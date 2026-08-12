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[GALLERY] Volkswagen ID. Era 5S "ăn xăng" chỉ 4,19 l/100km, từ 448 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen ID. Era 5S "ăn xăng" chỉ 4,19 l/100km, từ 448 triệu đồng

Sau khi được công bố vào hồi tháng 5, mới đây Volkswagen đã hé lộ chi tiết thông số, trang bị và giá bán của mẫu sedan hạng D ID. Era 5S 2027 trước ngày mở bán.

Tâm Võ
Volkswagen ID. Era 5S 2026 mới đã bắt đầu nhận đặt hàng trước tại Trung Quốc, trở thành mẫu sedan đầu tiên của thương hiệu này có khả năng tự lái trên đường phố và đường cao tốc. Mẫu xe hybrid cắm điện này có 4 phiên bản trang bị khác nhau. ID. Era là dòng xe năng lượng mới (BEV+PHEV+EREV) thuộc liên doanh SAIC-Volkswagen.
Volkswagen ID. Era 5S 2026 mới đã bắt đầu nhận đặt hàng trước tại Trung Quốc, trở thành mẫu sedan đầu tiên của thương hiệu này có khả năng tự lái trên đường phố và đường cao tốc. Mẫu xe hybrid cắm điện này có 4 phiên bản trang bị khác nhau. ID. Era là dòng xe năng lượng mới (BEV+PHEV+EREV) thuộc liên doanh SAIC-Volkswagen.
Hiện tại, dòng xe này bao gồm mẫu crossover cỡ lớn ID. Era 9X và ID. Mẫu sedan Volkswagen ID. Era 5S 2026 này trở thành chiếc xe thứ hai trong dòng sản phẩm này. Xe đã bắt đầu nhận đặt hàng và dự kiến ​​mở bán vào ngày 21/8/2026 tới.
Hiện tại, dòng xe này bao gồm mẫu crossover cỡ lớn ID. Era 9X và ID. Mẫu sedan Volkswagen ID. Era 5S 2026 này trở thành chiếc xe thứ hai trong dòng sản phẩm này. Xe đã bắt đầu nhận đặt hàng và dự kiến ​​mở bán vào ngày 21/8/2026 tới.
Volkswagen ID. Era 5S là một chiếc sedan kiểu dáng đẹp mắt, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu. Xe sở hữu đèn pha tách rời, tay nắm cửa bán ẩn, cửa hút gió chủ động, đường mái thanh thoát và cụm đèn hậu liền mạch. Kích thước xe là (D x R x C) (4836/1880/1505mm. Chiều dài cơ sở là 2.766mm.
Volkswagen ID. Era 5S là một chiếc sedan kiểu dáng đẹp mắt, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu. Xe sở hữu đèn pha tách rời, tay nắm cửa bán ẩn, cửa hút gió chủ động, đường mái thanh thoát và cụm đèn hậu liền mạch. Kích thước xe là (D x R x C) (4836/1880/1505mm. Chiều dài cơ sở là 2.766mm.
ID. Era 5S có 3 tùy chọn kích thước mâm xe: 17 inch, 18 inch và 19 inch. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời. Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu sơn ngoại thất: vàng, xanh lá cây, xám, đen và trắng. Volkswagen cho biết ID. Era 5S sở hữu 15 tính năng khí động học, giúp hệ số cản gió đạt 0,247 Cd.
ID. Era 5S có 3 tùy chọn kích thước mâm xe: 17 inch, 18 inch và 19 inch. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời. Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu sơn ngoại thất: vàng, xanh lá cây, xám, đen và trắng. Volkswagen cho biết ID. Era 5S sở hữu 15 tính năng khí động học, giúp hệ số cản gió đạt 0,247 Cd.
Xe cũng được trang bị hệ thống treo McPherson ở trục trước và hệ thống treo đa liên kết ở trục sau. Trọng lượng không tải là 1.655kg. Nội thất ID. Era 5S mang phong cách tối giản với một vài nút bấm vật lý, màn hình cảm ứng 15,6 inch, cụm đồng hồ LCD 8,8 inch và vô lăng hai chấu.
Xe cũng được trang bị hệ thống treo McPherson ở trục trước và hệ thống treo đa liên kết ở trục sau. Trọng lượng không tải là 1.655kg. Nội thất ID. Era 5S mang phong cách tối giản với một vài nút bấm vật lý, màn hình cảm ứng 15,6 inch, cụm đồng hồ LCD 8,8 inch và vô lăng hai chấu.
Hệ thống thông tin giải trí trên mẫu sedan cỡ D này hỗ trợ Apple CarPlay, Huawei HiCar và Carlink. Cần số được đặt trên cột lái, chừa chỗ cho bộ sạc điện thoại không dây, hai giá đỡ cốc và một ngăn chứa đồ bí mật ở bệ trung tâm.
