyên đơn trong vụ kiện là Gabriel Lahijani và Karendeep "Karina" Bath cho rằng thiết kế ghế trước trên một số dòng xe Mercedes-AMG tồn tại khuyết điểm nghiêm trọng. Cụ thể, chi tiết logo AMG làm bằng kim loại được gắn nhô cao ở tựa lưng có vị trí tiếp xúc trực tiếp với khu vực vai, cổ hoặc phần lưng trên của người lái.

Chủ xe khởi kiện Mercedes-Benz vì logo ghế quá nóng gây bỏng da.

Trường hợp đầu tiên ghi nhận vào ngày 31/5, ông Lahijani - một cư dân tại thành phố Los Angeles đã gặp sự cố sau khi di chuyển trên chiếc Mercedes-AMG E-Class đời 2026 vừa thuê mới. Do mặc áo ba lỗ, vùng lưng của người này đã tiếp xúc trực tiếp với chi tiết kim loại trên tựa lưng và bị bỏng. Đơn kiện dẫn chứng kết luận từ bác sĩ chuyên khoa da liễu xác nhận nạn nhân chịu tổn thương bỏng độ một và độ hai, đáng chú ý là hình dáng vết thương trùng khớp hoàn toàn với các ký tự của chữ AMG.

Khoảng 6 tuần sau đó, cô Bath, sinh sống tại Chatsworth, California, cũng gặp tình trạng tương tự khi bước vào chiếc Mercedes-AMG của mình dưới thời tiết nắng nóng tại Los Angeles. Ngay khi tựa lưng vào ghế, phần vai của cô lập tức bị dính tổn thương nhiệt từ chiếc logo. Những ngày tiếp theo, vết bỏng trên da bắt đầu sẫm màu và hiện rõ hình dáng biểu tượng của hãng xe Đức.

Hai nguyên đơn yêu cầu hãng xe Đức phải trang trải toàn bộ chi phí điều trị y tế, đồng thời bồi thường cho những tổn thất về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Trước những tổn thương gặp phải, hai nguyên đơn yêu cầu hãng xe Đức phải trang trải toàn bộ chi phí điều trị y tế, đồng thời bồi thường cho những tổn thất về mặt thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, phía nguyên đơn cũng kiến nghị Mercedes-Benz phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí tháo dỡ chi tiết logo kim loại này trên tất cả các dòng xe bị ảnh hưởng đối với những khách hàng khác. Hiện tại, thương hiệu ô tô Đức vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về vụ kiện nói trên.