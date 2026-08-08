Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, ảnh hưởng thời tiết miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa dông, lốc, sét, ảnh hưởng đến nhiều khu vực từ Nghệ An đến TP.HCM.

Hồi 1 giờ ngày 8/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Đông với tốc độ 5–10 km/giờ.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Đến 13 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới được dự báo ở khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), giữ cường độ cấp 6, giật cấp 8. Đến 1 giờ ngày 9/8, hình thái này di chuyển sang phía Đông đảo Hải Nam và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 1,5-2,5 m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng cao 2–4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền cần đề phòng dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, sáng 8/8, từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20 mm, cục bộ trên 50 mm. Chiều và tối, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 31 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.