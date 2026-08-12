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Số hóa - Xe

Zeekr 7x chạy điện bất ngờ bốc cháy, hãng tức tốc đưa ra cảnh báo

Chiếc Zeekr 7X điện bất ngờ bốc cháy khi đỗ cạnh trạm sạc tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Thời điểm xảy ra sự cố, xe không cắm sạc và trước đó đã gặp nạn.

Thảo Nguyễn
Video: Zeekr 7x chạy điện bất ngờ bốc cháy khi dừng đỗ.

Ngày 9/8 vừa qua, một chiếc SUV điện Zeekr 7X bất ngờ bốc cháy từ gầm xe khi đang đỗ cạnh trạm sạc tại thành phố Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc). Vào thời điểm xảy ra sự cố, xe không cắm sạc và không ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy.

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Zeekr 7x chạy điện bất ngờ bốc cháy, hãng tức tốc đưa ra cảnh báo.

Theo thông báo chính thức từ Zeekr, kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe này từng gặp tai nạn khá nghiêm trọng trước đó nhưng chưa từng được kiểm tra hay sửa chữa tại hệ thống dịch vụ chính hãng. Ngoài ra, hãng cũng cho biết nguyên nhân của vụ việc này chưa được cơ quan chức năng công bố chính thức.

Hãng khuyến cáo người dùng, đặc biệt là những người mua xe điện đã qua sử dụng cần kiểm tra kỹ lịch sử tai nạn, tình trạng bộ pin và hệ thống điện cao áp sau va chạm để tránh các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn.

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Zeekr 7X là mẫu SUV điện đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP hiện đang được bán tại châu Âu, Mỹ Latin, Trung Đông và Đông Nam Á.

Zeekr 7X là mẫu SUV điện đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP hiện đang được bán tại châu Âu, Mỹ Latin, Trung Đông và Đông Nam Á. Mẫu xe này đạt chứng nhận an toàn 5 sao của Euro NCAP vào năm 2025, với điểm bảo vệ người lớn 91% và trẻ em 90%.

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Zeekr 7X - SUV điện giá 1 tỷ đồng nhưng sở hữu nội thất như xe sang

Sau 5 năm, thương hiệu xe điện Zeekr thuộc Geely đã khẳng được định vị thế bằng các sản phẩm hoàn chỉnh, có chiều sâu công nghệ và khả năng thương mại rõ ràng.

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Từ thị trường nội địa Trung Quốc, Zeekr đang tăng tốc mở rộng ra quốc tế và việc mẫu SUV cỡ trung Zeekr 7X 2026 chính thức ra mắt thị trường Australia cho thấy tham vọng cạnh tranh trực diện với Tesla Model Y không còn dừng ở mức tuyên bố.
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Tại Australia, Zeekr 7X được phân phối với ba phiên bản. Bản tiêu chuẩn RWD có giá khởi điểm 57.900 AUD (khoảng 1,05 tỷ đồng), thấp hơn Model Y dẫn động cầu sau khoảng 1.000 AUD (18,23 triệu đồng). Phiên bản Long Range RWD đứng ở giữa dải sản phẩm, giá 63.900 AUD (tương đương 1,16 tỷ đồng), rẻ hơn đáng kể so với Model Y Long Range AWD.
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Zeekr 8X mở bán từ 1,15 tỷ đồng, chạy 410 km không "uống xăng"

Tập đoàn mẹ Geely đang đẩy nhanh tiến độ đưa mẫu xe SUV Zeekr 8X ra thị trường quốc tế với kế hoạch mở bán tại nước ngoài sớm nhất vào quý III năm nay.

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Zeekr đã chính thức bày bán mẫu SUV mới mang tên 8X ở thị trường Trung Quốc. Zeekr 8X được tung ra tại thị trường nội địa với 4 phiên bản, được áp dụng mức giá ưu đãi trong thời gian đầu từ 329.800-473.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,15-1,65 tỷ đồng).
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Mức giá này đặt 8X ở phân khúc cao cấp của dòng xe hybrid sạc điện tại Trung Quốc, hướng tới nhóm khách hàng đang cân nhắc các mẫu SUV hạng sang cỡ lớn nhưng tiết kiệm xăng. Theo Zeekr, hãng đã nhận được 10.000 đơn đặt hàng dành cho mẫu xe này chỉ sau 30 phút mở bán.
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Xem trước Zeekr 009 - MPV hạng sang Trung Quốc sắp bán ở Việt Nam

Mẫu xe MPV hạng sang Zeekr 009 2026 sắp bán ra tại Trung Quốc dự kiến sẽ được bổ sung phiên bản 7 chỗ dành cho gia đình, có thể mang tên Home.

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Ngày 21/4/2026 vừa qua, thương hiệu Zeekr cho biết mẫu MPV cỡ lớn 009 phiên bản mới sẽ được mở cọc tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 khai mạc vào ngày 24/4 tới đây. Đồng thời, có thông tin cho rằng xe sẽ được bổ sung phiên bản 7 chỗ dành cho gia đình, có thể mang tên Home. Trước đây, mẫu MPV này chỉ có phiên bản 4 chỗ và 6 chỗ ngồi.
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Theo thông tin ban đầu, phiên bản 7 chỗ mới của Zeekr 009 2026 sẽ được tối ưu cho các gia đình nhiều con hoặc thường xuyên chở đông người với những nâng cấp toàn diện về bố trí không gian, sự thoải mái khi ngồi cũng như tính tiện dụng. Toàn bộ ghế trên xe đều được trang bị các tính năng chỉnh điện đa hướng, thông gió và sưởi tiêu chuẩn.
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