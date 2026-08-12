Chủ quan đau bụng, trẻ 10 tuổi viêm ruột thừa vỡ, viêm phúc mạc toàn bộ

Viêm ruột thừa ở trẻ có thể diễn biến nhanh và nặng nếu phát hiện muộn. Đau bụng kéo dài kèm sốt, nôn cần được thăm khám sớm.

Ruột thừa vỡ tại hai vị trí gây viêm phúc mạc toàn bộ

Bệnh nhi Đ.B.A., 10 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả trong tình trạng đau bụng kéo dài khoảng 3 ngày.

Theo thông tin từ bệnh viện, ban đầu trẻ đau quanh rốn, sau đó cơn đau tăng dần. Trẻ đồng thời xuất hiện sốt, buồn nôn, nôn và đi ngoài phân lỏng.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận trẻ sốt, có phản ứng thành bụng và cảm ứng phúc mạc dương tính. Siêu âm cho thấy hình ảnh hướng tới viêm ruột thừa cấp.

Tình trạng bệnh được đánh giá phức tạp khi trẻ đồng thời có hạ kali, rối loạn đông máu và được ghi nhận kèm hội chứng sốc nhiễm khuẩn. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ diễn biến nặng, đòi hỏi phải nhanh chóng ổn định tình trạng toàn thân và xử trí nguyên nhân.

Tại cuộc hội chẩn các bác sĩ thống nhất bù dịch, bù kali và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, làm sạch ổ bụng, dẫn lưu.

Ảnh minh họa BVCC

Đến 23h cùng ngày, ê-kíp Khoa Ngoại gồm BS.CKI Leo Văn Sáng, BS.CKI Phạm Ngọc Hải phối hợp với BS.CKI Nguyễn Đức Mạnh, Phó trưởng phụ trách Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, tiến hành phẫu thuật nội soi.

Khi vào ổ bụng, ê-kíp ghi nhận nhiều dịch mủ, vùng hố chậu phải thâm nhiễm, mạc nối lớn bao bọc. Ruột thừa đã vỡ tại hai vị trí ở ngọn và thân.

Các bác sĩ nhanh chóng lấy dịch mủ làm xét nghiệm, phẫu tích và cắt ruột thừa. Bệnh phẩm được đưa ra ngoài, ổ bụng được lau rửa sạch và đặt dẫn lưu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực. Các bác sĩ đánh giá sát diễn biến, tổ chức hội chẩn tiếp theo để thống nhất hướng xử trí và chuyển trẻ đến Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục điều trị.

Hiện sau 9 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, phục hồi tốt.

Đừng chờ đau bụng tự hết

BS.CKI Nguyễn Đức Mạnh, Phó trưởng phụ trách Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức cảnh báo, viêm ruột thừa cấp là một trong những nguyên nhân thường gặp gây đau bụng cấp ở trẻ. Bệnh có thể khởi đầu với những triệu chứng không đặc hiệu, khiến phụ huynh dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa.

Đáng lưu ý, khi ruột thừa bị viêm nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng viêm có thể tiến triển đến hoại tử, thủng hoặc vỡ ruột thừa. Khi đó, dịch viêm và vi khuẩn lan vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc và có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng.

Trường hợp bệnh nhi 10 tuổi trên cho thấy không nên chủ quan khi trẻ đau bụng kéo dài, đặc biệt khi cơn đau tăng dần hoặc xuất hiện cùng sốt, buồn nôn, nôn.

Phụ huynh cũng cần lưu ý rằng triệu chứng viêm ruột thừa ở trẻ không phải lúc nào cũng điển hình. Một số trẻ có thể có biểu hiện tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa, dễ khiến gia đình trì hoãn việc đưa trẻ đi khám.

Khi trẻ đau bụng kéo dài hoặc đau tăng dần, nhất là kèm sốt, nôn, chán ăn, bụng chướng hoặc đau tăng khi vận động, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. Không nên tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc tiếp tục theo dõi tại nhà khi triệu chứng bất thường kéo dài.

Khi nào trẻ đau bụng cần đi khám? - Đau bụng kéo dài hoặc cơn đau tăng dần. - Đau kèm sốt, buồn nôn hoặc nôn. - Trẻ bỏ ăn, mệt nhiều, bụng chướng hoặc đau khi vận động. - Đau bụng kèm tiêu chảy nhưng không thuyên giảm. - Trẻ có biểu hiện bất thường toàn thân hoặc đau bụng dữ dội.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hưng Yên phát hiện cơ sở kinh doanh thịt heo nhiễm virus dịch tả châu Phi cực nguy hiểm chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