Ngày 5/8, bão số 3 Kujira hình thành trên Biển Đông, Bắc Bộ dự báo mưa lớn

Ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là KUJIRA. Dự báo cơn bão không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, nhưng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn đối mặt với đợt mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Hồi 4h ngày 5/8, tâm bão số 3 nằm ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 4h ngày 6/8, bão sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ, đi vào khu vực phía Tây Bắc đảo Ludon (Philippines) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đến ngày 7/8, hình thái này tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc đảo Ludon.

Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Trên đất liền, sáng sớm 5/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 100 mm.

Từ ngày 5/8 đến đêm 6/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xuất hiện mưa lớn với lượng mưa trên 100 mm trong vòng 3 giờ.

Các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh cần đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.