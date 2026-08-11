ChatGPT bước ra đời thực trong hình chiếc loa "bánh donut"

Cây bút công nghệ Mark Gunman của tờ Bloomberg tiết lộ hình hài của ChatGPT khi nó bước ra đời thật thông qua một thiết kế phần cứng hoàn toàn mới của Jony Ivy.

OpenAI vươn tầm ảnh hưởng từ thế giới phần mềm sang thị trường thiết bị phần cứng đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ toàn cầu.

Theo báo cáo từ Bloomberg, thiết bị phần cứng đầu tiên này được xem là phiên bản vật lý đại diện cho ChatGPT.

ChatGPT bước ra đời thực là một chiếc loa có hình "bánh donut" - Ảnh minh họa: Yahoo Tech.

"Sản phẩm sở hữu thiết kế hình bánh donut với kích thước xấp xỉ một đĩa côn cầu, hoàn thiện từ kim loại cao cấp và hoàn toàn không trang bị màn hình." - Mark Gunman mô tả.

Nhờ sử dụng pin sạc, thiết bị mang tính di động cao, phù hợp để đặt ở bàn làm việc, góc bếp, tab đầu giường hoặc mang theo quanh nhà.

Về mặt tính năng, thiết bị tích hợp hệ thống camera cùng các cảm biến hình ảnh, đi kèm dải loa, micro và đèn tín hiệu nhận diện giọng nói. Các bộ phận chuyển động cơ học trên máy cũng được thiết kế để tạo biểu cảm, mang lại tính cách riêng khi phản hồi người dùng.

Với mức giá dự kiến khoảng 8 đến 10 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các loa thông minh thông thường, sản phẩm dự kiến ra mắt vào năm 2027 và có thể là bước khởi đầu cho một chuỗi thiết bị phần cứng tiếp theo của OpenAI.

OpenAI đang chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào mảng phần cứng cho hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo ngôn ngữ lớn ChatGPT của họ.

Ở mảng phần mềm, OpenAI vừa cập nhật phiên bản GPT-5.6 Sol mang lại nhiều cải tiến thực tế. Mô hình mới có khả năng tự điều chỉnh độ dài câu trả lời linh hoạt theo độ phức tạp của câu hỏi, giảm khoảng 68% lỗi sai thực tế, đồng thời bổ sung thanh tinh chỉnh mức độ suy luận cho tài khoản Plus và Pro.

Song song đó, bản GPT-5.6 Luna chính thức trở thành lựa chọn mặc định cho người dùng gói Free và Go, hỗ trợ trò chuyện văn bản không giới hạn cùng nút kích hoạt chế độ suy luận sâu.

OpenAI cũng tăng cường cơ chế bảo vệ cho người dùng dưới 18 tuổi bằng cách chặn các nội dung nhập vai romantic, nội dung nhạy cảm và các câu lệnh có nguy cơ gây hại.

Các bước đi song song này thể hiện rõ tầm nhìn của OpenAI trong việc vừa nâng cao trải nghiệm ứng dụng AI hiện có, vừa chuẩn bị cho một hệ sinh thái phần cứng cao cấp.

Mẫu loa hình bánh donut hứa hẹn đưa ChatGPT bước ra khỏi màn hình ứng dụng để trở thành một người bạn đồng hành thực thụ trong đời sống thường nhật.