Hệ thống thông tin giải trí trên mẫu sedan cỡ D này hỗ trợ Apple CarPlay, Huawei HiCar và Carlink. Cần số được đặt trên cột lái, chừa chỗ cho bộ sạc điện thoại không dây, hai giá đỡ cốc và một ngăn chứa đồ bí mật ở bệ trung tâm.
Ghế trước của Volkswagen ID. Era 5S được trang bị chức năng sưởi ấm, thông gió và massage 10 điểm. Những chiếc ghế này có thể gập phẳng, tạo thành cấu hình "hai giường", tương tự như "đàn em" Jetta M6 EV . Ghế sau cũng có chức năng sưởi ấm. Phiên bản 5S có tùy chọn 6 loa.
Ghế trước của Volkswagen ID. Era 5S được trang bị chức năng sưởi ấm, thông gió và massage 10 điểm. Những chiếc ghế này có thể gập phẳng, tạo thành cấu hình "hai giường", tương tự như "đàn em" Jetta M6 EV . Ghế sau cũng có chức năng sưởi ấm. Phiên bản 5S có tùy chọn 6 loa.
Volkswagen ID. Era 5S trở thành mẫu sedan đầu tiên của thương hiệu này được trang bị tính năng Navigate On Autopilot (NOA). Điều này có nghĩa là xe có thể tự lái từ địa chỉ này đến địa chỉ khác. Tuy nhiên, người lái vẫn phải liên tục theo dõi tình hình, vì đây vẫn là hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2 với khả năng tự động hóa một phần.
Volkswagen ID. Era 5S trở thành mẫu sedan đầu tiên của thương hiệu này được trang bị tính năng Navigate On Autopilot (NOA). Điều này có nghĩa là xe có thể tự lái từ địa chỉ này đến địa chỉ khác. Tuy nhiên, người lái vẫn phải liên tục theo dõi tình hình, vì đây vẫn là hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2 với khả năng tự động hóa một phần.
Xe cũng có khả năng đỗ xe tự động, đỗ xe từ xa và ghi nhớ vị trí đỗ xe. Mẫu xe này hỗ trợ chức năng phanh khẩn cấp tự động (AEB) ở tốc độ 140km/h. Hệ thống hỗ trợ lái xe của xe được phát triển bởi SAIC-Volkswagen, Carizon và Horizon Robotics. Thân xe Volkswagen ID. Era 5S được cấu tạo từ 86% thép cường độ cao (trong đó 30% là thép định hình nóng). Xe có 7 túi khí.
Xe cũng có khả năng đỗ xe tự động, đỗ xe từ xa và ghi nhớ vị trí đỗ xe. Mẫu xe này hỗ trợ chức năng phanh khẩn cấp tự động (AEB) ở tốc độ 140km/h. Hệ thống hỗ trợ lái xe của xe được phát triển bởi SAIC-Volkswagen, Carizon và Horizon Robotics. Thân xe Volkswagen ID. Era 5S được cấu tạo từ 86% thép cường độ cao (trong đó 30% là thép định hình nóng). Xe có 7 túi khí.
Hệ động lực sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít công suất 80kW (107 mã lực) và hộp số DHT một cấp kết hợp với động cơ điện công suất 130kW (174 mã lực). Tổng công suất của hệ thống chưa được công bố. Pin LFP 19,1kWh cung cấp năng lượng cho sự kết hợp này, cho phép xe di chuyển được 160km trong điều kiện CLTC. Mức tiêu hao nhiên liệu khi pin cạn là 4,19 lít/100km.
Hệ động lực sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít công suất 80kW (107 mã lực) và hộp số DHT một cấp kết hợp với động cơ điện công suất 130kW (174 mã lực). Tổng công suất của hệ thống chưa được công bố. Pin LFP 19,1kWh cung cấp năng lượng cho sự kết hợp này, cho phép xe di chuyển được 160km trong điều kiện CLTC. Mức tiêu hao nhiên liệu khi pin cạn là 4,19 lít/100km.
Phiên bản tiêu chuẩn ID. Era 5S có giá khởi điểm 115.900 nhân dân tệ (khoảng 448 triệu đồng) với ưu đãi có thời hạn. Các phiên bản và giá của Volkswagen ID. Era 5S không áp dụng ưu đãi từ 119.900 nhân dân tệ (khoảng 464 triệu đồng) – 149.900 nhân dân tệ (tương đương 589,6 triệu đồng).
Phiên bản tiêu chuẩn ID. Era 5S có giá khởi điểm 115.900 nhân dân tệ (khoảng 448 triệu đồng) với ưu đãi có thời hạn. Các phiên bản và giá của Volkswagen ID. Era 5S không áp dụng ưu đãi từ 119.900 nhân dân tệ (khoảng 464 triệu đồng) – 149.900 nhân dân tệ (tương đương 589,6 triệu đồng).
Video: Giới thiệu sedan Volkswagen ID. Era 5S "ăn xăng" chỉ 4,19 l/100km.
Tâm Võ
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