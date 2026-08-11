Honda lộ diện mẫu SUV thử nghiệm, có thể là CR-V thế hệ mới?

Một mẫu SUV được ngụy trang kín vừa bị bắt gặp chạy thử gần nhà máy Honda tại Mỹ, điều này khiến nó được cho là có thể liên quan đến Honda CR-V thế hệ thứ 7.

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Những hình ảnh được tài khoản Instagram Kindelauto đăng tải cho thấy một mẫu SUV thử nghiệm của Honda đang di chuyển trên đường công cộng gần nhà máy của hãng tại Mỹ. Dù gần như toàn bộ thân xe được phủ lớp ngụy trang, một số chi tiết ở phần đầu, hệ thống chiếu sáng và đuôi xe vẫn có thể quan sát được. Từ những đặc điểm này, nguồn tin đặt ra khả năng đây có thể là Honda CR-V thế hệ thứ 7 đang trong quá trình phát triển.

Mẫu xe SUV Honda lộ diện trên đường thử, có phải là CR-V thế hệ mới?

Nhận định trên cũng có cơ sở về mặt thời gian. CR-V thế hệ thứ 6 hiện hành được Honda giới thiệu lần đầu vào tháng 7/2022 và đến nay đã có hơn 4 năm trên thị trường. Nếu xét theo chu kỳ sản phẩm thông thường, Honda có thể đã bắt đầu thử nghiệm thế hệ tiếp theo trước thời điểm trình làng dự kiến vào khoảng năm 2027-2028. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trên chiếc SUV thử nghiệm là cách bố trí hệ thống chiếu sáng phía trước.

Thay vì cụm đèn liền khối theo phong cách quen thuộc, chiếc xe sử dụng hệ thống đèn hai tầng. Dải đèn định vị ban ngày và đèn báo rẽ được bố trí phía trên, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính nằm thấp hơn ở khu vực cản trước. Đây được xem là một trong những đặc điểm thuộc hướng thiết kế mới của Honda. Cách bố trí tương tự cũng xuất hiện trên Honda Avancier thế hệ mới, mẫu D-SUV được cho là sẽ ra mắt trong năm 2026.

Nhận định trên cũng có cơ sở về mặt thời gian. CR-V thế hệ thứ 6 đã được Honda giới thiệu lần đầu vào tháng 7/2022 và đến nay đã có hơn 4 năm trên thị trường.

Ngoài hệ thống chiếu sáng, kiểu dáng gương chiếu hậu và tỷ lệ phần đầu của nguyên mẫu cũng được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Avancier mới. Dù thời điểm và kiểu dáng của chiếc xe thử nghiệm khiến nhiều đồn đoán hướng tới CR-V thế hệ mới, hiện chưa có xác nhận chính thức từ Honda về danh tính của nguyên mẫu này.

Một khả năng khác là Honda đang phát triển một mẫu SUV mới chưa được công bố. Chiếc xe cũng có thể liên quan đến một sản phẩm của Acura sử dụng chung nền tảng, trong khi phần thân ngụy trang được sử dụng để che giấu thiết kế thực tế. Do đó, ở thời điểm hiện tại chỉ có thể xác định Honda đang tiến hành thử nghiệm một mẫu SUV mang những đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế mới.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy mẫu SUV chủ lực của Honda có thể sẽ thay đổi đáng kể về diện mạo ở lần chuyển giao thế hệ tiếp theo.

Nếu nguyên mẫu này thực sự là CR-V thế hệ thứ 7, những hình ảnh mới nhất cho thấy mẫu SUV chủ lực của Honda có thể sẽ thay đổi đáng kể về diện mạo ở lần chuyển giao thế hệ tiếp theo. Thông tin cụ thể hơn nhiều khả năng sẽ xuất hiện khi Honda tiếp tục quá trình thử nghiệm trong những tháng tới.