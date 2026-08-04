Công văn hỏa tốc: Khẩn trương ứng phó thời tiết nguy hiểm tại Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn hỏa tốc số 7897/UBND-NLN ngày 04/08/2026 yêu cầu khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc.

Theo UBND tỉnh, trong những ngày qua, thiên tai do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Lũ quét cuốn trôi ruộng vườn, nhà ở của người dân ở xã Dương Quỳ (Lào Cai). Ảnh: Doanh nghiệp hội nhập

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục dự báo từ chiều 4/8 đến ngày 5/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 130 mm.

Ảnh: CACC.

Đáng chú ý, từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, mưa tiếp tục gia tăng với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 170 mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ. Tổng lượng mưa cả đợt từ chiều 4/8 đến đêm 6/8 phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi vượt 300 mm.

Mực nước sông Hồng tại Lào Cai dâng cao. Ảnh: NDCC/ SK&ĐS

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Ảnh: CACC.

Để chủ động ứng phó, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân; tuyệt đối không chủ quan, lơ là hoặc bị động trước các tình huống thiên tai.

Lực lượng công an các xã hộ trợ người dân chạy lũ trong đêm. Ảnh: CACC.

Các địa phương phải thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực, nước uống, thuốc men và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả ngay từ những giờ đầu khi xảy ra sự cố.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, thường xuyên báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Văn bản cũng nhấn mạnh, người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.