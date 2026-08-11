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[GALLERY] Lambretta hồi sinh dòng xe tay ga huyền thoại J200

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lambretta hồi sinh dòng xe tay ga huyền thoại J200

Mẫu xe tay ga Lambretta J200 2026 mới vừa chính thức tái xuất với phong cách hoài cổ ấn tượng, hồi sinh dòng J-Series huyền thoại thập niên 60.

Tâm Võ
Được phát triển theo phong cách cổ điển sang trọng, Lambretta J200 2026 kế thừa những đường nét lấy cảm hứng từ dòng Lambretta J Series từng xuất hiện vào thập niên 1960, gồm J50, J100 và J125 Starstream.
Được phát triển theo phong cách cổ điển sang trọng, Lambretta J200 2026 kế thừa những đường nét lấy cảm hứng từ dòng Lambretta J Series từng xuất hiện vào thập niên 1960, gồm J50, J100 và J125 Starstream.
Về ngoại hình, mẫu xe tay ga Lambretta J200 2026 mới sở hữu thiết kế thời tượng tích hợp nhiều trang bị hiện đại như hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị màu cũng chìa khóa chông minh smartkey.
Về ngoại hình, mẫu xe tay ga Lambretta J200 2026 mới sở hữu thiết kế thời tượng tích hợp nhiều trang bị hiện đại như hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị màu cũng chìa khóa chông minh smartkey.
Cùng với những đường nét góc cạnh hoàn hảo, mẫu xe Lambretta J200 2026 thế hệ mới này cũng được đưa thương hiệu Ý mang tới những chi tiết thiết kế tinh tế.
Cùng với những đường nét góc cạnh hoàn hảo, mẫu xe Lambretta J200 2026 thế hệ mới này cũng được đưa thương hiệu Ý mang tới những chi tiết thiết kế tinh tế.
Ngoài ra, xe còn sở hữu cốp chứa đồ rộng rãi phía dưới yên đồng thời có thêm hốc chứa đồ kèm nắp đóng và cổng sạc mang tới nhiều tiện lợi khi sử dụng.
Ngoài ra, xe còn sở hữu cốp chứa đồ rộng rãi phía dưới yên đồng thời có thêm hốc chứa đồ kèm nắp đóng và cổng sạc mang tới nhiều tiện lợi khi sử dụng.
Hệ thống treo phía trước của J200 sử dụng cơ cấu tay đòn kép đặc trưng của thương hiệu Lambretta, trong khi phía sau là hai giảm xóc.
Hệ thống treo phía trước của J200 sử dụng cơ cấu tay đòn kép đặc trưng của thương hiệu Lambretta, trong khi phía sau là hai giảm xóc.
Xe ga J200 nhà Lambretta cũng được trang bị phanh đĩa thủy lực ở cả bánh trước và bánh sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn.
Xe ga J200 nhà Lambretta cũng được trang bị phanh đĩa thủy lực ở cả bánh trước và bánh sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn.
J200 sử dụng bộ vành kích thước 12 inch. Bánh trước được trang bị lốp kích thước 110/70, trong khi bánh sau sử dụng lốp 120/70. Xe có trọng lượng 139 kg. Bình nhiên liệu có dung tích 9 lít, trong khi chiều cao yên được đặt ở mức 780 mm.
J200 sử dụng bộ vành kích thước 12 inch. Bánh trước được trang bị lốp kích thước 110/70, trong khi bánh sau sử dụng lốp 120/70. Xe có trọng lượng 139 kg. Bình nhiên liệu có dung tích 9 lít, trong khi chiều cao yên được đặt ở mức 780 mm.
Về sức mạnh, J200 2026 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 174,5 cc, sử dụng cơ cấu phối khí SOHC với bốn van và hệ thống làm mát bằng dung dịch.
Về sức mạnh, J200 2026 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 174,5 cc, sử dụng cơ cấu phối khí SOHC với bốn van và hệ thống làm mát bằng dung dịch.
Động cơ được điều khiển thông qua ECU Bosch, cho công suất tối đa 16,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh của khối động cơ trên Lambretta J200 2026 được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp bộ truyền động bằng dây đai.
Động cơ được điều khiển thông qua ECU Bosch, cho công suất tối đa 16,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh của khối động cơ trên Lambretta J200 2026 được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp bộ truyền động bằng dây đai.
Xe được cung cấp với bốn tùy chọn màu sơn gồm Gemme White, Super Black, Cocoa Brown và Light Grey. Hiện mức giá xe Lambretta J200 2026 chưa công bố. Với những ai đang tìm kiếm sự khác biệt, đẳng cấp và nét hoài cổ chuẩn Ý, Lambretta J200 vẫn là một làn gió mới đầy hứa hẹn.
Xe được cung cấp với bốn tùy chọn màu sơn gồm Gemme White, Super Black, Cocoa Brown và Light Grey. Hiện mức giá xe Lambretta J200 2026 chưa công bố. Với những ai đang tìm kiếm sự khác biệt, đẳng cấp và nét hoài cổ chuẩn Ý, Lambretta J200 vẫn là một làn gió mới đầy hứa hẹn.
Dự kiến, nếu gia nhập thị trường Việt Nam, Lambretta J200 cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức lớn. Đầu tiên là bài toán giá bán; nếu không có mức giá cạnh tranh để tiếp cận số đông, xe sẽ khó lòng vượt qua cái bóng quá lớn của Honda SH.
Dự kiến, nếu gia nhập thị trường Việt Nam, Lambretta J200 cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức lớn. Đầu tiên là bài toán giá bán; nếu không có mức giá cạnh tranh để tiếp cận số đông, xe sẽ khó lòng vượt qua cái bóng quá lớn của Honda SH.
Video: Giới thiệu mẫu xe tay ga Lambretta J200 2026.
Tâm Võ
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