Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Honda lộ diện mẫu SUV thử nghiệm, có thể là CR-V thế hệ mới?

Một mẫu SUV được ngụy trang kín vừa bị bắt gặp chạy thử gần nhà máy Honda tại Mỹ, điều này khiến nó được cho là có thể liên quan đến Honda CR-V thế hệ thứ 7.

Thảo Nguyễn
Video: ánh giá Honda CR-V e:HEV sau 17.000km - Vui buồn nếm đủ.

Những hình ảnh được tài khoản Instagram Kindelauto đăng tải cho thấy một mẫu SUV thử nghiệm của Honda đang di chuyển trên đường công cộng gần nhà máy của hãng tại Mỹ. Dù gần như toàn bộ thân xe được phủ lớp ngụy trang, một số chi tiết ở phần đầu, hệ thống chiếu sáng và đuôi xe vẫn có thể quan sát được. Từ những đặc điểm này, nguồn tin đặt ra khả năng đây có thể là Honda CR-V thế hệ thứ 7 đang trong quá trình phát triển.

1-8024.jpg
Mẫu xe SUV Honda lộ diện trên đường thử, có phải là CR-V thế hệ mới?

Nhận định trên cũng có cơ sở về mặt thời gian. CR-V thế hệ thứ 6 hiện hành được Honda giới thiệu lần đầu vào tháng 7/2022 và đến nay đã có hơn 4 năm trên thị trường. Nếu xét theo chu kỳ sản phẩm thông thường, Honda có thể đã bắt đầu thử nghiệm thế hệ tiếp theo trước thời điểm trình làng dự kiến vào khoảng năm 2027-2028. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trên chiếc SUV thử nghiệm là cách bố trí hệ thống chiếu sáng phía trước.

Thay vì cụm đèn liền khối theo phong cách quen thuộc, chiếc xe sử dụng hệ thống đèn hai tầng. Dải đèn định vị ban ngày và đèn báo rẽ được bố trí phía trên, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính nằm thấp hơn ở khu vực cản trước. Đây được xem là một trong những đặc điểm thuộc hướng thiết kế mới của Honda. Cách bố trí tương tự cũng xuất hiện trên Honda Avancier thế hệ mới, mẫu D-SUV được cho là sẽ ra mắt trong năm 2026.

2-3260.jpg
Nhận định trên cũng có cơ sở về mặt thời gian. CR-V thế hệ thứ 6 đã được Honda giới thiệu lần đầu vào tháng 7/2022 và đến nay đã có hơn 4 năm trên thị trường.

Ngoài hệ thống chiếu sáng, kiểu dáng gương chiếu hậu và tỷ lệ phần đầu của nguyên mẫu cũng được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Avancier mới. Dù thời điểm và kiểu dáng của chiếc xe thử nghiệm khiến nhiều đồn đoán hướng tới CR-V thế hệ mới, hiện chưa có xác nhận chính thức từ Honda về danh tính của nguyên mẫu này.

Một khả năng khác là Honda đang phát triển một mẫu SUV mới chưa được công bố. Chiếc xe cũng có thể liên quan đến một sản phẩm của Acura sử dụng chung nền tảng, trong khi phần thân ngụy trang được sử dụng để che giấu thiết kế thực tế. Do đó, ở thời điểm hiện tại chỉ có thể xác định Honda đang tiến hành thử nghiệm một mẫu SUV mang những đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế mới.

3-2525.jpg
Những hình ảnh mới nhất cho thấy mẫu SUV chủ lực của Honda có thể sẽ thay đổi đáng kể về diện mạo ở lần chuyển giao thế hệ tiếp theo.

Nếu nguyên mẫu này thực sự là CR-V thế hệ thứ 7, những hình ảnh mới nhất cho thấy mẫu SUV chủ lực của Honda có thể sẽ thay đổi đáng kể về diện mạo ở lần chuyển giao thế hệ tiếp theo. Thông tin cụ thể hơn nhiều khả năng sẽ xuất hiện khi Honda tiếp tục quá trình thử nghiệm trong những tháng tới.

#xe SUV Honda mới lộ diện #Honda CR-V thế hệ thứ 7 #Honda CR-V 2027 mới #giá xe Honda CR-V 2027 #Honda CR-V thế hệ hoàn toàn mới #Honda Avancier thế hệ mới

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] MG HS 2027 sắp về Việt Nam có gì "đấu" Mazda CX-5 và Honda CR-V?

Theo các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, mẫu MG HS 2027 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, cùng người anh em ZS.

2-5070.jpg
MG HS thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 7/2024. Sau hơn 2 năm, mẫu SUV cỡ C này mới rục rịch ra mắt thị trường Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, HS là một trong những mẫu xe MG mới chuẩn bị được bán tại Việt Nam vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 tới, bên cạnh RX9 và ZS.
3-4372.jpg
Tương tự ZS, MG HS 2027 cũng đã được cải tiến cả về thiết kế, trang bị và động cơ. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là động cơ mới nằm bên dưới nắp ca-pô. Hiện chưa rõ xe ở Việt Nam dùng động cơ nào. Trong khi đó, tại một số thị trường Đông Nam Á, xe có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid thông thường và hybrid sạc điện (PHEV).
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Honda rục rịch hồi sinh "xế hộp" Element, định vị giữa HR-V và CR-V

Một báo cáo mới cho biết Honda sẽ hồi sinh mẫu SUV cỡ nhỏ Element vào 2029 với truyền động hybrid, thiết kế đậm chất việt dã. Xe định vị giữa HR-V và CR-V.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Honda Element sắp được "hồi sinh".

Các hãng xe đang ngày càng đẩy mạnh xu hướng hồi sinh những mẫu xe mang tính biểu tượng, và Honda cũng không đứng ngoài cuộc chơi này. Prelude có thể không còn là mẫu xe dành cho những người đam mê như trước, nhưng ít nhất vẫn đạt được mục tiêu doanh số. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Honda sẽ tiếp tục thu hút thêm khách hàng bằng sự trở lại của mẫu SUV cỡ nhỏ Element.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Bộ vá lốp khẩn cấp Honda CR-V và Accord khiến 8 người bị thương

Bộ vá lốp khẩn cấp được cất trong khoang hành lý trên 1 triệu xe Honda CR-V và Accord hiện đang gặp phải một sự cố khẩn cấp khiến 8 người bị thương.

Với nhiều tài xế, bộ vá lốp được cất trong cốp sau cũng giống như hợp đồng bảo hiểm của xe. Trang bị này nằm yên ở đó trong nhiều năm, hầu như không được sử dụng, hiếm khi được nghĩ tới và người lái cũng hi vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Honda tiến hành triệu hồi hơn 1 triệu xe vì công cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp này có thể gây thương tích nếu xảy ra sự cố.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng tới 1.049.883 xe tại thị trường Mỹ, bao gồm 744.350 chiếc Honda CR-V Hybrid đời 2023-2026 và 305.013 chiếc Accord Hybrid được bán trong cùng giai đoạn. Ngoài ra, 340 chiếc Honda CR-V Fuel Cell EV đời 2025-2026 cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới