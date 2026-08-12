Chiếc Zeekr 7X điện bất ngờ bốc cháy khi đỗ cạnh trạm sạc tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Thời điểm xảy ra sự cố, xe không cắm sạc và trước đó đã gặp nạn.

Video: Zeekr 7x chạy điện bất ngờ bốc cháy khi dừng đỗ.

Ngày 9/8 vừa qua, một chiếc SUV điện Zeekr 7X bất ngờ bốc cháy từ gầm xe khi đang đỗ cạnh trạm sạc tại thành phố Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc). Vào thời điểm xảy ra sự cố, xe không cắm sạc và không ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy.

Zeekr 7x chạy điện bất ngờ bốc cháy, hãng tức tốc đưa ra cảnh báo.

Theo thông báo chính thức từ Zeekr, kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe này từng gặp tai nạn khá nghiêm trọng trước đó nhưng chưa từng được kiểm tra hay sửa chữa tại hệ thống dịch vụ chính hãng. Ngoài ra, hãng cũng cho biết nguyên nhân của vụ việc này chưa được cơ quan chức năng công bố chính thức.

Hãng khuyến cáo người dùng, đặc biệt là những người mua xe điện đã qua sử dụng cần kiểm tra kỹ lịch sử tai nạn, tình trạng bộ pin và hệ thống điện cao áp sau va chạm để tránh các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn.

Zeekr 7X là mẫu SUV điện đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP hiện đang được bán tại châu Âu, Mỹ Latin, Trung Đông và Đông Nam Á.

Zeekr 7X là mẫu SUV điện đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP hiện đang được bán tại châu Âu, Mỹ Latin, Trung Đông và Đông Nam Á. Mẫu xe này đạt chứng nhận an toàn 5 sao của Euro NCAP vào năm 2025, với điểm bảo vệ người lớn 91% và trẻ em 90%.